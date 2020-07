Slovan v žádném případě nezadlužíme, slibuje ústecký šéf Čaloun

„Když padla možnost vstupu „tajemného“ sponzora do klubu, vypadalo to všelijak. Ale situace se stabilizovala, mužstvo je postavené, vše je připravené. Musíme ale makat dál, oslovujeme partnery, chceme to posunout dál. Každopádně ale pracujeme jen s tím, na co máme, v žádném případě klub nezadlužíme,“ ujišťuje Jan Čaloun, který se stal staronovým sportovním jednatelem klubu.

Co všechno jste od nástupu do funkce už stihl?

Je toho docela hodně. Přihlásili jsme první ligu, což je pro nás důležité, kádr máme postavený, spolupráce s extraligovou Mladou Boleslaví je připravená. Budeme tady mít minimálně dva kvalitní gólmany, ať je to Růžička, či Schwarz. Od Boleslavi bychom měli mít i pět šest hráčů do pole. Kádr je také postavený, do týmu už tolik zasahovat nebudeme, hráče jsme si vybrali, takže s nimi chceme pracovat. Máme tady mladé kluky, kteří se budou rvát o další smlouvy a hokejovou budoucnost. Ale také zkušené hráče Trávníčka, Drtinu či Brože. Ekonomicky chceme klub stabilizovat, oslovujeme stávající partnery i nové. Zrovna nedávno jsem si říkal, že jsem plný očekávání a strašně se těším na novou sezonu.



Daří se oslovovat partnery i v této těžké době?

Jsem překvapený, že to jde. Samozřejmě, že někteří partneři nám řekli, že se teď vzpamatovávají z krize, ale máme se ozvat v září či koncem roku. Neřeknou rovnou, že odstupují od hokeje, což je potěšitelné. Vážím si strašně moc všech partnerů, i těch, co dávají třeba dvacet či čtyřicet tisíc. I to je pro nás důležité v našem rozpočtu. Snažíme se hledat i větší partnery, kteří by do klubu vstoupili na delší dobu.

Povedlo se vám už nějakého významného partnera přesvědčit?

Nedávno jsme byli na schůzce s jednou významnou ústeckou firmou, rýsuje se spolupráce. Věřím, že to dopadne a tento nový partner bude chtít klubu pomoct. Máme to nastavené tak, že chceme, aby spolupráce byla oboustranná, nabízíme partnerům také naše produkty. Spolupráci s tímto partnerem bychom chtěli během léta dotáhnout do úspěšného konce. Nebude to milionový partner, ale významný ano.

Proč jste se rozhodli spolupracovat s extraligovou Mladou Boleslaví? Byly i jiné možnosti?

Ve hře byla i Sparta, s ní to také fungovalo dobře, ale ona mezitím odešla do Sokolova. Když se řešil tajemný sponzor, říkalo se, že kdyby sem vstoupil, tak se Ústí obejde bez partnerského klubu úplně. S Boleslaví to také vždy klapalo, tak jsme se domluvili s ní. Také to není na jednu sezonu, měl by to být dvou- až tříletý cyklus. Zase to není jen jednostranné, také naši kluci, jako třeba Jirka Severa, mohou jít pomoct Boleslavi. Jsem rád, že naši mladí hráči mohou dostat šanci v extralize, je to pro ně určitě hnací motor.

Slovan posílili zkušení hráči jako Trávníček, Drtina či Protasenja. Jak se vám tým jeví?

Vidím tam dobrou kombinaci starých mazáků, středního věku i mladíků. Je to dobře namixované, bude se tady tvořit parta, ale musím říct, že z toho mám dobrý pocit. Od trenérů cítím velké natěšení, jak od Míry Macha, tak od Jardy Roubíka či Jirky Merty. A od hráčů také. To je dobrý signál do sezony. Ještě tam máme jedno jméno, hráče, který by se k týmu měl připojit během srpna. Zkouší to v extralize, a kdyby mu to tam nevyšlo, tak přijde do Ústí. Má už něco odehráno v první lize, pravidelně boduje, byla by to pro nás velká posila. Jinak už do toho nechceme zasahovat, chceme ty kluky nechat pracovat spolu.

