Čaloun na ústecké střídačce. Není to nic proti trenérům, tvrdí

„V našem úzkém vedení, což jsou majitelé a trenéři, jsme se rozhodli, že půjdu na střídačku. Chtěli jsme nějaké oživení. Nový obličej, nový hlas, něco nového v šatně je teď namístě,“ tvrdí zlatý olympionik z Nagana. „Není to nic proti trenérům, odvedli kus práce. Chceme to s Mírou Machem dotáhnout do vítězného konce, on je hlavní trenér.“

Čalounův nástup na hráčskou lavici neznamená změnu herního stylu Slovanu. „Pro nás se nic nemění. Pořád chceme hrát, jak jsme hráli,“ říká odhodlaně obránce Vladimír Brož. „Honza Čaloun nás přišel podpořit. Musíme teď všichni tahat za jeden provaz a dokopat to.“

Bývalý kanonýr má mužstvo také uklidnit. „Radíme se, bavíme se o tom, máme tady zkušené hráče, i od nich chceme slyšet svoje,“ líčí Čaloun, jeden ze zachránců ústeckého hokeje. „Sezona je psychicky náročná, spíš jsem tady, abych byl pozitivní, hráče motivoval. Je velký rozdíl být na tribuně nebo na střídačce, i když nevím, jestli já sám to můžu tolik ovlivnit.“

Ve středu výhra 5:2, den nato ovšem porážka 0:1. V neděli a pondělí se série přesouvá do Šumperka, ve čtvrtek se vrátí do Ústí. Vítěze čtyř zápasů čeká baráž, poraženého už sestup do 2. ligy.

„Ve středu jsme hráli jednodušší hokej, hodně agresivně, daleko víc jsme stříleli, byli jsme dravější, dohrávali osobní souboje. Ve čtvrtek Šumperk změnil styl hry, byl to urputný hokej a my se chtěli pošťuchovat. Ale musíme zachovat chladné hlavy,“ vyzývá Čaloun.

Na stadionu Šumperku se čeká žhavá kulisa. „Je to 1:1, začíná se od nuly. Žádná panika, jede se k nim a budeme chtít minimálně jednu výhru odvézt,“ velí šéf.

Žádný tlak vedení na mužstvo nevytváří. „Zatím nepadlo ani slovo o tom, že se hraje o záchranu, bereme to jako play off sérii. Psychicky bylo hodně náročné, že jsme tři zápasy v řadě vyhráli a tým se nehnul ze 13. nebo 14. místa. Pak jsme tu kapitolu zavřeli, snažíme se být pozitivní, to je jediná cesta pro chlapy, hráče v kabině. Oni jsou zkušení, sami vědí, o co se hraje.“

Čalounova slova potvrzuje i bek Brož: „Každý to tady chce udržet, já obzvlášť, jsem z Ústí, hraju tady skoro celý život. Ústí si nezaslouží druhou ligu, dlouhá léta se tu hraje první liga, Slovan tam patří. Musíme to nějak ukopat.“