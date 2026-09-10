Finále zase vyhrajeme, proto se na sezonu těším, říká majitel hokejové Dukly

„Minulé úterý jsem šel původně na lehkou operaci kolena, jenže z toho nakonec vzniklo šestitýdenní domácí vězení,“ povzdechl si jedenašedesátiletý podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů současnosti.
Aspoň si trochu odpočinete, strávíte víc času s rodinou...
Moc ne, rodina je buď v práci, nebo ve škole a školce. Navíc jsem se stejně aspoň na chvilku nechal dovézt do práce a pak zase odskákal domů. Možná to zkusím s novým heslem: Na Bělehrad! (směje se)
Možná by vám dobrý voják Švejk paní Müllerovou skutečně na nějaký čas půjčil, abyste mohl hned na začátku sezony na svoji Duklu dohlédnout...
To není potřeba, já ji mám pod kontrolou pořád. Dostávám průběžné informace.
A co jste z nich vyčetl? Můžete se těšit na další povedenou prvoligovou sezonu?
Vzhledem k tomu, že finále Maxa ligy zase vyhrajeme, tak se samozřejmě těším. (usmívá se)
Aha, takže říkáte, že si můžu vsadit?
(usmívá se) Chci říct, že podle Viktora (trenéra Ujčíka) i Bedřicha (jednatele Ščerbana) jsme silnější, než jsme byli loni. Bylo by příjemné dotáhnout to potřetí za sebou do baráže o extraligu.
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Myslím, že ostatní týmy Maxa ligy by s vámi tak úplně nesouhlasily...
To je mi jasné, však taky většina z nich hodně posílila.
Mimochodem, jak se vám líbí nové tváře, které si pro letošní sezonu vybralo vedení vašeho klubu společně s trenéry?
Podle mě jsme nabrali kvalitní hráče. Ať už zmíním brankáře Žajdlíka, obránce Plutnara, Riedla, nebo útočníky Brože či Windera. Většina těch kluků hrála nejvyšší soutěž.
Na druhou stranu, nechybí vám mezi nimi nějaké opravdu zvučné jméno? Rozhodně nezpochybňuji kvalitu jmenovaných hráčů, ale přece jen, například vedle v Třebíči mají nově Lukáše Nahodila, Tomáše Bartejse či Luboše Roba...
Samozřejmě, že bychom byli rádi, kdyby se nám ještě někoho povedlo získat. Konkrétně nám chybí ještě rozdílový centr, takže pokud o nějakém super střelci víte, my ho bereme. (směje se)
Slavomír Pavlíček
● Český podnikatel se narodil 16. února 1965 v Pardubicích.
● Aktuálně patří mezi 100 nejbohatších Čechů.
● Je finančním a provozním
● Je zodpovědný za rozpočet
● Loni v červenci se stal většinovým majitelem hokejové Dukly Jihlava.
● Letos společnost SPM Invest
Dobře, budu na to myslet...
(směje se) Tak super. Otázkou ovšem je, jestli by k nám někdo takový šel. A to můžeme nabízet, co chceme. Je jasné, že lákat hráče pro extraligu by bylo mnohem snadnější. Ale zase všichni ti kluci, o kterých jsem mluvil, jsou mladí, šikovní, perspektivní... Nechceme brát úplně starce.
Ale víte, že máte v týmu pořád ještě čtyřiačtyřicetiletého Tomáše Čachotského?
(směje se) Vím a velice si ho vážím. A taky doufám, že s námi bude ještě hodně dlouho. A když už třeba za nějakou dobu ne jako hráč, tak třeba jiným způsobem.
Loni se možná víc než roky předtím mluvilo o tom, jak je baráž nespravedlivá. A vy sám jste na konci sezony řekl, že se možná pokusíte vstoupit do jednání, aby se našlo nějaké ideální řešení. Opravdu jste se o to pokusil?
Zatím to ještě pořád nechávám víc na jiných. I když Dukla Jihlava, stejně jako některé další kluby, před časem vystoupila ze sdružení prvoligových klubů (SPK). Právě proto, že se tam nikdo nesnažil s tím něco dělat.
