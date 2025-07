Krizový manažer Jaroslav Linet na setkání s úzkým jádrem fanoušků informoval, že majitel licence, tedy mládežnický spolek, dostal konkrétní písemnou nabídku na její odprodej. „Byla ihned kategoricky odmítnuta a fanoušci byli ujištěni, že se licence za žádných okolností prodávat jinému klubu (městu) nebude,“ stojí v prohlášení.

Zánik seniorského hokeje je podle Čalouna a Lineta vysoce nepravděpodobný. Klub ani nežádal město o mimořádnou dotaci.

„Rozpočet na činnost je zajištěný a pokrytý z 95 procent. Bude výrazně nižší než v minulých sezonách,“ tvrdí klub zastupovaný společností s ručením omezeným Hokej Ústí nad Labem.

Prioritou je udržet druholigový hokej v Ústí nad Labem ve skromných podmínkách, byť variantou je i krajská liga. Buď s postupovými ambicemi, nebo bez nich. Slovan však do nejnižší soutěže nasadí svůj B-tým, což mají být přestěhované Lovosice. Zároveň spolupracuje s univerzitním týmem North Wings Ústí nad Labem.

Fanoušci ústeckého Slovanu.

Hlavní cíle jsou podle vedení klubu ekonomická stabilizace a obnovení důvěry u města, fanoušků i partnerů.

„Ústí se do druhé ligy přihlásilo, do 31. července musí dodat prohlášení o bezdlužnosti. Pokud ne, rozhodoval by výkonný výbor svazu, ale v soutěži by určitě nezůstali,“ oznámil Pavel Setikovský, ředitel druhé ligy. „Říkají, že makají, dělají... ale to říkají všichni. Myslím, že závazky vůči svazu uhradili jako první.“

Pro ústecký hokej byly poslední dvě sezony turbulentní. Nejdřív za sebou zanechal dluhy arménský podnikatel Mikael Agateljan, nakládání s dotací od magistrátu podle vyjádření města řeší policie. Jeho nástupci v čele s Lukášem Vobeckým hokejové závazky svého předchůdce uhradili, ale během sezony se také dostali do minusu.

Teď je další restart. Vyjde?