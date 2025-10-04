Stadion prvními sedmi koly prošel suverénně bez ztráty bodu, tentokrát ale podruhé za sebou prohrál. Po středeční porážce v prodloužení ve Vsetíně Severočeši poprvé v sezoně nebodovali.
Pardubice B v Sokolově chtěly ukončit negativní sérii čtyř zápasů bez bodu. Přestože domácí skoro celý zápas vedli, Východočeši dokázali vždy zareagovat a zápas po základní hrací době skončil 3:3. V prodloužení se po 26 sekundách prosadil domácí Robin Sapoušek a zajistil Západočechům bod navíc.
Přerov v azylu Třebíče v Moravských Budějovicích od první třetiny vedl, ale Horácké Slavii se podařilo ve třetí třetině vyrovnat na 1:1 a poslat zápas do prodloužení. V nastavené pětiminutovce gól nepadl a musely rozhodnout samostatné nájezdy. V nich kralovali oba brankaři a v prvních sedmi sériích ani jeden ze střelců nájezd neproměnil. Až v osmé sérii dostal puk za záda třebíčského gólmana Antonín Pechanec a rozhodl o výhře Přerova 2:1.
Překvapivý výsledek se zrodil v Kolíně, kde domácí zvítězili přesvědčivě 3:0 nad jihlavskou Duklou. Všechny góly Středočechů padly v druhém dějství. V kolínské brance dnes podruhé v sezoně nastoupil královéhradecký junior Jan Kasal, který si tak zapsal první čisté konto v druhé nejvyšší soutěži.
Tábor, kterému se zatím po návratu do první ligy moc nedařilo, dnes dokázal navázat na středeční výhru proti Chomutovu vítězstvím 3:1 nad Frýdkem-Místkem.
09:27 Matai (Mertl)
25:29 Mertl (Plášil)
26:24 Prášek (Zadražil)
42:32 Kozlík (Hrbas)
Novotný (Žajdlík) – Plášil (A), Cícha, Kubeš, Bernad, Suchánek (A), Hubata, Piegl – Valský, Pech (C), Vildumetz – Dančišin, Mertl, Matai – Prášek, Hruška, Severa – Weinhold, Zadražil, Doležal – Vlček.
Dolejš (27. Schnattinger) – Hrbas, Kalkis, Teper (A), Volas, Průšek, Urbanec, Homola – Kofroň, Ostřížek (A), Cedzo – Svačina, Střondala, Klimek (C) – Kubiesa, Šilar, Kozlík – Ramik, Matiaško, Konečný.
Rozhodčí: Micka, Kosnar – Malý, Maňák.
Počet diváků: 2172
04:52 Kreżolek (Rohan)
25:35 Váňa (Adámek, Kreżolek)
35:18 Kreżolek (Csamango, Rulík)
60:26 Sapoušek
28:06 Žálčík (Urban, Herčík)
38:37 Hrníčko (Kaplan, Kolář)
47:57 Žálčík (Urban)
Habal (Stuchlík) – Rohan (A), Klejna, Pinkas, Rulík, Pulpán (C), Šedivý, Nedelka, Dorot – Malát, Sapoušek, Číp – Kupčo, T. Knotek, Dalecký – Kreżolek, Osmík, Csamango – Váňa, Adámek, Šlechta.
Vondraš (Matěcha) – Kolář (A), Chabada, Švec, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík, Lučan – Kaplan, Hrníčko, Formánek – Urban, Fiala, Stránský – Pochobradský, Herčík, Žálčík (A) – Kalužík, Rouha, Zeman.
Rozhodčí: Mrkva, Kostourek – Baxa, Kokrment
Počet diváků: 482
09:54 Polák (Přikryl, Kružík)
15:57 Tichý (Slavíček, F. Kočí)
17:59 F. Kočí (Polák, Trunda)
27:26 Klhůfek (Rob, Dujsík)
Pavelka (Netušil) – Gaspar (A), F. Kočí, V. Beran, Holý (C), Š. Havránek, Stejskal, Hrdinka – M. Beran, Přikryl, Kružík – Šťovíček, J. Knotek (A), Gricius – Průžek, Polák, Trunda – Berka, Tichý, Slavíček.
Honzík (16. Pavlíček) – Hryciow, Marcel, Srdínko, Dujsík, Slováček, Ďurkáč, Krajčík – Jonák (C), Klhůfek, Rob (A) – Tyczynski, Prokeš, Šmerha – Straka, Dědek, E. Pospíšil – Hořanský, Matějček, Š. Bláha – Jandus.
Rozhodčí: Petružálek, Zavřel – Maštalíř, Juránek
Počet diváků: 1545
22:29 Křepelka (Gardoň, Štohanzl)
25:00 Veselý
38:12 Sýkora (Gardoň, Štohanzl)
Kasal (Soukup) – Černohorský, Sýkora, Křepelka, Hampl, T. Tůma, Pilař, T. Moravec – Musil (C), Skořepa, Veselý – Gardoň, Štohanzl, Novák (A) – Zvagulis, P. Moravec, Dlouhý (A) – Šimek, Malínek, Pajer – A. Adamec.
Žukov (A. Beran) – L. Mareš, Ozols, Strejček (A), Bilčík (A), Krenželok, Dundáček, Chvátal – Cachnín, Kulda, Čachotský (C) – Štefančík, Menšík, Rachůnek – Burkov, Kuprijanov, Harkabus – Pořízek, Jáchym, Jiránek.
Rozhodčí: Jan Hucl, Jakub Valenta. Čároví: Roman Zídek, Ondřej Bohuněk
Počet diváků: 1053
11:53 Kern (Kuťák, Bernovský)
05:20 Bartko (Roman)
39:06 Roman (Kotala, Mrázek)
42:15 Roman (Kotala)
45:16 Mrázek (Kotala, Gutwald)
Volevecký (Kalista) – Pavlák, Suhrada, Tomov, T. Žižka, Smetana, J. Tůma, Koštoval – Bernovský, Kuťák (C), Klepiš – Jelínek, Eberle (A), P. Svoboda – Costa, Kern, Lang – Plos, Žmola, Jiří Pospíšil – Hujer.
O. Bláha (Pařík) – Gutwald, Bartko, Younan, Jeřábek, Ježek (A), Nilsson, Žůrek, Sedlák – Kotala, Roman (C), Mrázek – Christov, Mikyska, Razgals – Gřeš, Vachovec (A), Gegeris – Lundgren, Haas, Šik.
Rozhodčí: Veselý, Čamra – Sýkora, Landsmann
Počet diváků: 901
51:30 Malý (E. Mareš)
14:17 Hradil (Krisl)
Pechanec
J. Brož (Mičán) – Matějíček, Stehlík, Štebih, Furch, E. Mareš, Tureček, Doudera – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Vodný (A), Michálek, Kučera – Handl, Malý, Tomáš Svoboda – V. Brož, Kuba, Jaša.
Švančara (Němeček) – Krisl (C), Černý (A), Zdráhal, Mozr, Zbořil, Pěnčík, Šišák – Fronk, M. Tomeček, Šoustal – Březina, Pechanec, Indrák (A) – Hradil, Boltvan, Mácha – David Dobša, J. Hanák, Nášel.
Rozhodčí: Šudoma, Rapák – Hanzlík, Smetková
Počet diváků: 388