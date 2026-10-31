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Sparťanský talent Holčák: Ve Finsku je pracovitá kultura a depresivní zima

Ondřej Bičiště
  15:44
Chomutov, 28. 10. 2026, Chomutov - Litoměřice, 1. hokejová liga. Tomáš Holčák.

Chomutov, 28. 10. 2026, Chomutov - Litoměřice, 1. hokejová liga. Tomáš Holčák. | foto: Ondřej Bičiště, MAFRA

Daniel Tvrzník na lavičce Litoměřic.
Kapitán Chomutova Dušan Žovinec během klání s Litoměřicemi.
Momentka z utkání Chomutov - Litoměřice.
Chomutovští Piráti inkasují v zápase s Litoměřicemi.
7 fotografií
Máte pocit, že je v Česku na podzim a v zimě pořád tma? Hokejový útočník Tomáš Holčák si tu po šesti letech strávených ve Finsku připadá jako v době letního slunovratu.

„Období mezi říjnem a prosincem je ve Finsku docela depresivní. Ráno jdete na trénink a je tma, když se vracíte, tak je šero,“ oklepe se při vzpomínce na dlouhá temná roční období jedenadvacetiletý útočník, jenž v létě podepsal se Spartou a ta ho poslala do partnerských prvoligových Litoměřic.

Na zkušenou do země tisíce jezer odešel už v 15 letech a nelituje. „Bylo to docela brzy, ale měl jsem tam super podporu, byl jsem ve skvělé rodině a měl jsem vždy nějaké české spoluhráče. Udělali jsme si tam českou atmosféru. Bylo to super, dalo mi to hodně hokejově i do života.“

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Holčákovým prvním klubem ve Finsku byla Jyväskylä, v jejímž dresu vydržel čtyři sezony a zahrál si nejvyšší juniorskou soutěž. Poslední dva ročníky své severské šestiletky nastupoval za KooKoo, kde nastřádal celkem 64 bodů v 88 zápasech. „Kdybych se rozhodoval znovu, jestli jít do Finska, nic bych neměnil. Mám na to krásné vzpomínky,“ ohlíží se rodák z Mostu.

Co Fin, to dobrý bruslař, ale žádný speciální talent za tím nehledejte. Všechno je vydřené. „Je tam taková hodně pracovitá kultura. Od kluků se to očekává, jsou celkově pracovitější a z toho plyne i ta jejich bruslivost,“ vypozoroval Holčák.

Možná k tomu přispívá i tamní částečná prohibice, po deváté večerní si ve Finsku alkohol nekoupíte. „Navíc v normálních obchodech se prodává jen pivo a víno, tvrdý alkohol pouze ve specializovaných. Ale mně to nevadilo, já na to moc nejsem,“ usmívá se 186 centimetrů vysoký centr či křídelník.

Chomutov, 28. 10. 2026, Chomutov - Litoměřice, 1. hokejová liga. Tomáš Holčák.

Po šesti letech na severu Evropy ho přepadl stesk po domově, i proto kývl na nabídku Sparty. „Něco jsem tím získal, ale něco zase ztratil, opustil jsem svoji finskou přítelkyni. Byla tu už dvakrát za mnou, plán do budoucna je, že se přestěhuje ke mně do Česka. Stýská se mi po ní moc,“ nezapírá mládežnický reprezentant.

Na jeho výkonech se to naštěstí neprojevuje, ve středečním derby v Chomutově nasázel první hattrick mezi dospěláky. A ze čtvrtého útoku! „Jednoznačně to byl můj nejlepší zápas, užil jsem si to neskutečně. Nijak zvlášť jsem se na to nepřipravoval, bylo to jako na každý jiný zápas. Asi jsem se dobře vyspal, poštěstilo se,“ zářil odchovanec litvínovského hokeje.

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Hattrick mu probleskl hlavou po druhé trefě do sítě Pirátů na začátku prostřední části hry. „Určitě mě to napadlo. Po tom druhém gólu jsem si sedl na střídačku a říkal si, že je ještě dost času. Člověk se na to nechce úplně soustředit, ale naštěstí to vyšlo,“ radoval se ze svého individuálního zápisu i konečného vysokého vítězství Chomutova nad Stadionem 8:3.

Holčák věří, že dobré výkony v Litoměřicích ho mohou posunout na soupisku Sparty. „Je to nějaký cíl, přání, chci si o to říct. Ale každý den na to taky nemyslím, je to svazující. Makám na tréninku a něco z toho vypadne.“

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