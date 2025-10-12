Štamprle pro kouče, pozor na lobíky. Rivalové už řeší nevšední Winter Classic

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
,
  12:34
V sobotu pod litoměřickou střechou, poslední lednový den pod širým nebem. První severočeské derby sezony katapultovalo kališníky po výhře nad Chomutovem 6:2 zpátky do čela první ligy, nejsledovanější bude ale to závěrečné v základní části. Winter Classic, které bitvě rivalů dodá další grády. „Věřím, že ho vyprodáme,“ řekl za chomutovské organizátory Jiří Sochor, místopředseda Pirátů.
Vizualizace proměny Zimního stadionu Jiřího Svobody v Povrlech na akci Povrly...

Vizualizace proměny Zimního stadionu Jiřího Svobody v Povrlech na akci Povrly Outdoor Hockey Games, která se uskuteční na přelomu ledna a února 2026.

Chomutovský Daniel Badinka se snaží tečovat puk za záda brankáře Martina
Vizualizace proměny Zimního stadionu Jiřího Svobody v Povrlech na akci Povrly
Vizualizace proměny Zimního stadionu Jiřího Svobody v Povrlech na akci Povrly
Litoměřický Kale Costa se snaží procpat puk do branky Oskariho Parviainena z
8 fotografií

Povrly Outdoor Hockey Games 2026 budou na poměry nižších hokejových soutěží grandiózní akcí. Nevšední. Roztáhne se na tři dny.

V pátek 30. ledna se v univerzitní lize utkají ústečtí North Wings a pardubičtí Riders, v sobotu 31. ledna bude zlatý hřeb v podobě prvoligové chuťovky Chomutova s Litoměřicemi, v neděli 1. února dojde na druholigové derby Ústí nad Labem proti Děčínu. A kromě toho budou i zápasy mládeže a jedno překvapení, které pořadatelé teprve odhalí.

„Kapacita Zimního stadionu Jiřího Svobody se navýší na dva a půl tisíce diváků. Už máme objednané montované tribuny. Vedle stávajících míst přibude hlavní tribuna pro tisíc lidí, za brankou se postaví pro dalších pět set fanoušků Chomutova a budou tam i nějaké menší,“ vypočítal Sochor.

Cena lístků je odstupňovaná podle soutěže, na vysokoškoláky jsou k mání za 200 až 250 korun, na druhou ligu 250 až 300, na první ligu 300 až 350. Piráti zařizují i parkovací místa, zesílí umělé osvětlení, protože hlavní zápas bude vysílat Česká televize. „Řešíme posílení vlakového spoje, neboť z Chomutova do Povrlů se jezdí napřímo,“ prozradil Sochor s tím, že i dresy budou stylové. „Zatím to nechci prozrazovat.“

Litoměřický Oskar Lisler překonává Oskariho Parviainena v bráně Chomutova.

Ačkoli do buly chybí víc jak tři měsíce, už při sobotním derby v Kalich Areně se funkcionáři o zápase pod otevřeným nebem bavili.

„A všichni se na to těšíme, jako hráč jsem nic takového nezažil. Doufám, že počasí bude milostivé a bude to skvělá akce,“ očekává šou litoměřický trenér Daniel Tvrzník. „Hlavně aby nepršelo, nesněžilo, všechno ostatní zvládneme. Mráz nám nevadí, teple se oblečeme, my trenéři se zahřejeme něčím teplým na střídačce,“ pousmál se při myšlence na štamprle například v horkém čaji.

Tvrzník v Povrlech, tedy dvoutisícové obci mezi Ústím a Děčínem, několikrát nastoupil jako dítě. „Co jsem slyšel, vypadá to tam teď úplně jinak. Jsem zvědavý!“ A to i hráči. „Ale teď jdou zápasy rychle po sobě, mají svých starostí dost. Až se to bude blížit, budou to řešit víc.“

Winter Classic bude! Hokejový Chomutov pozval rivala do dvoutisícové obce

V hlavě to však mají už teď.

„Chceme si open air zápas užít, ale musíme ho brát jako další v řadě. Snad to vyjde s počasím, aby nebyla moc voda. Těšíme se, určitě na to myslíme, budeme chtít vyhrát jako vždy,“ hlásil zkušený litoměřický brankář Martin Michajlov.

Jako gólman má trochu obavy z umělých reflektorů. „Nebude to nic příjemného, ale snad nebudou dávat lobíky, aby mi to puk nezastínilo. Jsme dost zkušení hráči, já si s tím v 31 letech musím poradit. Kdyby byla na ledě voda, bylo by to horší, musel bych si to hlídat seshora i zespoda, ale samozřejmě musíme být připravení na to, že podmínky nebudou stejné jako v hale.“

Na sváteční zápas se těší i chomutovský útočník Daniel Badinka. „Bude to výjimečné, nevím, jestli to někdo z nás zažil, já poprvé. Určitě přijde rodina, snad i naši výborní fanoušci a povede se to. A určitě budeme chtít Litoměřicím vrátit porážku,“ mrzel devatenáctiletého forvarda sobotní krach v úvodním prvoligovém derby sezony.

Před a po...

Stadion do něj nastoupil už bez trenéra Jaroslava Nedvěda, jehož povolala do extraligy trápící se Sparta. „Bylo to jiné v tom, že jsem nestál na střídačce za obránci, ale za útočníky. Jinak příprava byla stejná, hokej jsme neměnili. A snad ani kluci žádnou změnu nepocítili,“ doufal Tvrzník, jenž na zápas s Chomutovem povýšil z pozice asistenta na hlavního trenéra. V realizačním týmu by měl zůstat i po jmenování Nedvědova nástupce, klub by ho měl oznámit v pondělí. „Jde to mimo nás, až padne rozhodnutí, začneme pracovat v jiném složení.“

Litoměřice rozjely první ligu unikátní šňůrou sedmi výher v řadě, pak ale zase třikrát za sebou padly. „V zápase s Chomutovem jsme se semkli jako mužstvo, od začátku bylo vidět, že chceme hrozně zlomit sérii tří porážek. Měli jsme ve hře i horší pasáže, ale také díky skvělé atmosféře jsme to zvládli,“ děkoval Tvrzník fanouškům.

Do Kalich arény jich v sobotu dorazilo 1 309, Stadion se po výhře vrátil do čela prvoligové tabulky. Chomutovu nepomohla ani třiadvacetiletá brankářská posila z Finska Oskari Parviainen, Piráti prohráli pátý z posledních šesti zápasů a jsou až desátí.

