Eberle o Litoměřicích, titulu za jediný zápas i šanci na Spartu

„Každý rok se odsud pár hráčů do extraligy podívá,“ motivuje útočníka, který mezi elitou nasázel 99 gólů v 753 zápasech. Zakulacení jeho brankové produkce za Spartu by bylo stylové stejně jako jeho titul s Litvínovem v roce 2015, za něj odehrál jen rozhodující sedmé finále v Třinci.

Jak na to vzpomínáte?

Jako na shodu okolností. Zlatý příběh začínal obrovským zklamáním, když se nám na Kladně nepovedlo hned vrátit do extraligy. Do toho mi z Litvínova zavolali trenéři Hořava s Rulíkem a generální manažer Kysela, jestli bych měl zájem si sezonu prodloužit a dostat se do taxi squadu. Trénoval bych v Litvínově, a kdyby se něco stalo, nasadili by mě.

Což se stalo.

Oni play off prošli úplně fantasticky, trénoval jsem tam asi měsíc a už to vypadalo, že to kluci dohrají. Sbalil jsem si věci a druhý den zazvonil telefon. Beru to tak, že jsem za Litvínov odehrál jeden zápas, mohl jsem si užít tu úžasnou atmosféru, sedmý zápas finále v Třinci, mraky očekávání, historický titul Litvínova. Ale zase jsem soudný a na velké slavení to nebylo. Kdybych tam byl celou sezonu, určitě bych si toho vážil ještě daleko víc. I tak jsem měl radost, že jsem to mohl zažít, za to děkuju lidem, co mě tam vzali. A jsem rád, že jsem to odehrál, jak jsem odehrál. Těší mě, že jsem to jen neodtrénoval.

Máte ještě stříbro za Hradec Králové a bronz za Plzeň, takže kompletní medailovou sbírku.

Mám je doma v krabici, kluci si s nimi občas hrají. Když poprosí, půjčím jim je. Nejsem ten, který by měl trofeje doma vystavené a otíral bych z toho prach, schoval jsem je mezi hokejovými věcmi. Kluci se na medaile rádi koukají a ptají se, odkud co bylo. V Hradci už to prožívali víc, povedlo se dokráčet ke stříbru, bohužel ne až na vrchol. Už mají takový rozum, že pochopí, když jim člověk řekne, že se už hraje o medaile.

I v Litoměřicích budete za hokejového tátu?

Hokejový táta jsem hlavně doma. Máme tři malé kluky, pět, čtyři a dva roky. Už se taky staví na brusle. Ještě holku? Vždyť už teď, když jedeme na dovolenou, máme problém sehnat pokoj. (smích)

Roli mentora ve Stadionu přijal i 28letý Filip Kuťák. Co vy?

Jsem v nejlepších letech, Filip je mladý kluk, ještě to má celé před sebou! (smích) Talent je tu vidět a strašně rád klukům pomůžu. Je automatické, že jak se starší hráči starali o nás, tak teď se ta úloha přetočila na nás. Hlavně druhá strana musí chtít vnímat. A když ano, uvidí, co je třeba zlepšit. I sami se kluci někdy zeptají, co si o něčem myslím. Je to příjemné, ale i zavazující.

Jan Eberle na tréninku Litoměřic.

Jak probíhaly vaše námluvy?

Měl jsem zdravotní komplikace, tak jsem rád, že to klaplo a dohodli jsme se rychle. Mám klid na soutěž. Přišel jsem možná na poslední chvíli, ale trénoval jsem, cítím se dobře.

V Hradci už s vámi nepočítali?

Už bych se k tomu nevracel, nechci to vytahovat. Prostě jsme se dohodli, že už tam pokračovat nebudu, dál bych to nerozebíral. Je to mezi mnou a hradeckým vedením.

Je to konec extraligové etapy?

Litoměřice nejsou od extraligy vzdálené, spolupracují se Spartou. Každý rok se tam pár hráčů podívá. Důležité je, že mi dává smysl, co ode mě Litoměřice očekávají, co mi nabídly.

A to je?

Nemyslím finance. (smích) Muselo mi dávat smysl v osobním i sportovním životě, abych sem šel. Bydlíme v Praze, z Prahy jsou tady mraky kluků, Litoměřice mají kvalitní mančaft i podmínky. Pasují se každý rok do první půlky soutěže. Je tady několik hráčů, kteří mají na to posunout se dál. Rád jim k tomu pomůžu.

Je pro vás v pětatřiceti motivací zahrát si za Spartu?

Dávám si postupné cíle, chci hlavně působit dobře tady v Litoměřicích. Ale situace se může vyvinout jakkoliv, jsem na to připravený, a když to přijde, určitě nebudu lhát, že bych nebyl rád. Ale smlouvu mám hlavně tady, budu se soustředit na to, abychom předváděli co nejlepší hokej a byli co nejvýš v tabulce.