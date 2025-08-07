Konec kariéry, nebo Litoměřice? Mistr světa Klepiš klepe na prvoligové dveře

Hokejovou první ligu, druhou nejvyšší soutěž v zemi, možná ozdobí hvězdné jméno. Na její dveře klepe Jakub Klepiš, mistr světa a naposledy útočník extraligové Plzně. Připravuje se s litoměřickým Stadionem a na vlastní žádost dokonce naskočí ve čtvrtečním přípravném utkání proti partnerské Spartě.
„Jakub se zapojil do tréninkového procesu a nyní projevil zájem nastoupit i v utkání se Spartou,“ informoval na klubovém webu předseda kališníků Jan Fišera. „To ale neznamená, že by bylo vše hotovo a Jakub s námi strávil celou sezonu. Rozhodnutí je nyní jen na něm.“

Jednačtyřicetiletý veterán loni v extralize nasbíral včetně play off 19 bodů za pět gólů a 14 asistencí. V minulosti působil na domácí scéně v Kladně, Liberci, Kometě, Mladé Boleslavi, Třinci a Slavii, v NHL nastupoval za Washington, v KHL za Omsk, Ufu, Dynamo Moskva a Lev Praha. Ke světovému zlatu z roku 2010 přidal dva triumfy v extralize i v KHL.

V Litoměřicích by se mohl rodák z Prahy stát i mentorem mladých hráčů, v této roli v týmu dříve působil třeba obránce Jan Výtisk, tvář extraligy. Ve druhé české nejvyšší soutěži, která nese název Maxa liga, téměř stonásobný reprezentant ještě nikdy nepůsobil.

Klepiš o Jágrově prtce, záchraně i nemoci: Byl jsem z moribundu na větvi

„Z našeho pohledu se jedná o velice platného hráče, který může týmu přinést obrovský přehled a kvalitu. My budeme jedině rádi, pokud se rozhodne v kariéře pokračovat a bude to u nás,“ naznačil Fišera, že Klepiš zvažuje také uzavření úspěšné dráhy.

Litoměřický kádr se přes léto obměnil, kapitán Jiří Jebavý posílil druholigové Vrchlabí, nejlepší střelec Pavel Kordule se s Michaelem Krutilem přesunuli do Chomutova, Tomáše Tomka vzalo Kladno a Jan Štibingr se oblékl do zlínského dresu. Nováčky nebo navrátilci jsou Ondřej Smetana, Přemysl Svoboda, Jan Eberle, Jiří Suhrada, Michael Koštoval či Kryštof Lang.

Přidá se k nim i Klepiš?

