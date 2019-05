Tři pokusy postoupit nevyšly, tak se Michálek upsal hokejové Třebíči

„Bylo těžké se s tím smířit. Ale už je to nějaký ten týden za námi, takže je to lepší. Každopádně musím přiznat, že to byla obrovská rána,“ svěřil se dvacetiletý odchovanec brodského hokeje.

S mateřským BK Havlíčkův Brod se sice do druhé nejvyšší domácí soutěže nedostal, přesto si ji nakonec s největší pravděpodobností zahraje. Jako jednoho z talentovaných mladých hráčů si ho pro nově se tvořící tým vyhlédla Horácká Slavia Třebíč.

„Už před minulou sezonou jsem měl nabídky z první ligy, ale zůstal jsem. Pořád jsem věřil, že by se postup mohl povést. Vždycky jsem chtěl hrát první ligu s Brodem, protože si myslím, že do ní patří,“ vysvětloval Michálek.

Posily Třebíče Obránci

Jakub Jenáček (20 let, Vsetín)

Martin Padrnos (21, Zlín) Útočníci

David Michálek (20, Havlíčkův Brod)

Martin Šťovíček (23, Chomutov)

Jan Václavek (20, Zlín)

Petr Patyk (21, Řisuty)

Tomáš Havránek (21, Karlovy Vary)

Když se však ani třetí pokus nepovedl a bruslaři znovu zůstali před branami Chance ligy, řekl si, že je čas zkusit štěstí jinde. „Měl jsem jednu nabídku, kterou už jsem skoro přijal, jenže pak se ozvala Třebíč a předložila mi ještě příjemnější návrh,“ prozradil Michálek.

A zatím se mu v novém prostředí líbí. „Kluci jsou tady super, tréninky výborné, nemám si absolutně na co stěžovat,“ pochvaloval si.

Navíc domů do Havlíčkova Brodu to má z Třebíče slabou hodinku. „To byl taky jeden z důvodů, proč jsem zvolil Třebíč, ale mně se hlavně líbí její koncept. Vedení mi řeklo, že chtějí stavět na hráčích z regionu, kteří k němu mají vztah. A to já mám. Doufám, že šance přijde. A já udělám všechno proto, abych nezklamal,“ dušoval se Michálek.

S posilováním neotálí

Ohlášených příchodů v poslední době z Horácké Slavie Třebíč přibývá. Za zmínku stojí určitě nová dohoda s karlovarským útočníkem Tomášem Havránkem.

„Tomáš má velké předpoklady výrazně se podílet na zvyšování úrovně naší ofenzivní hry a výkonnostně růst,“ vítal na klubových stránkách jedenadvacetiletého rodáka ze Žďáru nad Sázavou sportovní manažer Horácké Slavie Radek Novák.

Další posily lovil klub v extraligovém Zlíně, odkud přišli obránce Martin Padrnos a útočník Jan Václavek. A z Chomutova míří na Vysočinu Martin Šťovíček, který se může pochlubit už dvaasedmdesáti starty v nejvyšší české soutěži.