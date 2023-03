Třebíč má za sebou historickou sezonu. Kritiku ode mě neuslyšíte, říká trenér

Tým na postup do baráže jsme měli, tvrdí Bořuta V dosavadním průběhu prvoligového play off nenajdete hráče, který by na ledě strávil více času než třebíčský obránce Antonín Bořuta. Čtyřiatřicetiletý bek Horácké Slavie v průměru odehrál téměř 28 minut na zápas. „Každý hráč je tím více spokojený, čím více je vytěžovaný. Čím více máte na ledě prostoru, tím je větší příležitost na vstřelení gólu,“ tvrdí hráč, který v základní části Chance ligy se 36 body (6+30) ve 47 zápasech vyhrál produktivitu obránců. A velikou důvěru cítil i v play off. „Jsem za to rád. Ale musím říct, že to bylo hodně náročné,“ připouští bek, který v devíti utkáních vyřazovací části přidal dalších pět bodů (0+5). „Člověk musí dobře regenerovat. A já, zaplať pánbůh, slušnou regeneraci mám,“ pokračuje ostřílený veterán. „Fajn bylo i to, že vždy když jsem potřeboval oddechnout, trenér mi vyhověl.“ Bílé hvězdy za sebou mají ročník, který se zapsal do historie třebíčského klubu. Tým kouče Kamila Pokorného dokázal vyhrát základní část druhé nejvyšší soutěže a ve vyřazovací části došel do semifinále. Tam však musel sklonit hlavu před dvojnásobným českým šampionem ze Zlína. „Konec sezony nám trošku zhořkl, čekal jsem, že přes Zlín přejdeme,“ tvrdí Bořuta. „Zápasy byly hodně vyrovnané, ale nepovedlo se. Nedá se nic dělat.“ Třebíč ze hry vyřadily čtyři porážky o jediný gól, z toho jedna až na samostatné nájezdy. Celkově semifinále skončilo 1:4 na zápasy. „Bohužel, v kolektivním sportu se většinou hraje na góly. A my jsme vždy o jeden prohráli,“ krčí rameny. „To nás stálo tu sérii.“ Obránce Antonín Bořuta (vpravo). Jako klíč k úspěchu se ukázalo (ne)proměňovaní šancí. „Každý zápas byl jiný, v některých jsme si vytvořili spoustu šancí, někdy jsme se do hry tolik nedostávali. Ale góly jsme prostě nedávali,“ lituje Bořuta. „Buď jsme selhali v zakončení, nebo jim výborně zachytal gólman,“ chválí brankáře Beranů Daniela Hufa. Právě pro Bořutu, který před sezonou do Třebíče přišel z britského celku Sheffield Steelers (EIHL), měla série proti celku Miloše Říhy mladšího specifickou příchuť. „Jsem odchovancem Zlína, odehrál jsem tam i čtyři sezony v áčku,“ vysvětluje s úsměvem Bořuta. „Ve Zlíně jsem se narodil a i když tam už dlouho nežiju, stále tam mám rodiče a rodinu.“ Přesto, že vyřazením v semifinále Třebíč obsadila v konečném hodnocení Chance ligy parádní třetí místo, je Bořuta zklamaný. „Měl jsem to nastavené tak, že jsem chtěl dojít co nejdál. Třeba si i zahrát baráž, bojovat o extraligu,“ tvrdí dlouholetá opora znojemských Orlů. „Třebaže ambice či finanční situace Třebíče nejsou tak velké, zabojovat jsme o to mohli. Tým jsme na to měli, šance byla veliká,“ pokračuje Bořuta. „Příští sezonu na to budeme chtít navázat a zkusíme být ještě lepší než v předchozích letech. Ale bude to nesmírně těžké,“ dodal.