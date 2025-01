Třebíč se sune vpřed pomalu, ale jistě. Letos je to vyrovnané, říká Bittner

„My sice vyhráváme, ale týmy kolem nás taky, tudíž jsme na tom v tabulce pořád tak nějak stejně. Letos je liga hrozně moc vyrovnaná,“ připomíná Ladislav Bittner, který patří do elitního třebíčského útoku.

Společně se svými spoluhráči Martinem Dočekalem a Matějem Psotou se do střelecké listiny zapsal i ve středu večer.

Výsledek 4:1 na první pohled hovoří o jasné převaze domácího týmu, ovšem hlavní kouč David Dolníček měl tentokrát celkem zásadní výtky k předvedené hře. Máte to podobně?

Ano, s výsledkem jsem spokojený, nicméně hra nebyla to, na co jsme poslední dobou zvyklí. Těžko říct, čím to mohlo být, možná těžkou posilovnou, kterou jsme měli v pondělí. Každopádně za tři body jsme moc rádi.

Vítězství zařídila vaše formace, trefil jste se vy i vaši dva spoluhráči z útoku. Dá se říct, že už si nahráváte popaměti?

Tak nějak už vesměs víme, kdo se kde zrovna pohybuje. A když náhodou nevíme, tak si na sebe křikneme. (směje se)

Předpokládám, že si vás soupeři vesměs dost hlídají, což může někdy i celkem slušně bolet. Nebo se pletu?

To víte, že to bolí. Třeba zrovna minulou sobotu při derby s Jihlavou si mě vyhmátli a docela dost jsem to pak cítil. Ale na tom není nic divného, my se taky připravujeme na různé formace soupeřů.

Aktuálně je Třebíč třetím nejméně inkasujícím týmem v soutěži. To je příjemná vizitka, co říkáte?

Určitě, však třebíčský hokej je taky stavěný právě na defenzivě. A navíc máme výborné gólmany. Jak Honza Brož, tak i Honza Mičán chytají ve famózní formě.

Doma jste letos v Moravských Budějovicích, kde se vám poměrně dobře daří, ale předpokládám, že stejně všichni vyhlížíte návrat do Třebíče. Mám pravdu?

Samozřejmě. Občas jedu v Třebíči kolem stadionu a viděl jsem, že už je hotová střecha. A koukám i na videa ze stavby, která jsou k vidění občas na Facebooku. Všichni už se těšíme, až budeme hrát v novém.

Každopádně teď v sobotu vyrazíte k dalšímu utkání do Přerova, což je po středečním kole desátý tým tabulky. Jaký to podle vás bude zápas?

Přerov měl dobrý start do sezony, ale teď prožívá trochu krizi. Rozhodně nás nečeká nic snadného, bude to hlavně o osobních soubojích. A já doufám, že si pojedeme pro další vítězství.