Růžičku lákají Italové. Pojedu za nimi a rozhodne se, líčí hokejová legenda

„Zatím nic jasného není, řeší se to. Teď tam mám zajet a uvidí se,“ řekl v pondělí Růžička pro iDNES.cz; zprávu o zájmu klubu z třicetitisícového italského města přinesly Livesport Zprávy.

Aosta je poraženým finalistou posledního ročníku druhé nejvyšší italské soutěže, postup do Serie A jí tedy unikl. Mezinárodní soutěže na rozdíl od jiných tamních týmů nehraje. Spolu s Růžičkou by chtěla i útočníka Martina Kadlece z Feltre, v poslední sezoně nejproduktivnějšího hráče tuzemské druhé ligy s 93 body (41+52).

Kapitán olympijských vítězů z Nagana dostal nabídku, aby se ujal funkce sportovního ředitele a zároveň trenéra. „Řeší se trochu obojí, ale nechci o tom moc říkat, zatím jsou to jen novinářské úvahy. Hotovo není,“ odmítl dvaašedesátiletý kouč víc rozebírat možnou spolupráci.

Bývalý vynikající útočník přivedl jako trenér českou reprezentaci k titulům mistra světa v letech 2005 a 2010. Dvě extraligová zlata získal se Slavií, působil i v Chomutově. Tři ze čtyř jeho posledních angažmá skončila odvoláním: v Litvínově, Slovanu Bratislava i v druholigovém Mostě, kde se s ním rozloučili loni v listopadu. V ústeckém Slovanu vydržel chvíli, než vyrazil na Slovensko.

„Veškerý hokej pořád sleduji, hrozně mě baví. Dělám ho od pěti let a myslím si, že ještě pořád mám mladým hráčům co dát,“ tvrdil po štaci v Mostě. Že by byl už jen funkcionářem, to si představit nedokázal: „Stále mě to hrozně baví na ledě, pořád mě to naplňuje.“