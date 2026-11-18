I na ledě už to vypadá růžověji. Z prvních 11 zápasů Slovan deset prohrál a trčel na posledním místě, aktuální série tří výher ho vystřelila nad sestupovou příčku.
Jak běží restart?
Poslední tři roky byly opravdu divoké. Nemáme ještě úplně vyhráno, ale dnes nikomu nic nedlužíme, nemáme žádnou fakturu po splatnosti. A to je náš cíl.
Ale před letošním ročníkem jste nějaké dluhy měli.
Po skončení sezony 2025/2026 jsme byli ubezpečovaní panem Linetem (bývalým krizovým manažerem), že je Slovan oddlužený a naopak půjde do další sezony s finanční rezervou. Po obdržení účetní závěrky jsem zjistil, že je situace jiná, a koukal jsem jako blázen. Vzhledem k tomu, že už byla přihlášená soutěž, začali jsme okamžitě jednat. A k dnešnímu dni nemá Slovan žádné závazky po splatnosti.
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Projevuje se obnovující se důvěra v ústecký hokej i v návratu partnerů?
Jsme moc rádi, že se k nám vracejí. Někteří nás znají dlouhé roky, jsou to naši známí a kamarádi, takže vědí, čím jsme si v posledních třech letech prošli. Je jim jasné, že jsme tři roky nemohli řídit klub, dokud se nevyřešila závažná obvinění, která pro nás dopadla dobře, a my se tak mohli do Slovanu opět vrátit. Kdyby se situace dál vyvíjela stejně jako v předchozích třech sezonách, finančně by nás určitě nepodpořili. Teď začínají na menších částkách, které slibují výhledově navyšovat. Je pro ně důležité, jak bude klub fungovat po jedné nebo dvou sezonách a jestli skutečně dodržujeme to, co jim na schůzkách slibujeme. Je to začátek dlouhodobé cesty.
Nebylo by bývalo lepší začít v krajské lize a restartovat klub po vzoru Chomutova?
Restart v krajské lize by nedával smysl. Jak dlouho bychom krajskou ligu hráli? Kdo by do takového klubu přinesl peníze? Podpořilo by město krajský přebor? Přišel by partner s dalšími miliony, abychom postoupili? To přece nikdo nemůže zaručit. Už jenom skutečnost, že bychom nemuseli hradit závazky předchozích provozovatelů vůči hráčům, trenérům a dalším, je mi proti srsti. Odkázat je bez reálného výsledku na společnosti, které jim dluží, zkrátka nechceme. Jsme rádi, že jsme to dokázali zvládnout, a také z tohoto důvodu jsme nešli právě cestou Chomutova. Jsme si vědomi, že tato cesta je těžší a složitější, ale na rozdíl od některých kritiků z klubu neutíkáme. Snažíme se mu pomoci.
Jaká je situace kolem případného nového generálního partnera?
Pokud by dnes někdo přišel, nabídl například pět milionů korun a chtěl klubu pomoci a zároveň ho vlastnit, bral bych to pozitivně a tleskal bych mu. Zatím se ale nikdo takový nenašel. Od roku 2022 nabízíme majoritní podíl a budeme jedině rádi, když se zájemce objeví. Pokusy již byly, ale vidíme, jak všechny dopadly.
Dočkáte se konečně druhé ledové plochy?
Pro áčko a mládež je to už nutností, jestli chceme stadion používat na kulturní akce nebo jiné sportovní. I pro krasobruslení, vysokoškolské North Wings, teplákovky, tedy hobíky, širokou veřejnost, školy, školky. Věřím novému vedení města, že se to pohne. Nechci říkat časový horizont, ale do dalšího volebního období bude hala stát hned vedle našeho současného zimáku. Je to potřeba, letos už tady hráli Kabáti, kvůli bojovému večeru Clash of the Stars jsme měli zavřený zimák a před derby s Děčínem jsme neměli kde trénovat. Kvůli Krušnohorské brusli se jeden zápas překládal.
