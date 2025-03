Nedvěda fanoušci Litoměřic vyvolávali. Mám nabídku z Litvínova, přiznal trenér

Litoměřice, 28.3. 2025, Litoměřice - Zlín. 6. zápas semifinále play off 1. hokejové ligy. Litoměřice smutní po vyřazení, druhý zprava kouč Jaroslav Nedvěd | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

„Vedení Litvínova mě oslovilo před deseti dny, když se dozvědělo, že odcházejí Karel Mlejnek s Robertem Reichelem, ačkoli jim nabídlo smlouvy,“ jmenoval Nedvěd kouče, kteří místo na litvínovské střídačce uvolnili. „Řekl jsem, že se soustředím na společný cíl v Litoměřicích, postup do finále. Teď můžu otevřeně říct, že o té nabídce vím, přemýšlím o ní. Bude předmětem dalších jednání.“

Litoměřice v pátek doma podlehly Zlínu 1:5, semifinále ztratily 2:4 na zápasy a úspěšná sezona pro ně skončila. Pro pětapadesátiletého Nedvěda byla první v roli hlavního trenéra v profesionální soutěži. A hned dostal laso z nejvyššího patra české hokejové pyramidy.

„Když jsem do Litoměřic přišel, nastavil jsem si, že bych tady chtěl minimálně dva roky vydržet. Byli jsme tak s Tomášem Divíškem domluvení,“ poukázal Nedvěd na funkcionáře Sparty, která je s Litoměřicemi úzce provázaná.

„Nejsem člověk, který najednou dostane udičku a na všechno se v uvozovkách vykašle a jde za lepším. Lákavé to je, samozřejmě, ale musí to mít štábní kulturu. Jsem v Litoměřicích vázaný. Ani tady nemám smlouvu, ale nabídku jsem také dostal. Musím se rozhodnout.“

Litvínov je Nedvědovou srdeční záležitostí, neboť v klubu na úpatí Krušných hor hráli jeho táta Jaroslav i bratr Petr. A když se vracel z farmy v Cincinnati v roce 1994, chemici ho k sobě vábili.

„Já se tehdy rozhodl pro Spartu a nelituju,“ řekl dvojnásobný český šampion s pražským klubem. „Táta v Litvínově hrál, bydleli jsme tam, do pěti šesti let jsem tam vyrůstal, jsem s ním spjatý. Odmalička jsem mu fandil, ale blíž to bylo na Spartu, tak nás vozil na extraligu tam. Měl jsem dva oblíbené týmy. Za jeden jsem hrál, od druhého teď přišla trenérská nabídku. Kruh se uzavřel hezky.“

Nedvěd by na střídačce mohl spolupracovat s mistrem světa Michalem Brošem, jasno bude brzy. „Během pár dní,“ prozradil bývalý obránce. „Mají v záloze i jiné varianty, jak mi bylo řečeno.“

Po páteční poslední leči vyprodaný litoměřický stadion vyvolával Nedvědovo jméno. Aby ne, když zopakoval historický úspěch klubu. „Není obvyklé po skončení sezony skandovat jméno trenéra, sám jsem překvapený. Zahřeje to,“ dojalo to chlapa jako horu, který měří bezmála dva metry.

Chválu ovšem přesunul na svoji ekipu. „Jsem na kluky hrdý, pyšný, nevím, jaké superlativy ještě použít. Jsem nesmírně spokojený. Mužstvo celoročně pracovalo, odměna byla, že jsme s tak mladým týmem došli až do semifinále. V něm už rozhodly zkušenosti a herní kvalita Zlína, který je vyzrálejší než my,“ zdůraznil kouč. „V sezoně jsme neměli katastrofickou šňůru zápasů. Energií, mládím a zápalem jsme se z neúspěchů hrozně rychle dostávali. Kluci šlapali!“

A to i díky Nedvědově důslednosti a náročnosti. „Je přísný, chce nejlepší výsledky už v tréninku. Když se něco nepovede, tak jednou nám to řekne v klidu, podruhé už musí hlas zvýšit,“ vykreslil litoměřický kapitán Filip Kuťák. „Mladý tým se musí držet zkrátka. V dobrém po nás šlapal, chtěl po nás hodně. Někteří hráči takový tlak od trenéra nezvládnou, ale kdo ano, vrátí se mu to.“

Rodák z Liberce si pracovní morálku svých svěřenců nemohl vynachválit. „Naše mužstvo mělo neskutečný charakter. Od léta, kdy jsme trénovali na Spartě a kluci dostávali velké dávky, to bylo bez remcání a komplikací. Kluci jsou mladí, budoucnost v hokeji vidí ještě o level výš. Hodně z nich se podívá do extraligy.“

Někteří ještě teď. Spartě budou k dispozici, kdyby ji ve finiši sezony postihla zranění či nemoci. „Třeba Tůma, Tomek nebo Pavlák,“ prozradil kouč. „Podle mě naše spolupráce má pro Spartu velký přínos. Kdykoli měla marodku, někoho pomláceného, tak my jsme byli servisní organizace. Doplnili jsme její kádr a mohla hrát vesele dál. Tím pádem Sparta taky celoročně prošla soutěží v klidu. Význam přímé farmy se ukázal, ale to si musí vyhodnotit lidi na Spartě.“

Bude Nedvěd i v příští sezoně spojencem Sparty, tedy trenérem Litoměřic? Anebo jejím soupeřem coby nový kouč Litvínova?