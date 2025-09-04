Litoměřice potáhne Klepiš, mistra světa si může půjčovat i partnerská Sparta

Petr Bílek
  9:40
Odklepnuto, zkušený útočník Jakub Klepiš je novým lídrem a mentorem prvoligových hokejových Litoměřic. Mistr světa a bývalý slávista si navíc může v sezoně odskočit do partnerské extraligové Sparty. Cíl Stadionu? Plnit stadion, vyhnout se záchranářským stresům a užít si play off jako v posledních dvou ročnících, které byly semifinálové.
Jakub Klepiš jako posila Plzně

Jakub Klepiš jako posila Plzně | foto: Martin Polívka, MF DNES

Jakub Klepiš jako posila Plzně
Chomutov, 26. 2. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Stadion...
Jakub Klepiš, útočník hokejového Kladna.
Jaroslav Nedvěd, trenér hokejových Litoměřic.
23 fotografií

„Jakub je obrovská osobnost ve všech směrech, jednou z největších v Maxa lize. Na ledě díky jeho kvalitám, chytrosti a přehledu je to neoddiskutovatelné. Lidé možná až tak nevidí jeho přístup mimo led, který je profesionální a motivující, mladší v něm mají vzor,“ považuje si předseda klubu Jan Fišera.

Světový šampion z roku 2010, který naposledy působil v Plzni, podepsal roční smlouvu. V 41 letech si prodlouží kariéru pod Radobýlem.

„Parta je tu skvělá, hokej stále miluju, proto chci hrát dál,“ vysvětlil v tiskové zprávě dvojnásobný mistr se Slavií, která ho i vychovala. Paradoxně by jej teď mohl povolat rival ze Sparty, kdyby potřeboval. „Sparta si od nás může vytáhnout kohokoli, kdo je pod smlouvou,“ přikývl Fišera.

Nedvěd řekl Litvínovu ne, cítí závazek ke Spartě: Nechtěl jsem z Litoměřic utíkat

Klepiš si v přípravných zápasech ověřil, jaká chemie v kabině panuje. A pak řekl definitivní ano. „Kuba měl velký zájem pokračovat v hokeji. Šatna ho přijala, on ji také. Parta je tady dlouhodobě na vysoké úrovni, což je jedna z věcí, na které si zakládáme. To ho taky zaujalo, pak už nebyl problém se domluvit.“

I pražské Spartě, která je s Litoměřicemi pevně svázaná, se posílení o Klepiše zamlouvalo. „Sparta to podporovala a podporuje,“ zdůraznil Fišera. „Býval tady jako mentor Honza Výtisk, ale i jiní starší kluci, kteří mají mladým co předat. Základní je charakter, správný přístup. Nestačí jen vyhrát titul a mít 40 let. Když jste poslední v šatně a první ze šatny, je to k ničemu. Což není ani jeden případ ze zkušených hráčů, které jsme tu měli, a ani Klepišův.“

Spolupráce se Spartou je v mantinelech, které se nastavily v minulých sezonách. „Ty mantinely jsou široké, propojení je fakt velké, za což jsme jedině rádi,“ řekl úlevně Fišera. „Upřímně, bez Sparty bych to už nedělal. A nevím, jestli by si někdo jiný troufl. Vždyť náklady neustále rostou. Co před třemi čtyřmi lety stačilo na špičku první ligy, je dnes rozpočtově průměr. I my se musíme přizpůsobit. Bez Sparty by to nešlo.“

Fanoušci Stadionu.

Výši rozpočtu předseda nezveřejnil, neboť by byl zkreslený i tím, že některé hráče platí pražský klub. V případě nouze opět smí sáhnout do kádru Litoměřic.

„Filipa Kuťáka nebo brankáře Martina Michajlova si už ozkoušela, Martin se ve Spartě předvedl, užil si pár minut slávy,“ připomněl Fišera jeho skok na rozstřel v Třinci a výhru nad Olomoucí z pozice brankáře číslo 1.

Hlavním trenérem Stadionu je nadále Jaroslav Nedvěd, ačkoli mohl do extraligy. „Zůstat v Litoměřicích a odmítnout nabídku Litvínova s tím, že chce u nás něco dokázat a navázat na loňskou práci, to mě hodně potěšilo. Z pozice předsedy to beru jako vyznamenání,“ považuje si Fišera. „Svědčí to o tom, že klub je zdravý a funkční a hráči nebo trenéři tady chtějí zůstávat. Není to tak, že by k nám nakoukli a zjistili, že je to tady nebaví, protože jsou tu idioti, kteří hokej dělají špatně. Naopak, líbí se jim u nás.“

Winter Classic bude! Hokejový Chomutov pozval rivala do dvoutisícové obce

A to navzdory platům, které nepatří do špičky. „Vím, kolik nabízíme my, a vím, jaké dostávají nabídky odjinud. Kluci jsou tady i za nižší finanční ohodnocení, protože cítí, že prostor pro rozvoj tady je. Drtivá většina ho dostane a zlepší se,“ neopouštějí kališníci strategii výchovy talentů. „Když u nás vydrží dva tři roky, tak svoje kontrakty a pozice v jiných klubech můžou ještě vylepšit.“

Ze Stadionu odešli Štibingr, jedenadvacetiletý střelec Kordule, Knotek či Klikorka, nově se kromě Klepiše hlásili Koštoval z Jihlavy, Lang z Mountfieldu, zlínští Suhrada a Svoboda nebo Kern ze Sokolova.

„Hlavní je, že několik let po sobě se podařilo udržet jádro, byť s menšími obměnami. Kolem Kuťáka, což je charakterově silný kluk. Odešel Kordule do Chomutova, přivedli jsme zpátky Přému Svobodu. V uvozovkách kus za kus, typově jsou podobní,“ srovnal Fišera kanonýry. „Se správným přístupem může Přéma vyletět a Kordyho i překonat.“

Jan Fišera, nový předseda hokejového Stadionu Litoměřice.

Avizuje, že pro útočníky Bernovského a Jelínka je letošní sezona klíčová, natahují se po extralize. „Z mladých máme Hujera nebo Plose, ze Sparty Tomova, Pavláka, Tůmu či Tona. Zase mají o rok víc zkušeností. Což považuji za důležité – dvě semifinále náš kádr zocelila, teď může tým získané zkušenosti prodat.“

Vyústit by to mělo v sezonu, která bude stresuprostá. „Moje každoroční přání je vyhnout se jakýmkoli starostem se sestupem, co nejrychleji z toho pásma utéct,“ vytyčil první metu první muž klubu. „A v play off bychom rádi navázali na minulé ročníky. Prostě ke konci sezony arénu zase celou naplnit a užít si vrchol.“

Litoměřice potáhne Klepiš, mistra světa si může půjčovat i partnerská Sparta

