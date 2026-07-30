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Hra o miliony: Prostějov, nebo Prostějov? I město řeší spor druholigových klubů

Václav Havlíček
  8:13

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Hokejisté Prostějova prohráli finále druhé ligy s Havířovem až v prodloužení sedmého zápasu. Sen o návratu je fuč. | foto: AZ Havířov

Za pár měsíců odstartuje nová sezona druhé hokejové ligy. A více než čtyřicetitisícový Prostějov v ní bude mít hned dvě mužstva. Pro až třetí nejvyšší soutěž v tuzemsku půjde o bezprecedentní stav, který doprovází taktéž vlna kontroverze.

Že se LHK Jestřábi Prostějov a SK Prostějov 1913 potkají v jedné soutěži, bylo ještě před pár lety naprosto nemyslitelné. Ambiciózní Jestřábi hráli od roku 2014 první ligu a v posledních letech snili o historickém postupu do finále. Jenže sportovní život píše nevyzpytatelné příběhy a Jestřábům se navzdory očekávání stal v roce 2025 pravý opak – sestup. Dost možná šlo v tom roce o jedno z největších překvapení v profesionálním sportu v Česku.

Na druhé straně příběhu stojí SK Prostějov 1913, jenž zase dlouhé roky hrál krajský přebor, tedy až čtvrtou výkonností soutěž. V uplynulé sezoně ji opanoval, načež od Hronova získal licenci. Proto od nové sezony nastoupí ve vyšší lize. A postaví se také proti městským rivalům, třebaže ti jejich postup ostře kritizují.

„Podle mě je nesmysl, aby měl Prostějov dva týmy v druhé lize,“ komentoval ještě v momentě, kdy to celé byla jen spekulace, trenér a manažer Jestřábů Miloš Říha. Jeho klub kritizoval samotný proces získání licence, který muselo posvětit vedení hokejového svazu. „S rozhodnutím o schválení převodu práv k soutěži mezi HC Wikov Hronov a SK Prostějov 1913 se nemůžeme ztotožnit. Jsme přesvědčení, že při jeho přijetí nebyly splněny všechny podmínky stanové Licenčním řádem Českého svazu ledního hokeje (ČSLH), zejména bezdlužnost převodce,“ uvedli Jestřábi ve svém prohlášení.

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Jestřábi tvrdí, že jim Hronov dluží peníze. V takovém případě by licenci nemohl prodat. „Výkonný výbor jsme na to opakovaně upozorňovali a doložili konkrétní důkazy,“ argumentují Jestřábi.

Svaz ovšem žádné pochybení nenašel a přesun licence odklepl. „Konkurenci neřešíme. Soustředíme se sami na sebe,“ reagoval na stěžování Jestřábů pro iDNES.cz výkonný ředitel SK Prostějov 1913 Petr Fridrich.

Není třeba zastírat, že vstup druhého klubu ze stejného města je pro movitější tým jistou přítěží. Ačkoliv je druhá liga už neprofesionální soutěž, Jestřábi ve snaze co nejdříve se vrátit do první ligy – a tam hrát ve špici – zachovali v mužstvu profesionální statut. A to pochopitelně i s finančním přičiněním města, které nicméně teď bude podporu tříštit mezi dva subjekty.

Logan Stein v brance Prostějova v zápase s Kopřivnicí.

„Naším cílem není vést osobní spory ani zpochybňovat sportovní výsledky. Usilujeme pouze o to, aby byly předpisy ČSLH uplatňovány stejně vůči všem klubům,“ píší Jestřábi v prohlášení. Jim návrat v první sezoně po sestupu unikl o vlásek, ve finále podlehli Havířovu těsně 3:4 na zápasy.

Hlavní rozkol: otázka financí

Město i po sestupu zachovalo Jestřábům stejně vysoké finanční plnění. Náměstek primátora Miloš Sklenka (ANO) odmítl na dotaz iDNES.cz před časem přesnou částku sdělit. V registru smluv lze dohledat, že za rok 2024, tedy za období, kdy klub hrál v první lize, přitekla do kasy Jestřábů z města částka přesahující 12 milionů korun. Loni rovněž.

Nabízí se tedy otázka: dostane každý klub šest milionů, nebo oba dvanáct?

Výše podpory teď zůstává v mlze. A to platí pro oba subjekty. „Město sport vždy podporovalo. Co se týče finanční podpory pro SK Prostějov 1913, uvidíme,“ vzkázal Fridrich.

A co na to radnice? „Současná situace není ideální pro nikoho, ale musíme se k ní postavit odpovědně. Město chce přistupovat ke všem klubům korektně, spravedlivě a se stejným respektem. Naší prioritou je podpora mládeže, sportujících dětí i seniorského sportu. Budeme podporovat ty kluby, co dodržují pravidla a dělají dobré jméno Prostějovu,“ řekl primátor města František Jura (ANO).

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„Je to fakt složité. Přemýšlel jsem o tom, že bych na radě města řekl: Podpora bude nula, dokud se kluby nedomluví! Ale to není jednoduché, protože jsem v představenstvu fotbalového klubu a veřejnost by mi omlátila o hlavu, že nechci podporovat hokej. Já ale chci jen být spravedlivý,“ pověděl Jura před nedávnem iDNES.cz.

Jestřábi jsou tvrdí. „Pokud má SK Prostějov 1913 peníze na to, aby si koupil licenci na druhou ligu, kterou už v Prostějově máme, tak přece musí mít i prostředky na to, aby minimálně první sezonu financoval ze svého, stejně jako jsem to dělal já a nechtěl jsem peníze od města,“ citoval časopis Hanák majitele Jestřábů Jaroslava Luňáka.

Stadion? Půjde o kompromis

Jenže finanční podporou spory a problémy obou klubů nekončí. Mezi kluby panuje velká nevraživost, pod SK spadá kompletní mládež, kterou Jestřábi nemají. Situace v jeden moment vygradovala až do bizarních rozměrů, kdy měli mládežníci z SK Prostějov 1913 doporučeno nefotit se a nežádat autogramy od hráčů Jestřábů.

Oba celky sice dosud spolu sdílely stejný stadion, teď se na něj ovšem musí vměstnat hned dvojitý program druhé ligy, který leckdy bude obnášet tři až čtyři zápasy týdně.

Jan Kavan v prostějovském dresu.

„Město zároveň očekává, že oba kluby naleznou společnou řeč ve všech praktických otázkách souvisejících s provozem zimního stadionu, tedy při organizaci tréninků, zápasů, využívání zázemí i reklamních ploch. Každá strana bude muset projevit určitou míru vstřícnosti. V takovém případě je Prostějov připraven podporovat oba kluby,“ poznamenala mluvčí radnice Jana Gáborová.

„Úkolem samosprávy není stát na straně jednoho či druhého subjektu, ale zajistit podmínky pro rozvoj sportu a výchovy mládeže i důstojnou reprezentaci města. Vedení města je připraveno pokračovat v otevřené komunikaci se zástupci obou klubů i s fanoušky. Cílem je, aby prostějovský hokej spojoval a byl důvodem k hrdosti, ne ke zbytečným konfliktům,“ dodala.

Jak nakonec hokejové schizma bude fungovat, tak nejspíš ukáže až sezona. Oba celky na sebe poprvé narazí 7. listopadu.

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