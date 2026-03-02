Srdínko, ven! znělo stadionem. Zlín odvrátil blamáž, klid ale nemá

Petr Fojtík
  9:47
Úleva z last minute postupu do předkola play off se mísila se vztekem ze sezony, která příznivcům hokejistů RI Okna Zlín zatím přinesla jen pramálo radosti.
Fotogalerie

Radost zlínských hokejistů po utkání s Litoměřicemi. | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

„Srdínko, ven,“ žádal kotel nejvěrnějších hlavu sportovního manažera klubu po sobotním domácím vítězném zápase nad Litoměřicemi, zatímco hráči kroužili kolem mantinelů a kynuli jásajícím divákům v hledišti.

Finalista posledních tří ročníků Maxa ligy a předsezonní spolufavorit odvracel na poslední chvíli obří blamáž. Zcela reálně mu hrozilo, že po druhém sestupu za poslední čtyři roky zmizí z mapy profesionálních hokejových soutěží. Předkolo bylo za dané situace maximem možného, což ovšem náročné a zároveň až překvapivě trpělivé a věrné fanoušky nemohlo uspokojit.

„Nedovedl jsem si představit, že skončíme sezonu 28. února. To neexistuje. Jsem rád, že pokračujeme. Zlín je zvyklý hrát dlouhé sezony. Bylo by neúnosné, abychom to fanouškům neumožnili,“ odfoukl si trenér Peter Oremus, třetí kouč Beranů v letošní divoké sezoně.

Fanoušci zlínských hokejistů při utkání s Litoměřicemi.

Tíhu okamžiku, kdy potřeboval Zlín získat tři body, aby se nemusel ohlížet na výsledky konkurentů, zvládl. Byť se to opět neobešlo bez komplikací. Nad Litoměřicemi, které už o nic nehrály, vedl deset minut před koncem o čtyři góly, přesto dokázal z jasného utkání vyrobit drama a na konci se při vlastní přesilovce strachoval o nejtěsnější vítězství 5:4.

„Udělali jsme chyby, které se nemůžou stávat. Kvalitní soupeř, kterého jsme porazili poprvé v sezoně, je potrestal. Podstatné ale je, že jsme postoupili do předkola,“ shrnul Oremus.

V něm budou Berani napravovat rozpačitý dojem ze základní části.

„Můžu jen hodnotit 26 zápasů, které jsem tady. Od té doby jsme šestí. V tabulce posledních 20 kol čtvrtí. Kluci odvedli kus dobré práce, a to mě těší,“ pronesl Oremus bezprostředně po skončení základní části.

Slavia vyhrála základní část první ligy, Sokolov v posledním klání přišel o postup

Už v pondělí startuje v Chrudimi, na ledě béčka extraligových Pardubic, předkolo, a Berani si tentokrát nemohou dovolit žádné přehmaty. Série se hraje jenom na dva vítězné zápasy, po středeční odvetě ve Zlíně může být hotovo.

A Berani do osmifinále vstupují v rozjitřené atmosféře mezi fanoušky, kteří sice v sobotu podpořili tým v rozhodujícím zápase v hojném počtu (2 896), ale ani postup do předkola je příliš neuklidnil.

Olej do ohně nechtěně přilil zlínský primátor Jiří Korec pozápasovým příspěvkem na svém profilu na sociálních sítích přímo ze stadionu z VIP boxu, ve kterém krátce zhodnotil neúspěšnou základní část, popřál týmu zdar do play off a vyjádřil přesvědčení, že se klub poučí. Pod postem se vzápětí rozhořela bouřlivá slovní přestřelka mezi Korcem a sledujícími.

Jako vrcholného představitele města, které vlastní 79 % hokejového klubu, ho takřka všichni diskutující spoluviní z krize letošní sezony a stavu zlínského hokeje. Vadí jim nejen v úvodu zmíněný Jan Srdínko, ale i generální manažer a jednatel klubu Jan Pravda, který má neochvějnou podporu primátora. A slovům Korce o nápravě nevěří.

I proto v sobotu zazněla mezi některými příznivci kacířská myšlenka, že lepší by byl nepostup do předkola. Míní, že případný úspěch v play off zakryje dosavadní trápení a klub pojede dál ve stejných kolejích.

Dlouhé tažení – nejlépe do extraligové baráže – ale Berani nutně potřebují. Rozpočet klubu s bohatými příjmy ze vstupného z play off víceméně počítá a už teď má Zlín sekeru z výrazně nižší průměrné návštěvy v základní části a neplánovaných nákupů hráčů, kteří sezonu zachraňovali.

