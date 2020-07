Plíhal povede Jablonec jako hrající kouč i manažer. První ligu klub odmítl

Nový kouč zároveň převezme funkci sportovního manažera, kterou jablonečtí Vlci nově zavedli. „Tomášův úkol bude nejen trénování seniorského mužstva, ale i vyhledávání vhodných hráčů do sestavy A-týmu a skladba kádru,“ řekl generální manažer David Bartel pro klubový web.

Plíhal přitom Jablonci vypomůže na ledě i jako hráč. „Jsme rádi, že jsme se dohodli a můžeme takto zvýšit sportovní kvalitu seniorského týmu. Je to další krok kupředu ve vizi, kterou chceme v Jablonci rozvíjet. Tomáš je v tom s námi zajedno,“ doplnil jablonecký šéftrenér Jan Šuráň.

Jablonec prožil ve druhé lize těžkou sezonu poznamenanou velkými změnami v kádru i ve vedení klubu. Poprvé po dlouhé době nepostoupil do play off, v nedávné minulosti se přitom třikrát za sebou probojoval až do baráže a zahrál si o postup do první ligy.

Teď by Vlci rádi na předchozí úspěchy navázali a snaží se postavit konkurenceschopný tým. Do Jablonce se vrací zkušený útočník Tomáš Brokeš, kterého čeká v dresu Vlků už třináctá sezona. Do brankoviště přichází českolipský rodák Michal Krofta.

„Hledali jsme spolehlivého brankáře, který by doplnil náš tým a vytvořil dobrou dvojici s naším stávajícím brankářem Jakubem Jelínkem,“ vysvětlil prezident klubu Pavel Klámrt. „Michal to splňuje na sto procent. Brankářské pokrytí A-týmu máme vyřešené. Navíc máme ještě v juniorech dva velmi talentované mladičké brankáře Krále s Lankem, kteří jsou skvělou perspektivou do budoucna.“

Hokejový Jablonec naopak přijde o útočnou oporu Michala Nevyhoštěného, který se vrací do Nové Paky.

K prvnímu tréninku na další sezonu se jablonečtí hokejisté sejdou 14. srpna. Na ledě se budou připravovat čtyřikrát v týdnu a k tomu je čekají přátelská utkání s Dvorem Králové, Děčínem a Trutnovem. S každým soupeřem se utkají doma i venku.

Druhá liga začne 19. září, kdy Vlci doma vyzvou Děčín. Bude to už dvacátý jablonecký rok ve třetí nejvyšší české soutěži. Ta se bude hrát na tři skupiny, do kterých bude 24 klubů rozděleno na základě regionálního principu. Základní část se odehraje šestikolově a každý tým v ní čeká 42 utkání. Jablonec bude mít ve skupině Sever za soupeře Novou Paku, Děčín, Bílinu, Dvůr Králové, Řisuty, Trutnov a Most.

„Rád bych, aby na naše zápasy chodilo co nejvíce fanoušků. Vloni jsem byl zklamaný, že přišlo málo lidí. Určitě své v návštěvnosti sehrály výsledky A-týmu. Ale věřím, že nastávající sezona bude úspěšnější, mužstvo stabilnější a výkony lepší,“ řekl generální manažer David Bartel. „Přeju si, abychom hráli o čelní pozice v naší druholigové skupině.“

Jablonec za určitých okolností mohl v příští sezoně hrát dokonce o soutěž výš. „Byli jsme kontaktováni zástupci chomutovského hokeje, jestli bychom si nechtěli vyměnit s nimi první ligu za druhou. Je to lákavé, ale pro nás teď nereálné. I když hokej o soutěž výš bychom asi všichni chtěli v Jablonci vidět,“ uvedl Bartel.