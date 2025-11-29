Litoměřice po obratu udržely druhé místo. Kolín jim je stále v patách

  20:23
Hokejisté Litoměřic vyhráli ve 27. kole první ligy v Moravských Budějovicích nad domácí Třebíčí po obratu 4:3 po samostatných nájezdech a udrželi se na druhém místě o bod před Kolínem, který zvítězil na ledě Poruby 3:1. Litoměřice se vedoucí Slavii, která v páteční předehrávce prohrála ve Zlíně 0:3, přiblížily na rozdíl devíti bodů.

Litoměřický Šimon Jelínek slaví s fanoušky. | foto: Profimedia.cz

Litoměřice po dvou porážkách vyhrály podruhé za sebou. Prohrávaly 0:2 a 1:3, ale ve 45. minutě si vynutil nastavení Ondřej Hrabík a v rozstřelu se prosadili jen hostující Šimon Jelínek a Jan Kern. Horácká Slavia neuspěla po sérii tří vítězství.

Kolín bodoval počtvrté v řadě a z toho potřetí vyhrál. Gólem a asistencí k tomu pomohl Pavel Musil. Poruba prohrála pošesté za sebou bez jediného zisku. I ve druhém utkání pod novým trenérem Tomášem Potěšilem, který nahradil odvolaného Rudolfa Roháčka, vyšla naprázdno. Ve středu před vlastním publikem Ostravané podlehli Pardubicím B 3:8.

„Béďa Köhler!“ Byl to jenom záskok, říká o svém návratu do Zlína extraligový šampion

Jihlava před 5372 diváky v Horácké Areně prohrávala od úvodu utkání po brance obránce Karla Plášila, ale stav otočil góly v 45. a 55. minutě lotyšský zadák Patriks Ozols. Výsledek pečetil 39 sekund před koncem při power play do prázdné branky Radek Pořízek. Dukla zvítězila popáté v řadě.

Vsetín potvrdil zlepšenou formu, když porazil doma Frýdek-Místek 3:2 a připsal si třetí výhru z posledních čtyř zápasů. Frýdek-Místek nebodoval po pěti duelech a po sérii čtyř vítězství prohrál podruhé za sebou. Hostům nepomohla ani branka a přihrávka Poláka Damiana Tyczyňského.

Zlín si spravil chuť. Po deseti porážkách v řadě porazil vedoucí Slavii

Po sérii čtyř porážek zabral Přerov, který doma zdolal poslední Pardubice B 2:1 v prodloužení. V čase 63:22 rozhodl Michal Tomeček. Záložní tým Dynama prohrál počtvrté z uplynulých pěti zápasů.

Sokolov vyhrál v Chomutově 6:4, bodoval pětkrát za sebou a počtvrté při této šňůře zvítězil. Čtyřmi body za dvě branky a stejný počet asistencí za Baník zazářil Štěpán Csamangó, dvakrát za hosty skórovali také Radek Číp a Martin Osmík. Za Piráty, kteří po sérii čtyř výher podruhé za sebou prohráli, dal dva góly Jan Káňa.

Maxa liga
27. kolo 29. 11. 2025 17:30
HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava : HC Tábor 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)
Góly:
44:44 Ozols (Harkabus)
54:10 Ozols (Bukač, Rachůnek)
59:21 Pořízek (Jiránek)
Góly:
03:01 Plášil (Pech, Chlubna)
Sestavy:
Žukov (A. Beran) – Dundáček, L. Mareš, Ozols, Bukač, Krenželok, Strejček (A), Bilčík – Rachůnek, Menšík, Štefančík – Harkabus, Kuprijanov, Burkov – Čachotský (C), Kulda, Cachnín – Jiránek, Jáchym, Pořízek.
Sestavy:
Žajdlík (Málek) – Zahradníček, Plášil (A), Bernad, Kubíček, Cícha, Weinhold, Suchánek (A) – Chlubna, Pech (C), Karabáček – Jungwirth, Hruška, Valský – Hasman, Dančišin, Handl – Prášek, Zadražil, Vimmer – M. Svoboda.

Rozhodčí: Zavřel, Obadal – Sýkora, Hošťálek

Maxa liga
27. kolo 29. 11. 2025 17:30
Piráti Chomutov : HC Baník Sokolov 4:6 (3:1, 0:2, 1:3)
Góly:
09:25 Káňa (Eret, Chládek)
17:21 Káňa (Eret, Chládek)
19:47 M. Tůma (Koblížek, Hejda)
44:02 Badinka (Chlán, Forsblom)
Góly:
06:22 Csamango (Pulpán)
28:22 Číp (Krežolek)
33:50 Csamango (Klejna)
49:49 Osmík (Pinkas, Csamango)
51:30 Číp (Dalecký)
58:11 Osmík (Csamango, Krežolek)
Sestavy:
Vay (T. Král) – Jenáček, Kadeřávek, Hejda, Ulrych (C), Krutil, Havel – Káňa, Eret, Chládek – Badinka, Forsblom, Kratochvíl – Ouřada, Chlán, Sklenář – Bečvář, Koblížek, M. Tůma.
Sestavy:
Habal (Stuchlík) – Rohan (A), Klejna, Pinkas, Nedelka, Pulpán (C), Šedivý, Dorot – Krežolek, Dalecký, Číp – Šlechta, Osmík, Csamango – T. Knotek, M. Adámek, Vrhel – Vildumetz, Varvařovský, Vogel.

