Třebíč je doma stále neporažena. Kéž bychom tu hráli všechny zápasy, říká Jekel

Souboj s lídrem Chance ligy zvládli hokejisté Horácké Slavie Třebíč na výbornou. Nejenže získali tři velmi cenné body, ale brankář Pavel Jekel navíc udržel potřetí v sezoně čisté konto.

„Ke třem bodům nás dovedly skvělé Pavlovy zákroky a bojovný výkon celého týmu,“ radoval se asistent hlavního kouče Jaroslav Barvíř. A jak na jeho chválu reagoval sedmadvacetiletý gólman?

„Poruba měla hodně šancí. Některé zablokovali kluci, něco jsem chytil já, takže nakonec to dobře dopadlo a můžeme být všichni spokojení,“ usmíval se Jekel.

Bylo zřejmé, že jste se na utkání s prvním týmem tabulky dobře připravili...

Jasně, věděli jsme, že Poruba je hodně dobrá v ofenzivě, ale naštěstí jsme tentokrát opravdu dobře bránili. A taky jsme znovu potvrdili, že nám to letos doma funguje.

Vaše bilance domácích zápasů je skutečně obdivuhodná, všech jedenáct bitev jste dotáhli do vítězného konce. Byť dvě až v nastavení či nájezdech. Čím to je?

Většina týmů má domácí statistiky lepší než ty venkovní. A nám to letos prostě doma jde. Kéž bychom tak všechny zápasy mohli hrát doma. (směje se)

Jaká byla kulisa v souboji s lídrem soutěže? Přišlo přes tisíc diváků...

Atmosféra tady v Třebíči je vždycky skvělá. Jasně, s těmi výsledky, které máme, si kolikrát říkáme, že by mohlo přijít i víc lidí, ale všichni víme, jaká je doba. A na to je tenhle počet ještě hodně slušný.

Trenér Barvíř zmiňoval v hodnocení určitý úsek ve druhé třetině, kdy vám v bráně asi nebylo nejlépe. Poruba měla v té době spoustu šancí...

To je pravda. Jednou nás do našeho pásma zavřela na několik minut. A jak já, tak i kluci, co byli zrovna na ledě, jsme mleli z posledního. Pak jeli také dva na jednoho, přičemž hráč, který zakončoval, střílel skoro na prázdnou bránu. Ale podařilo se mi puk vyrážečkou vytěsnit. A bylo toho víc.

V neděli vás v Pelhřimově čeká derby s Jihlavou. Jak se těšíte?

Jo, těším se, i když pro mě není derby takovou slávou jako pro jiné kluky. Snažím se odmakat každý zápas, chci zase vyhrát, získat tři body, protože všichni víme, že sezony v první lize jsou čím dál těžší.

Díky nedělnímu termínu jste měli na státní svátek volno. Vzal jste rodinu na výlet?

Určitě jsem to přivítal, protože zápasy jdou rychle za sebou, času moc není a někdy zkrátka potřebujete upustit páru.