Berger zvolil správnou myšlenku a hokejové Vrchlabí jde dál

Za stavu série 2:1 na zápasy na něj ale nedošlo, protože Berger při oslabení svého týmu zamířil přesně. Byl to jeho třetí gól v zápase, který nasměroval Vrchlabské do finále české části druholigové soutěže.

Vrchlabí nakonec vyhrálo 4:2, celou sérii 3:1 a v neděli se poprvé v „českém“ finále postaví Sokolovu. Hraje se na západě Čech.

„Dobře, že nemusíme hrát dnes s Kolínem pátý zápas, před finále jsme alespoň pošetřili trochu sil, Sokolovu k postupu přes Most stačila tři utkání,“ uvedl útočník, jenž po podzimním zranění ve Vrchlabí hostuje z extraligového Hradce a je jedním z důležitých borců týmu ve snaze vybojovat si postup do 1. ligy.

Jak jste se rozhodoval, co uděláte?

Poté, co Aleš Půlpán totiž získal při našem oslabení puk a poslal mi ho před branku, mi hlavou proběhlo několik myšlenek.

Jakou jste zvolil?

Naštěstí správnou, poslal jsem puk mezi gólmanovýma nohama do branky.

Velká úleva? Přece jen Kolín zlobil a jít do pátého zápasu...

Naštěstí jsme to zvládli. Sice to na pět zápasů nebylo, ale potvrdilo se, že Kolín je nepříjemný soupeř. Pár kluků z druhé ligy znám a jsou to dobří hokejisté. Navíc Kolín v tomhle zápase věděl, že když prohraje, má po sezoně, tak opravdu jezdil.

Přesto jste ho v závěru přetlačili, co podle vás rozhodlo?

Podle mě náš širší kádr. Kolín to hrál na pár lidí a v závěru se mi zdálo, že mu už nezbývaly síly.

Po Děčínu za sebou máte v play off další překážku, teď vás ve finále české části čeká silný Sokolov. Co od toho čekáte?

Že proti nám bude stát velmi silný soupeř. Hrál jsem proti němu jednou, sice jsme tam vyhráli 1:0, ale velký respekt.

Který také vyhrál svoji skupinu a v play off na rozdíl od vás ještě neprohrál.

Souhlasím, pro nás by to ale mohlo mít výhodu v tom, že teď nebudeme takovými favority. Děčín a Kolín neměly co ztratit, co bylo na nás, teď se to trochu obrací, Sokolov je možná mírným favoritem.

Vedení klubu nijak neskrývá, že jediným cílem sezony je postup. Velká zodpovědnost?

Nikdo na nás vyloženě netlačí, ale cítíme to, někdy to možná trochu svazuje ruce. Pokud ale chceme být úspěšní, tak se s tím musíme vypořádat. Na druhé straně se nám klub snaží všemožně vyjít vstříc, aby se to podařilo, navíc za sebou máme skvělé diváky. Domácí zápasy mají výbornou atmosféru, a když s námi tolik lidí ve všední den vyrazí do Kolína a skvěle nás povzbuzuje, tak to také o něčem svědčí. Hodně jsem o Vrchlabí v tomhle směru slyšel, ale je to ještě lepší.