Rozhodčí: Horák, Hucl – Hradil, Maňák

Počet diváků: 2013

Maxa liga
27. kolo 29. 11. 2025 17:00
SK Horácká Slavia Třebíč : HC Stadion Litoměřice 3:4N (2:0, 1:2, 0:1 - 0:0)s.n.0:2
Góly:
03:24 Tomáš Svoboda (Michálek, Vodný)
19:40 Bittner (Psota, Vodný)
31:00 Dočekal (Bittner)
Góly:
30:33 Jelínek
37:06 Jiří Pospíšil (Plos)
44:31 Bernovský (Hrabík)
Jelínek
Sestavy:
Jan Brož (Mičán) – Matějíček, Stehlík, Štebih, Tureček, E. Mareš, Furch, Doudera – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Kučera, Michálek, Tomáš Svoboda – Vodný (A), A. Zeman, Malý – V. Brož, Kuba, Tecl.
Sestavy:
Volevecký (Kalista) – Pavlák, Suhrada, Smetana (A), T. Žižka, Benda, Koštoval, Vandas – F. Novák, Kuťák (C), Bernovský – Hrabík, Klepiš (A), Ton – Costa, Kern, Jelínek – Plos, Hujer, Jiří Pospíšil.

Rozhodčí: Veselý, Domský – Belko, Baxa

Maxa liga
27. kolo 29. 11. 2025 17:00
HC ZUBR Přerov : HC Dynamo Pardubice B 2:1P (0:0, 1:0, 0:1 - 1:0)
Góly:
37:56 Rob (Pechanec, Pěnčík)
63:22 M. Tomeček (Fronk)
Góly:
46:01 Hrníčko (Žálčík)
Sestavy:
Švančara (Němeček) – Krisl, Mozr, Zdráhal, Prčík, Zbořil, Pěnčík, Šišák – Fronk, M. Tomeček, Süss – Březina, Pechanec, Rob – Hradil, J. Hanák, Mácha – David Dobša, Čechmánek, Nášel.
Sestavy:
Vomáčka (Vondraš) – Kolář, Chabada, Lučan, Nedbal, Voženílek, Tvrdík, Rájek – Kaplan, Rákos, Urban – Pochobradský, Hrníčko, Stránský – T. Havránek, Fiala, Žálčík – Pavlata, Rouha, T. Zeman.

Rozhodčí: Petružálek, Grygera – Rakušan, Otáhal

Maxa liga
27. kolo 29. 11. 2025 17:00
VHK ROBE Vsetín : HC Frýdek-Místek 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)
Góly:
29:21 E. Pospíšil (L. Adámek, Stříteský)
39:15 Jandus (Klhůfek, Jonák)
56:16 Valtonen (Šmerha, Prokeš)
Góly:
07:14 Tyczynski (Klimek, Kofroň)
57:31 Cedzo (Průšek, Tyczynski)
Sestavy:
Honzík (Pavlíček) – Stříteský, Srdínko, Ďurkáč, Staněk (A), Černý, Marcel, Krajčík – Jandus, Klhůfek, Jonák (C) – Šmerha, Prokeš, Valtonen – E. Pospíšil, Matějček, L. Adámek – Š. Bláha, Dědek, Hořanský.
Sestavy:
Dolejš (Schnattinger) – Haman (A), Byrtus, Kalkis, Průšek, Zielinski, Volas – Kofroň, Tyczynski, Klimek (C) – Svačina (A), Střondala, Cedzo – Všetečka, Matiaško, Ramik – Kozlík, Šilar, Spěváček.

Rozhodčí: Kostourek, Micka – Komínek, Kráľ

Maxa liga
27. kolo 29. 11. 2025 16:00
Poruba : SC Marimex Kolín 1:3 (0:0, 0:3, 1:0)
Góly:
56:36 Přibyl (Gutwald)
Góly:
24:50 Musil
27:48 M. Novák (Skořepa, Veselý)
33:22 Kolmann (P. Moravec, Musil)
Sestavy:
Kavan (Pařík) – Žůrek, Ježek, Jeřábek, Bartko, Nilsson, Němec, Gutwald, Sedlák – Šik, Roman, Mrázek – Gegeris, Přibyl, Razgals – Berisha, Mikyska, Sloboda – Lundgren, Koudelný, Haas.
Sestavy:
Soukup (Kasal) – Vochvest, Kolmann, Sýkora, Černohorský, Hampl, T. Moravec – M. Novák, Štohanzl, Musil – Pokorný, P. Moravec, Veselý – A. Adamec, Skořepa, Zvagulis – Šimek, Pajer, Havrda – M. Vlasák.

Rozhodčí: Cabák, Rapák – Maštalíř, Bohuněk

Počet diváků: 517

Tabulka

1.Slavia Praha271731687:5458
2.Litoměřice271423887:7649
3.Kolín271414875:6348
4.Jihlava241332665:5047
5.Vsetín27784876:7241
6.Třebíč27945969:7640
7.Přerov269511160:6438
8.Sokolov26773969:7938
9.Frýdek-Místek269251071:7036
10.Chomutov2610051169:7535
11.Tábor278341272:7834
12.Zlín278241363:7832
13.Poruba268221473:8630
14.Pardubice B276431466:8129
Vstoupit do diskuse
Výsledky

