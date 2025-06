„Příští rok bude sedmdesáté výročí od této tragické události. Letos slavíme 80 let klubu a při té příležitosti jsme si řekli, že je potřeba vyřešit některé věci, které se opomněly,“ uvedl místopředseda prvoligového oddílu Jiří Sochor.

S nápadem přišel Roman Jüngling z klubového marketingu, který nedávno spolu se Sochorem a tiskovým mluvčím Liborem Kultem vyrazili do severošvýcarské obce s necelými šesti stovkami obyvatel.

„Naše návštěva se povedla hned z několika důvodů. Zvyšuje se šance, že vznikne místo, které bude připomínat asi nejsmutnější událost v historii našeho klubu. Zároveň jsme viděli některé nové fotky, které vznikly krátce po nehodě, a zástupci obce nás vzali na místo, kde letadlo spadlo,“ prozradil na klubovém webu Jüngling, který se u Pirátů stará mimo jiné o režii kostky.

Část výpravy tehdejšího Baníku Chomutov se 24. listopadu 1956 vracela z turnaje Preciza Cup ve Švýcarsku, který severočeský tým s přehledem ovládl. Původně měli cestovat všichni společně den předtím, ale pět míst museli uvolnit pro kubánskou delegaci mířící do Československa. Legendární útočník Miroslav Klůc vzpomínal, že šlo o Chilany, kteří nestihli svůj let do Moskvy, ale to už není podstatné.

Koho se netýkal nadcházející mistrovský zápas v Plzni, letěl až druhý den. Osud tím vynesl ortel smrti nad zakladatelem klubu Stanislavem Vaisochrem, předsedou tělovýchovné jednoty Janem Výborným, gólmanem Miroslavem Paškem, který se měl ženit, a útočníky Zdeňkem Novým s Ondřejem Borovičkou. Nepřežil ani novinář Jindřich Vrba.

Pole u švýcarské obce Wasterkingen, kde v roce 1956 spadlo letadlo i s částí výpravy hokejového Chomutova.

Letadlo pravidelné linky Československých aerolinií se v 18.20 odlepilo z curyšské dráhy, krátce po startu ale hlásilo potíže s motory a brzy nato spadlo ze tří kilometrů na pole u švýcarsko-německé hranice. Ve vzduchu byl IL-12B jen čtyři minuty. Všech 18 pasažérů a pět členů posádky zemřelo.

Uctít památku obětí chtěl Jüngling už dlouho. Na začátek června proto domluvil schůzku s nejvyššími představiteli obce Wasterkingen, kteří myšlenku hokejových Pirátů podpořili. Pamětní deska má být slavnostně odhalena 24. listopadu 2026, tedy přesně na sedmdesáté výročí neštěstí. „Uspořádáme vzpomínkovou akci,“ prozradil místopředseda Sochor. Už teď Piráti za svůj počin sklízejí od fanoušků chválu.