Otázkou je, zda nějaké možnosti vůbec byly?
Já to řeknu takhle: stačí se podívat na složení první ligy. Kolik tam je samostatných klubů, těch, co nejsou béčkem někoho z extraligy? Farmy nechtějí a ani nemůžou postoupit, takže jejich motivace hledat řešení není logicky moc velká.
A vystoupení z SPK by podle vás mělo všechno urychlit?
Urychlit to můžeme tak, že postoupíme.
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A hned potom se přidáte na stranu těch, kteří přímý postup a sestup odmítají?
(usmívá se) Ne, to opravdu ne. Já jsem vždy pro sportovní cestu, pro spravedlnost.
Každopádně se ale nakonec přece jen něco podařilo. Vítěz letošní Maxa ligy, tedy Dukla, jak jste v úvodu prozradil, bude mít před baráží minimálně deset dnů volna...
(směje se) Přesně tak, aspoň něco se povedlo. Každý takový dobrý krůček je pozitivní. Na druhou stranu, ani za deset dnů nepřipravíte tým na způsob hry, kterým se hraje v extralize.
Konkrétně váš tým ale s extraligovými soupeři odehrál prakticky celou přípravu a dařilo se mu...
To je pravda, zkusili jsme si to a čtyřikrát jsme vyhráli. Teď už nás ale čeká těžká sezona v Maxa lize.
Před rokem jste prohlásil, že musíte dostat Duklu do extraligy do dvou let, jinak vás fanoušci umlátí. Víte, že už máte tedy jenom jeden pokus?
Vím, proto máme postup zase jako hlavní plán pro letošní sezonu. Musíme ale nejprve udělat základní krok. Myslím, že pokud bychom například skončili po základní části někde v polovině tabulky, asi bych dostal od fanoušků pořádnou čočku. (usmívá se)
Vy od nich a vedení a trenéři potom zase od vás?
(směje se) Přesně tak, ale já věřím, že se nám bude dařit. Jsem spokojený s každým vyhraným zápasem, s každým, ve kterém kluci nechají na ledě snahu a srdce. Pokud vím, že do toho dali všechno, tak mi nevadí ani prohra.
Když už jsme zmínili fanoušky, nemáte malinko strach, že když jste jim v přípravě naservírovali kluby z extraligy, že nebudou mít tu správnou chuť jít na Frýdek, Kolín či Havířov?
Myslím, že Dukla Jihlava má velmi silný fanouškovský základ. Stačí se jen podívat na předprodej permanentek, letos jich máme ještě víc než loni. A to už loni jich bylo fakt hodně.
Tak je pravda, že Horácká aréna byla v loňské sezoně skoro pořád vyprodaná, a dokonce i na přípravný zápas s Kometou Brno dorazil skoro maximální počet diváků. Jenže ne všichni se dokážou chovat slušně, jak mimochodem ukazují i zaznamenané přestupky z některých letošních přípravných soubojů...
My každopádně máme zájem pouze o ty slušné diváky, ať už fandí jakémukoliv týmu. Dá se přece fandit a zůstat u toho člověkem.
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Všimla jsem si, že někteří příznivci Brna si v hledišti klidně zapálili. Neuvažovali jste o tom, že by se o přestávce přece jen vymezil nějaký prostor, kam by si ti urputní kuřáci mohli jít doplnit svoji dávku nikotinu? Zvlášť když i v extralize na to kluby většinou pamatují.
Upřímně řečeno, já tohle nikdy neřešil, protože jsem nekuřák. Ale zeptám se, jestli by se s tím nedalo něco dělat. Každopádně snad ještě horší jsou ti, kteří uvnitř haly odpalují rachejtle.
Oni by vám ovšem argumentovali tím, že pyro není zločin...
U nás ovšem nic takového trpět nebudeme. Také proto jsme se rozhodli posílit pořadatelskou službu, aby podobných incidentů bylo napříště co nejméně.