Šéf Pirátů: První liga nás stála 40 milionů. Kladno? Chystáme spolupráci

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
,
  10:13
Spíš jde o sci-fi, ale co kdyby se nezničitelný Jaromír Jágr rozhodl vrátit na led? Třeba by se hokejová modla mohla rozehrávat i v Chomutově, neboť Kladno s prvoligovým klubem chystá pro příští sezonu spolupráci. „Nabízí se to i spádově,“ řekl Jiří Sochor, majitel Pirátů.
Chomutov, 8. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Frýdek-Místek. Miroslav Hanuljak, nový člen Síně slávy Pirátů, ai místopředseda Jiří Sochor, který mu vrátil prsten za postup do extraligy. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Takže budete mít dva partnerské kluby v extralize?
Bavíme se s nimi. Měli jsme už schůzku s Litvínovem, jak by mohla vypadat spolupráce pro příští sezonu. Navnímáme situaci a podle toho budeme ladit kádr.

A co Kladno?
Nebudu to tajit, i s Rytíři jsme jednali. A nějaké partnerství by mohlo být. Oba kluby jsou kousek, Litvínov čtvrt hodiny od nás, Kladno při dobré dopravní situaci 45 minut. Pro všechny extraligové týmy je výhodné obehrávat hráče v Maxa lize a mít je v podstatě v dohledu.

V nadsázce: bude Jágr hrát i za Chomutov, kdyby se vracel?
Uvidíme! (smích) Nevím, nemluvil jsem s ním.

Jinde chytat nemůžeš! Jekel umlčel kritiky, i když při návratu funěl jako hobík

Vy jste chtěl také končit.
A stále pokračuju. Zatím.

Proč vás ty myšlenky přepadaly? Piráty jste vypiplali z krajské ligy.
Podzim byl vysilující. Otevřeně jsem říkal, že ať to dopadne, jak to dopadne, skončím. Po Novém roce se to zlepšilo, povedly se Outdoor Hockey Games a zachránili jsme první ligu, takže jsem pak všechno zvážil. S (předsedou) Danem Badinkou jsme si to rozebrali a řekli jsme si, že tu loď ještě potáhneme.

Klub byste jinak prodal?
Kdybych končil, asi bychom oficiálně oznámili, že klub je k převzetí, nebo bychom to řešili s městem. Ale ta situace nenastala, takže do detailu jsme nešli.

Jak finančně náročná je Maxa liga?
Hodně. Nároky hráčů na platy rostou sezonu od sezony. V našem případě byl ročník i mnohem dražší, než jsme předpokládali. Museli jsme reagovat na zranění gólmanů a vykoupit Maďara Vaye z Popradu. Půjčovali jsme si hráče z Prostějova, to taky není zadarmo.

Povrly, 31. 1. 2026. Zimní stadion Jiřího Svobody, Povrly Outdoor Hockey Games. Zápas první ligy Piráti Chomutov - Stadion Litoměřice. Oslava Pirátů s kotlem.

Můžete pracovat nízkonákladově?
Vím, že některé kluby mají nižší rozpočty, my se pohybujeme někde ve středu. Musí být ale spolupráce s extraligisty. Odvíjí se to i od marketingu. Nás stojí nějaké peníze, ale my ho chceme dělat, chceme bavit diváka. Musíme to ale taky zaplatit.

Dříve stačilo na spodek první ligy 15 milionů, jak je to nyní?
Patnáct milionů už asi nemá nikdo, některé týmy se pohybují kolem dvaceti, možná lehce pod. My byli zhruba na dvojnásobné částce, tedy kolem čtyřiceti milionů korun. I pro příští sezonu to bude naše maximum, doufám, že budeme hrát v klidnějších vodách a nebudou takové extrémy, že se nám spíš podaří rozpočet o maličko snížit. Abychom se nějak stabilizovali.

Piráty posílili Kanaďan Boucher či talent Šilar, naopak nečekaně končí útočník Ouřada. Proč?
Když se vrátíme k platům, Kryštof od nás dostal nějakou nabídku. Řekl, že by tu chtěl hrát, ale že má vyšší nabídku. Pro nás ta částka byla neakceptovatelná. Není to nic ve zlém, chápu ho, je to mladý hráč, musí si taky nějaké peníze vydělat. My jsme mu je v našich podmínkách dát nemohli, tak jsme to neprodloužili.

Naopak ofenzivní hvězda Cole Coskey zůstává.
Jsem samozřejmě rád, i pro fanoušky je to poslední dva roky tvář klubu. Pracovali jsme na tom, aby tady zůstal, a myslím, že i sám CC, jak mu říkáme, chtěl zůstat. Takže dohoda byla celkem rychlá.

Hokejoví Piráti udrželi Cole-mastera, hvězdný Američan v Česku založil rodinu

Objeví se i v extralize formou střídavých startů v jednom z vašich partnerských klubů?
Nevylučujeme, že když ta možnost bude a my nebudeme v nějakém presu, že se možná objeví na extraligových kluzištích.

Mužstvo povede trenérský štáb v čele Jakubem Grofem, který v průběhu minulé sezony nahradil Martina Pešouta. Byla to pro vás jasná volba?
Zvažovali jsme různé možnosti, sešli jsme se s trenéry, nechali jsme si představit jejich koncept, zhodnotili jsme minulou sezonu. Shodli jsme se na tom, jaké se staly chyby, co by mělo být jinak. Jejich koncept dával smysl, takže jsme se rozhodli, že jim dáme šanci a budeme pokračovat v tom, co jsme tu rozběhli.

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, kdy hrají Češi čtvrtfinále?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

Česko - Kanada 2:3. Ztráta vedení i snazší cesty, hokejisty čeká našlapané Finsko

Macklin Celebrini zakončuje rychlou kanadskou akci a vyrovnává utkání proti...

Další prohra, třetí místo ve skupině a těžký soupeř pro čtvrtfinále. Čeští hokejisté v úterý ani přes lepší výkon neudrželi vedení 2:0, s Kanadou prohráli 2:3 a ve čtvrtek od 16:20 se utkají s...

Krutý konec, mrzí Slováky. Po podnětu na rozhodčí nás pískali Češi, divil se Šatan

Miroslav Šatan

Vyhráli čtyři úvodní zápasy, přesto nepostoupili. „Krutý výsledek,“ zaznívá na Slovensku po dalším neúspěšném putování základní skupinou hokejového mistrovství světa. O jediný bod. „I tak turnaj...