Kverka po návratu: Cílíme na finále

Polovinu sezony promarodil s těžkými následky opakovaných otřesů mozku. Její konec ale stihl. A v závěrečném dějství základní části Maxa ligy podpořil Jaromír Kverka postup hokejistů Zlína do předkola play off gólem a asistencí. Symbolicky v domácím utkání proti Litoměřicím, právě po předchozím vzájemném mači ve Zlíně, vypadl na čtvrt roku ze sestavy.

„Jsem moc šťastný. Poslední tři týdny jsem dřel, abych se vrátil. Představa, že bych to všechno absolvoval kvůli jednomu nebo dvěma zápasům, byla hrozná,“ řekl Kverka.

Jaromír Kverka

Gól a asistence byly bonusem?
Jsem vděčný, že jsem mohl klukům pomoct. Tři měsíce jsem na ně koukal jenom z gauče a byl jsem tady k ničemu. Jdeme do předkola, což byl náš cíl. A teď už se může stát cokoliv. Mezitím přišli do týmu skvělí hokejisté. Pořád si to sedá. Máme zkušený tým a hrajeme teď dobře, takže můžeme jít hodně daleko.

V sezoně jste se trefil podruhé. Koho jste pak zdravil na tribuně?
Když jsem nemohl hrát, seznámil jsem se s pár fanoušky. Řekli mi, kde sedí, abych se tam mohl radovat, když dám gól. Věnoval jsem jim ho. Přáli mi, abych se vrátil co nejrychleji.

Kde jste zápasy sledoval?
Na začátku, když jsem byl out a hlava mě bolela, doma. Jakmile se to zlepšilo, chodil jsem se koukat na zimák. Každý den jsem s kluky prožíval to dobré i to špatné. Měsíc jsem v kabině a normálně funguji.

Jak to bylo s druhým otřesem mozku. Omluvil se vám litoměřický hráč?
Už ani nevím, kdo to byl. Už během zápasu se mi omluvil, ale byla to spíše moje chyba. Po prvním otřesu mozku jsem šel hrát moc brzo. Rozhodně ho za to neviním. Byl to běžný souboj, bohužel se špatnými následky pro mě.

Dáváte si teď na sebe větší pozor, nebo na to nejde myslet?
Hraju úplně normálně. Jenom nemám takovou fyzičku, abych mohl na ledě lítat. Spíše si hlídám každé střídání a nepřetáhl ho.

Trenér Oremus vás dal opět dohromady v útoku s Válkem a Šlahařem. Jak vám to sedlo?
Jsem moc rád, minulou sezonu jsme měli parádní. Škoda, že se zranil Šlahy, pak zase já. Doufám, že jsme to načasovali tak, abychom v ten nejdůležitější moment týmu co nejvíce pomohli.

Konečně přišli i fanoušci v hojnějším počtu. Jak jste je vnímali?
Byli skvělí. Moc jsem si přál po tak dlouhé době nastoupit doma před takovou kulisou. Úžasné. Jsem za to vděčný.

Co čekáte od předkola s béčkem Pardubic?
Mají mladý tým, hrají skvěle. Ale play off je jiná soutěž. Základní část se nuluje. Věřím, že je přetlačíme. Když budeme dodržovat věci, které nám trenéři říkají, můžeme dojít hodně daleko.

Kam až?
Ať už byla základní část jakákoliv, budeme cílit na finále.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: výsledky olympijského turnaje

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastnili hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení....

Kanada - USA 1:2P. Strhující bitva ve finále her, Američané berou zlato po 46 letech

Zlatí američtí hokejisté se svými medailemi ze zimních olympijských her v...

Mimořádný souboj na závěr. Olympijský turnaj hokejistů vyvrcholil očekávaným střetem zámořských gigantů. Zlaté medaile v Miláně ukořistili Američané, kteří se radují z celkového triumfu potřetí v...

Dojemné gesto Američanů. Slavili s dresem zesnulého kamaráda, na led vzali jeho děti

Dylan Larkin drží syna Johnnyho Gaudreaua Johnnyho juniora.

Už před olympiádou hlásili: „Budeme bojovat i za Johnnyho!“ Učinili tak už na loňském mistrovství světa a také turnaj v Miláně skončil stejně úspěšně. Američtí hokejisté zvládli těsné finále s...

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

Kanadští hokejisté si po finále postěžovali: Prodloužení 3 na 3 není hokej, ale zločin

Rozhodující gól v prodloužení dal Jack Hughes, Američani si tak připsali další...

Víte, co mají společného finále mužského a ženského turnaje v Miláně? Ano, svedla dohromady zámořské hokejové velmoci. Ale nejen to, v obou případech rozseklo souboj Kanady se Spojenými státy...

2. března 2026  9:47

Rok 2026 a systém nevyblokuje hráče? Šéf Pirátů o kontumaci i rozšíření 1. ligy

Chomutov, 28.2. 2026, Piráti Chomutov - Jihlava, utkání první hokejové ligy,...

