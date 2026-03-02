„Srdínko, ven,“ žádal kotel nejvěrnějších hlavu sportovního manažera klubu po sobotním domácím vítězném zápase nad Litoměřicemi, zatímco hráči kroužili kolem mantinelů a kynuli jásajícím divákům v hledišti.
Finalista posledních tří ročníků Maxa ligy a předsezonní spolufavorit odvracel na poslední chvíli obří blamáž. Zcela reálně mu hrozilo, že po druhém sestupu za poslední čtyři roky zmizí z mapy profesionálních hokejových soutěží. Předkolo bylo za dané situace maximem možného, což ovšem náročné a zároveň až překvapivě trpělivé a věrné fanoušky nemohlo uspokojit.
„Nedovedl jsem si představit, že skončíme sezonu 28. února. To neexistuje. Jsem rád, že pokračujeme. Zlín je zvyklý hrát dlouhé sezony. Bylo by neúnosné, abychom to fanouškům neumožnili,“ odfoukl si trenér Peter Oremus, třetí kouč Beranů v letošní divoké sezoně.
Tíhu okamžiku, kdy potřeboval Zlín získat tři body, aby se nemusel ohlížet na výsledky konkurentů, zvládl. Byť se to opět neobešlo bez komplikací. Nad Litoměřicemi, které už o nic nehrály, vedl deset minut před koncem o čtyři góly, přesto dokázal z jasného utkání vyrobit drama a na konci se při vlastní přesilovce strachoval o nejtěsnější vítězství 5:4.
„Udělali jsme chyby, které se nemůžou stávat. Kvalitní soupeř, kterého jsme porazili poprvé v sezoně, je potrestal. Podstatné ale je, že jsme postoupili do předkola,“ shrnul Oremus.
V něm budou Berani napravovat rozpačitý dojem ze základní části.
„Můžu jen hodnotit 26 zápasů, které jsem tady. Od té doby jsme šestí. V tabulce posledních 20 kol čtvrtí. Kluci odvedli kus dobré práce, a to mě těší,“ pronesl Oremus bezprostředně po skončení základní části.
Už v pondělí startuje v Chrudimi, na ledě béčka extraligových Pardubic, předkolo, a Berani si tentokrát nemohou dovolit žádné přehmaty. Série se hraje jenom na dva vítězné zápasy, po středeční odvetě ve Zlíně může být hotovo.
A Berani do osmifinále vstupují v rozjitřené atmosféře mezi fanoušky, kteří sice v sobotu podpořili tým v rozhodujícím zápase v hojném počtu (2 896), ale ani postup do předkola je příliš neuklidnil.
Olej do ohně nechtěně přilil zlínský primátor Jiří Korec pozápasovým příspěvkem na svém profilu na sociálních sítích přímo ze stadionu z VIP boxu, ve kterém krátce zhodnotil neúspěšnou základní část, popřál týmu zdar do play off a vyjádřil přesvědčení, že se klub poučí. Pod postem se vzápětí rozhořela bouřlivá slovní přestřelka mezi Korcem a sledujícími.
Jako vrcholného představitele města, které vlastní 79 % hokejového klubu, ho takřka všichni diskutující spoluviní z krize letošní sezony a stavu zlínského hokeje. Vadí jim nejen v úvodu zmíněný Jan Srdínko, ale i generální manažer a jednatel klubu Jan Pravda, který má neochvějnou podporu primátora. A slovům Korce o nápravě nevěří.
I proto v sobotu zazněla mezi některými příznivci kacířská myšlenka, že lepší by byl nepostup do předkola. Míní, že případný úspěch v play off zakryje dosavadní trápení a klub pojede dál ve stejných kolejích.
Dlouhé tažení – nejlépe do extraligové baráže – ale Berani nutně potřebují. Rozpočet klubu s bohatými příjmy ze vstupného z play off víceméně počítá a už teď má Zlín sekeru z výrazně nižší průměrné návštěvy v základní části a neplánovaných nákupů hráčů, kteří sezonu zachraňovali.
Kverka po návratu: Cílíme na finále
Polovinu sezony promarodil s těžkými následky opakovaných otřesů mozku. Její konec ale stihl. A v závěrečném dějství základní části Maxa ligy podpořil Jaromír Kverka postup hokejistů Zlína do předkola play off gólem a asistencí. Symbolicky v domácím utkání proti Litoměřicím, právě po předchozím vzájemném mači ve Zlíně, vypadl na čtvrt roku ze sestavy.
„Jsem moc šťastný. Poslední tři týdny jsem dřel, abych se vrátil. Představa, že bych to všechno absolvoval kvůli jednomu nebo dvěma zápasům, byla hrozná,“ řekl Kverka.
Gól a asistence byly bonusem?
V sezoně jste se trefil podruhé. Koho jste pak zdravil na tribuně?
Kde jste zápasy sledoval?
Jak to bylo s druhým otřesem mozku. Omluvil se vám litoměřický hráč?
Dáváte si teď na sebe větší pozor, nebo na to nejde myslet?
Trenér Oremus vás dal opět dohromady v útoku s Válkem a Šlahařem. Jak vám to sedlo?
Konečně přišli i fanoušci v hojnějším počtu. Jak jste je vnímali?
Co čekáte od předkola s béčkem Pardubic?
Kam až?