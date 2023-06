Druhá liga v Jablonci končí. Hokejový klub viní město, to se brání

„HC Vlci Jablonec oznamují, že v souvislosti s neuspokojivým technickým stavem Městského zimního stadionu v Jablonci nad Nisou a pro náš klub neočekávaným aktuálním vypovězením smluvních vztahů bez udání důvodu ze strany jeho provozovatele (Sport Jablonec s.r.o. zastoupený jednatelem Štěpánem Matkem) nejsme schopni splnit licenční podmínky požadované ČSLH pro působení našeho A-týmu ve II. lize ČR,“ stojí v tiskové zprávě, ve které klub Vlků svůj konec ve druhé lize oznámil.

Podle generálního manažera Davida Bartela jablonecký klub neměl žádnou jistotu, že zimní stadion bude na prahu nové sezony provozuschopný.

„Dlouhou dobu s námi nikdo oficiálně nekomunikoval a za těchto podmínek jsme nechtěli rozjet druhou ligu takříkajíc na vlastní triko. My jako klub si nemůžeme dovolit opět riskovat katastrofické scénáře, ve kterých neodehrajeme zápasy kvůli technické závadě, kvůli nezpůsobilosti ledové plochy nebo kvůli tomu, že nám odejde rolba,“ vysvětlil Bartel v rozhovoru pro server www.hokej.cz.

„Nevěděli jsme, jestli budeme moci na zimní stadion, kdy bude k dispozici led, neoficiální cestou nám bylo řečeno, že led bude až od září. Nevěděli jsme ani to, jestli budeme mít funkční rolbu, protože tu nynější si pronajímatel odvezl,“ dodal klubový manažer.

Město podle něj nedává na druhou ligu hokeje ani korunu. Klub na sezonu 2023/2024 plánoval rozpočet na A-mužstvo ve výši čtyř milionů. „To je nejnižší rozpočet na druhou ligu v naší republice,“ upozornil Bartel.

Město Jablonec vidí situaci diametrálně jinak. Zprávy kolem aktuální situace klubu HC Vlci označilo za dezinformace a dokonce k tomu uspořádalo tiskovou konferenci.

„Roční nájem 204 tisíc bez DPH, necelých 200 tisíc jako příspěvek na činnost mládežnického týmu, dvě třetiny z provozního času zimního stadionu pro tréninky a zápasy, nové protipožární dveře a vrata, díky nimž se zvýší kapacita stadionu, a úplně nová rolba. To jsou podmínky, které bude mít jablonecký hokejový klub. Přesto jeho vedení není spokojené a odstup z II. ligy svádí na statutární město Jablonec nad Nisou a vedení společnosti Sport,“ uvedli zástupci města.

Příkazní smlouva z letošního února pověřila rolí vedoucího zimního stadionu hokejový klub. To se však podle města neosvědčilo a Sport Jablonec smlouvu v květnu vypověděl s tím, že Vlci plnili povinnosti z ní vyplývající neuspokojivě. „Příkazní smlouva nijak neohrožuje činnost sportovního klubu,“ vysvětlil jednatel společnosti Sport Jablonec Štěpán Matek.

Jablonecký zimní stadion má za sebou padesát let existence, ale na novou sezonu by mělo být vše řádně připravené. „Stadion má všechny revize včetně elektroinstalace a odstraňují se závady tak, aby se v polovině července mohlo začít s ledováním a plocha byla připravená 1. srpna. Externí firma navíc připravuje zadávací řízení na výběr nové rolby,“ uvedl jednatel Sportu Jablonec.

To, že druhá liga v Jablonci (alespoň na čas) nebude, je však už jisté. Klub postoupil licenci za symbolickou jednu korunu Hronovu. Jablonec hrál druhou ligu nepřetržitě od roku 2001 a několikrát dokonce postoupil do kvalifikace o postup do první ligy. Zda budou Vlci v příští sezoně hrát alespoň krajskou soutěž, se zatím neví.

V ohrožení by neměla být činnost mládeže, kde mají Jablonečtí v posledních letech úspěchy. Dětí a juniorů je v klubu na tři stovky. „Vedení statutárního města rozhodlo, že sezona zimního stadionu 2023-2024 začne 1. srpna. Proto jsme požádali hokejový klub, aby nám nejpozději do 30. června poslal své potřeby na rozpis ledu, aby bylo možné vytvořit harmonogram užívání plochy,“ připomněl jednatel Matek.