Podle jmen to vypadá, že byste tentokrát nemuseli být v první lize za otloukánky.

Mám vnitřní dobrý pocit, týmu věříme. Když se prokoušeme do elitní dvanáctky, a zvládneme to finančně, tak budu strašně šťastný. A další věc, kdy budu šťastný, jestli vrátíme lidi na tribuny. Kdyby nám chodila na zápasy aspoň tisícovka fanoušků, bylo by to super. Ale je jasné, že se vše bude odvíjet od toho, jak kluci budou hrát.

Jak vnímáte svůj návrat do Ústí poté, co jste z klubu v minulosti neodcházel v dobrém?

Člověk zažívá nějaké situace, ale ať je to, jak je, jsem Ústečák, vyrůstal jsem tady, pořád říkám, že jsem na zimáku bydlel. Pro Slovan budu pracovat, když budu chtěný, a je mi jedno, v jaké pozici. Když jsem bral funkci sportovního jednatele, tak jsem si vyhodnocoval, co všechno budu muset zvládnout. Řídit hokejový klub není úplně snadné, a když si toho člověk vezme na sebe moc, tak to nemusí zvládnout. Už jsem si to jednou prožil, bylo to těžké období, spadlo do toho úmrtí mojí mámy, prožil jsem si hrozně těžké chvíle, a už nechci, aby se to opakovalo. Ale teď jsem si vyhodnotil, že tak, jak je to nastavené, že to zvládnu. A pevně doufám, že budeme hrát hezký hokej a fanoušci se vrátí na stadion.

Co říkáte na systém první ligy s devatenácti týmy v soutěži?

Říkám všeobecně, že sportovce posouvá dopředu konkurence. A nejsem moc zastáncem toho, aby první ligu hrálo 18 či 19 týmů. Ani toho, že se bude extraliga rozšiřovat. My momentálně nemáme podle mě takové množství dobrých hráčů, aby se ještě rozšiřovaly soutěže. Ale není to v mé kompetenci, říkám jen svůj názor. Já bych soutěže zúžil, extraligu klidně i na 12 týmů. Pak teprve začneme vychovávat špičkové hráče, protože na ně bude velký tlak.

Stále se neví, zda první ligu bude hrát regionální rival Slovanu Chomutov, který má finanční trable. Jak vnímáte jeho situaci?

My jsme si tohle prožili před osmi lety, a já byl u toho. Klub se přebíral v dluzích, jsem strašně rád, že tu byli lidé, kteří tomu chtěli pomoct. A už to nikdy nechci zažít znovu. Radši to budu dělat skromně a pokorně, než abychom tady podepisovali statisícové smlouvy, a pak jsme na ně neměli peníze. To se tady v žádném případě nestane.

Takže ekonomiku stavíte nyní výš než sportovní cíle?

Přesně. Až budeme cítit nějakou finanční stabilitu, budeme mít významné partnery na delší dobu než na rok, tak třeba pak bude ten rozpočet vyšší. Nyní je to zhruba 13,5 milionu a tuto částku nebudeme překračovat ani náhodou.

Pandemie zasáhla celý sport, je možné, že jste díky ní paradoxně získali hráče, na které byste jinak těžko dosáhli? Například Michal Trávníček by v jiných časech možná ještě extraligové angažmá našel.

Spíš to tak nevnímám. Trenér Míra Mach přinesl seznam jmen, já také. A nějak jsme to poskládali. Já ještě k tomu běhám po partnerech, což nejsou schůzky na 15 minut, po kterých odcházíte se smlouvou v kapse. Jsou to třeba dvě tři návštěvy, zabírá to hodně času. Jsem strašně rád, jak to teď je, a doufám, že to budeme posouvat ještě dál.