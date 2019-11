POHLED: Milionové exekuce. Svaz hraje hokej na tenkém ledě

Zvětšit fotografii Ilustrační foto juniorských hokejistů Vsetína | foto: VHK Robe Vsetín, Martin Vojtěch Víta

Hokej se na tenkém ledě nehraje. Učí se to malé děti, to proto, že vám sice na něm může vyjít krásná klička, jenže hrozí, že se znenadání proboříte ke dnu. Hokejový svaz teď na tenkém ledě hraje. Před pár dny vyfasoval od soudního exekutora už čtvrtou pokutu, nyní ve výši 1,5 milionu, za to, že nerespektuje soudní rozhodnutí o odložení Juniorské ligy akademií, a celkem flastr vyšplhal na 2,2 milionu.