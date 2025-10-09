Po odchodu Nedvěda hledají Litoměřice trenéra. Opět ve spolupráci se Spartou

Sparta v hlavní roli. Z hokejových Litoměřic, svého partnerského klubu v první lize, si po odvolání Pavla Grosse stáhla trenéra Jaroslava Nedvěda, a teď spolu oba oddíly řeší jeho nástupce. Kališníci chtějí mít jasno do sobotního domácího derby v Chomutovem. „Nového trenéra vybíráme samozřejmě v souladu a spolupráci se Spartou,“ prozradil předseda klubu Jan Fišera.
Litoměřice, 28.3. 2025, Litoměřice - Zlín. 6. zápas semifinále play off 1. hokejové ligy. Litoměřice smutní po vyřazení, druhý zprava kouč Jaroslav Nedvěd

Nedvěd opouští Litoměřice z druhého místa tabulky, loni Stadion dotáhl do semifinále play off a odolal litvínovskému pokušení.

„Za necelé dva roky si vytvoříte vztah k mužstvu, městu i fanouškům. Musíte fungovat, aby přicházely dobré výsledky. Podařilo se nám vybudovat rodinnou atmosféru, ve které pracujete s mladými hráči, kteří se chtějí posunout dál. Věřím, že ten elán z Litoměřic dokážeme přenést i do áčka Sparty,“ uvedl Nedvěd na sparťanském webu.

Sázka na neokoukaného srdcaře, který šel od píky. Jak chce Nedvěd probudit Spartu?

Na rukopis, s nímž uspěl s litoměřickým týmem, bude muset jeho následovník pod Radobýlem navázat. „Musíme mít trenéry, kteří chtějí hrát aktivní hokej, útočný, věnovat se vývoji mladých hráčů, mít k nim vztah. Nechceme nikoho, kdo sází na defenzivní styl,“ neuhne Fišera z nastavené cesty; asistentem trenéra zůstane Daniel Tvrzník.

Spolu s Nedvědem putoval do Sparty i sportovní manažer Patrik Martinec, který bude jeho asistentem. V Litoměřicích se staral o pohyby hráčů, skauting talentů a stavbu kádru. „Věřím, že obě pozice dokážeme brzy na podobné úrovni obsadit a že to na náš herní projev nebude mít výrazný vliv,“ pronesl Fišera.

Patrik Martinec na střídačce.

Ještě však řeší, zda bude náhradu za Martince vůbec shánět. „On je hlavně pro mě nejdůležitější postavou při komunikaci se Spartou a dalšími kluby. Leželo to na něm, to jsou desítky telefonátů. Budeme to ladit, uvidíme, jestli to bude zvládat s prací ve Spartě. Podle toho se rozhodneme, zda přijde někdo nový, nebo si práci rozdělíme, až si všechno sedne,“ nastínil předseda možnosti.

Oběma drží v pražském klubu pěsti. „Pro nás není jejich odchod příjemný, ale tušení jsme měli podle posledního vývoje ve Spartě. Pro ní je to logické řešení, protože Nedvěd je její člověk. Svoje kvality ukázal. Začátek mají krušný, oběma jim fandím!“

Litoměřický klub vzal Nedvědův odchod jako fakt. „V klubu vědí, jak je to nastavené. Budeme i nadále spolupracovat jako doposud. Když budeme potřebovat, sáhneme si tam – a naopak. I když tam bude trénovat někdo jiný, fungovat to bude stejně,“ nebojí se Nedvěd.

Sparta mění trenéra. Gross končí, klub nově přebírá Nedvěd, vrací se i Martinec

Trenéra hledá i druholigový Děčín, vůdce jeho střídačky Valdemara Jiruše si totiž Nedvěd také vytáhl do Sparty jako svého dalšího asistenta. Zatím tým vede jeho pobočník Jaroslav Hašek.

„Mrzí mě to, protože po dlouhé době jsme měli dva děčínské trenéry na střídačce. Přišel zkušený kouč, měli jsme určitou vizi a plán dlouhodobější spolupráce v horizontu alespoň tří až čtyř let. Bohužel se nám to už po pěti zápasech rozpadlo a situace se zkomplikovala,“ posteskl si děčínský manažer Jan Havlíček. „Valdovi to samozřejmě moc přejeme, taková nabídka od Sparty se neodmítá.“

