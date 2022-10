Jsme na dně. Výhra nad Litoměřicemi pomůže, soudí zlínský Illéš

„Je to jen jedna výhra, ale můžeme se od toho odrazit,“ věří Illéš, který před sezonou přišel z Jihlavy. „V naší situaci je strašně cenná, takže si jí vážíme.“

Fanoušci ovšem tak nějak čekali, že Litoměřice porazíte...

Bylo to těžké, jsme na dně. Na druhou stranu je pozitivní, že níž už jít nejde. Musíme se od toho odrazit, mít hlavu nahoře a přijmout ligu, jaká je. Musíme hrát dobře jeden na jednoho a podávat týmové výkony.

Klub hráčům pohrozil, že pokud z pěti zápasů nezískáte určitý počet bodů, přijdou pokuty. Nesvazovalo vás to?

Všichni věděli, že něco přijde, počítali jsme s tím, protože takhle to dál nešlo. Nejsme mladí kluci, kteří se zblázní, že je na ně naráz vyvíjen nějaký tlak. Musíme přijmout své role, podávat týmové výkony a vyhrávat.

Co vám k výhře nad Litoměřicemi nejvíc pomohlo?

Trošku jsme se semkli. I po proslovu v šatně. Naši dominanci bych viděl v týmovém výkonu.

Je to i recept do dalších zápasů?

Určitě. Týmovost je základ.

V útočné fázi jste nabídli řadu hezkých akcí, na druhou stranu máte pořád spoustu vyloučených. Ve středu jich bylo osm. Co s tím?

Předtím venku to bylo to samé. Trápí nás i špatná střídání, já sám skočil do šesti. Nevím, co přesně mám odpovědět. Jsou to naše chyby. Můžeme být rádi, že máme trošku kvalitní oslabení a dokážeme udržet stav. Na druhou stranu někteří kluci chodí bránit oslabení a někteří jsou pak na střídačce studení. Takže se toho musíme vyvarovat.