Piráti, sbohem! Anebo ne? Jejich majitel Jiří Sochor patří mezi spasitele chomutovského hokeje, letošní „ujetá“ sezona ho vyždímala jako citron a zvažoval konec, jenže emotivní záchrana první ligy ho...

2. března 2026  9:15

Rittich s Palátem slavili za Islanders, Dostál jede na vítězné vlně

TŘI ČEŠI V NHL. Zleva Adam Klapka Calgary pod dohledem dvojice Radko Gudas a...

V nedělních zápasech hokejové NHL z Čechů bodoval Ondřej Palát. Útočník Islanders asistoval u výhry 5:4 nad obhájci Stanley Cupu z Floridy, kterým v bráně New Yorku úspěšně čelil David Rittich. Výhru...

2. března 2026  7:16,  aktualizováno  8:15

Vítkovice? Ptejte se v létě, řekl Nestrašil. Extralize by podle něj slušelo posunutí čar

Třinečtí hokejisté David Musil a Andrej Nestrašil se v závěru třetí třetiny...

První gól dal a na třetí, vítězný Libora Hudáčka v prodloužení, nahrával. Andrej Nestrašil byl hlavní postavou nedělního derby mezi hokejisty Třince a Vítkovic. „Z naší strany to byl velmi dobrý...

1. března 2026  21:51

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

1. března 2026  20:11

Ryšavý o fair play: Mlčet, cítil bych se jako idiot. Trenér: Za nás to nebývalo

Martin Ryšavý v zápase s Kometou.

Martin Ryšavý, liška ryšavá? Kdepak, kladenský hokejista ukázal, že není prohnaný. Jeho gesto fair play zazářilo v nedělní bitvě s Kometou, a dokonce se nějaký čas zdálo, že Rytíře vyjde draho....

1. března 2026  19:13

Liberec prodloužil smlouvu s Galvasem. Jednoznačná priorita, zní z klubu

Tomáš Galvas patří k nejproduktivnějším obráncům extraligy.

Hokejový obránce Tomáš Galvas podepsal novou smlouvu v extraligovém Liberci. Dvacetiletý trojnásobný medailista z mistrovství světa juniorů má nyní kontrakt s Bílými Tygry do května 2028. Severočeši...

1. března 2026  17:03

Pivo a zabijačka. Uměli jsme dát tým do kupy, vzpomíná Lašák na Liberec

Ján Lašák při slavnostním ceremoniálu v Liberci k vyvěšení jeho dresu pod strop...

Před deseti lety pomohl hokejistům Liberce k zatím jedinému extraligovému titulu. Teď se brankář Ján Lašák pod Ještěd vrátil, aby přijal poctu nejvyšší – vyvěšení svého dresu pod strop liberecké...

1. března 2026  10:30

Vladař vychytal Pastrňáka, slavil také Dobeš. Nečas asistoval u obratu

Brankář Dan Vladař z Philadelphie

Bohatý sobotní program hokejové NHL otevřely předehrávané duely. Z českého pohledu byl nejatraktivnější souboj Philadelphie s Bostonem, ve kterém zazářil brankář Dan Vladař. Na výhře Flyers 3:1 se...

1. března 2026,  aktualizováno  9:17

Piráti v záchranářské extázi. Ujetá sezona a lůzři slaví! ulevilo se majiteli

Chomutovští hokejisté díky vítězství 3:0 nad Jihlavou v posledním zápase...

Hokejoví Piráti si v sobotu užili velkolepý mejdan, jako kdyby vyhráli titul. Čtyři, tři, dva, jedna… záchrana! odpočítali fanoušci poslední sekundy, které spustily gejzír radosti a úlevy. Chomutov v...

1. března 2026

Slavia vyhrála základní část první ligy, Sokolov v posledním klání přišel o postup

PRŮLOMOVÁ SEZONA? Hokejisté Slavie oslavují v Edenu vítězství, stadion se jim...

Slavia Praha navzdory porážce v Táboře 2:3 vyhrála základní část první hokejové ligy. Kolín totiž v závěrečném 52. kole prohrál ve Vsetíně 1:3 a zůstal s jednobodovou ztrátou druhý. Poslední hrací...

28. února 2026  21:16

Moc absencí? Plníme to, po čem český hokej volá, hlásí po kanonádě Horáček

Brněnský brankář Aleš Stezka.

Po neúspěchu v Pardubicích si v pátek hokejisté Komety spravili chuť a na domácí půdě rozstříleli Třinec 5:1. Ocelářům se tak zase o kousek vzdálila možnost vyhnout se předkolu play off. „Neodehráli...

28. února 2026  17:15

