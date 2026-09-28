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Trochu jiný Trunda. Hokejista Slavie o šéfovi fotbalu: Táta slýchá narážek víc

Petr Bílek
  10:26
Chomutov, 11. 9. 2026. První hokejová liga, Piráti Chomutov - HC Slavia Praha....

Chomutov, 11. 9. 2026. První hokejová liga, Piráti Chomutov - HC Slavia Praha. Tomáš Trunda, útočník Slavie. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Chomutov, 11. 9. 2026. První hokejová liga, Piráti Chomutov - HC Slavia Praha....
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Chomutov, 11. 9. 2026. První hokejová liga, Piráti Chomutov - HC Slavia Praha....
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Spojuje je příjmení, značka Slavia, hokej, trochu i Morava. Jen krví spříznění nejsou, byť kustod hokejových sešívaných si z vás vystřelí, že fotbalový Trunda je s tím jejich spjatý. „Je to jeho strejda,“ dušuje se, ale hokejový talent Tomáš Trunda nezapírá: „Příbuzní nejsme, bohužel.“

Neobvyklá příjmení lákají k pátrání, vždyť Trundů je v republice jen lehce přes dvě stovky. A tak je otázka, jestli má jednadvacetiletý útočník Slavie něco společného s padesátiletým Davidem Trundou, předsedou Fotbalové asociace České republiky, na místě.

„Když ho zvolili šéfem fotbalu, kluci v kabině si ze mě často dělali srandu. Teď už tolik ne. Ale ty otázky na náš vztah mě neštvou. Vždyť i já si z toho dělám legraci.“

Styčné body se přitom najdou.

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Než David Trunda přesedlal na fotbal, hrál hokej. V rodném Šternberku a ve Švédsku jako útočník. Nejvýš si zkusil druhou nejvyšší soutěž zvanou Allsvenskan, za Uppsalu naskočil v sezoně 2004/05 do osmi zápasů a zapsal si tři góly a dvě asistence. Jinak působil ve třetí a čtvrté lize, v ročníku 2003/04 se blýskl svým švédským rekordem, 38 body (26+17) za HK Kings v Division 2, čtvrté nejvyšší soutěži.

A taky působil ve Slavii, byť už fotbalové – před dekádou v Edenu rok šéfoval jako generální ředitel a předseda představenstva.

„Já osobně jsem člověk, který má rád sport, má rád fotbal. Na Moravě ve Šternberku jsem ho hrál do svých patnácti let, ale jsem spíše z hokejového prostředí,“ představoval se starší z Trundů slávistické obci.

Mladý jmenovec Tomáš Trunda spíš lituje svého otce. „Táta je totiž z Moravy stejně jako David Trunda, takže ten tam narážky slyší víckrát,“ líčí. Ostatně, příjmení Trunda má epicentrum právě na Moravě. „Bylo by zajímavé, kdybychom příbuzní byli.“

Šéf asociace David Trunda na tiskové konferenci k představení nového trenéra Santiho Denii.

Nejsou, ale útočník nemusí zoufat. Shoda příjmení s fotbalovým bossem k němu přitáhne pozornost a pak si aspoň leckdo všimne, v jakou hokejovou personu roste. Trundovy statistiky nejsou vůbec k zahození. Když v minulé sezoně debutoval v dospělém hokeji, pomohl Slavii k prvenství v základní části první ligy 10 góly a 18 asistencemi v 52 zápasech.

„Dobrá sezona na to, že byla první mezi chlapy. Byl jsem spokojený. Dospělý hokej je víc fyzický, taky víc o taktice. A hlavně už si nejdete jen zahrát, ale vyhrát.“

Zkušený trenér David Bruk a hlavně šéf sportovního úseku sešívaných Patrik Eliáš dávají Trundovi neocenitelné rady. „Pan Eliáš je legenda, je dobré a zajímavé slyšet jeho dodatky – vždycky si řeknete, že má pravdu,“ hltá Trunda bývalého kapitána New Jersey Devils. „Radí mi, ať víc bruslím s pukem na hokejce.“

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Rodák z Prahy, který strávil pět mládežnických let v zámoří a předtím vyrůstal v Liberci, věří, že se jednou protlačí do extraligy. V aktuální sezoně si drží průměr bod na zápas. „Zatím nabídky nejsou, ale věřím, že si ji zahraju. Nejlépe se Slavií. Mluví se tady o postupu, ale ne nahlas. Každý to chce, to je jasné.“

Už v minulé sezoně ovládla Slavia základní část první ligy, ale pak ztroskotala hned ve čtvrtfinále na Zlínu. „Získali jsme tím ohromné zkušenosti. Loňské první místo nebereme jako závazek, ale chceme ho obhájit. Každý to má na paměti. Prezentujeme se stejnou hrou, obrana ještě zesílila a ostaršila. Tým máme podobný, ale zkušenější.“

Zatím se to v tabulce neodrazilo, Slavia je devátá. Po loňsku ale ví, že soutěž se nevyhrává v základní části.

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