Jak si záchranu Slovanu berete osobně?
Jsem srdcař, na zimáku jsem bydlel 15 let, táta tady pracoval jako provozní technik. Když se lámal chleba, rozhodl jsem se klubu pomáhat. Nejdříve ho musíme stabilizovat, a když se povede navýšit rozpočet, můžeme vybudovat širší tým lidí, kteří ho budou zvedat.
Jak vás drtila černá série porážek?
Je víc pohledů, proč k ní došlo. V létě jsme měli slušnou přípravu a tým pohromadě, ale když se soutěž rozjela, nehrál nám los do karet. První tři zápasy jsme museli odehrát venku, protože na stadionu byl koncert Kabátů. A soupeři nebyli snadní, Benátky, Havlíčkův Brod a Příbram. Navíc kluci chodí do práce a odjezdy jsou ve 12 hodin, kvůli tomu neodcestovalo mužstvo kompletní. I přes porážky jsme ale hráli slušně. Pak nás zasáhla velká marodka a zranění, která nejsou na den dva. Zlomená ruka, natažená třísla, poraněný meniskus. A hráčů na trhu bohužel moc není.
Komplikuje to i amatérský statut soutěže?
Ano, hráči mají práci, která je pro ně důležitější a živí je. Sedím na telefonu, kde mám anketu a hráči zaškrtávají, kdo může na zápas nebo na trénink, a kdo ne. A já si počítám, kolik se nás sejde. My po sestupu ještě v červnu nevěděli, zda budeme hrát krajský přebor nebo druhou ligu. Kádr se buduje už od ledna, my začali v létě. Druhou ligu chcete s hráči ze svého města, odchovanci. Anebo z regionu. Jenže tady jsou Děčín, Kadaň, Most, Chomutov, Litoměřice...
Cítil jste i v době porážek, že vaše mužstvo má potenciál?
Jen proti Písku jsme propadli v bojovnosti a přístupu, ostatní zápasy kluci odmakali a odjezdili. Věřil jsem, že se zvedneme a vydrápeme nahoru, protože se někteří hráči začali pomalinku vracet. Máme sílu, pokud jsme kompletní. Ukázalo se to proti vedoucímu Chebu, který jsme jako první porazili, i když jsme prohrávali 1:4. Po první třetině jsem zvýšil hlas, že kluci musí bojovat za klub a fanoušky, kteří byli zase fantastičtí. A my nakonec Cheb přehráli 7:5.
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Diváků chodí na zápasy dost, jste překvapený?
Mile! I když jsme byli poslední, zájem o hokej se vrátil. Máme návštěvy až 700 lidí na zápas. I když jsme prohráli s Kralupy, kluci nechali na ledě všechno, diváci nám porážku odpustili a přišli na hokej znovu. Když se budeme prezentovat bojovností, lidi budou chodit.
I na vašeho syna Lukáše? S 12 kanadskými body je spolu s Gumanem lídrem produktivity týmu.
Vraceli jsme se spolu z Drážďan a došli jsme k tomu, že pro něj bude nejlepší zůstat v Ústí, vypomáhat juniorce a naskakovat v áčku. Sám jsem překvapený, že vede bodování týmu a v sedmnácti letech je platným hráčem. Šanci ale dostávají i další junioři, Kváš, Vaněk nebo Šafařovský. Chci v tom trendu pokračovat.
A co druhý váš syn?
Hraje v Německu čtvrtou soutěž za Chemnitz. Když se zachráníme, počítám i s návratem Matyáše. Taky už je předjednáno s českobudějovickým Motorem, že by nám v prosincové reprezentační pauze vypomohl Marek Hejduk, syn ústecké legendy. I kvůli prarodičům, že by ho viděli v ústeckém dresu. Milan Hejduk se ženou Zlatkou budou v tomto období v Čechách.