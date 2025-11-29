Litoměřice po obratu udržely druhé místo. Kolín jim je stále v patách

Litoměřice po dvou porážkách vyhrály podruhé za sebou. Prohrávaly 0:2 a 1:3, ale ve 45. minutě si vynutil nastavení Ondřej Hrabík a v rozstřelu se prosadili jen hostující Šimon Jelínek a Jan Kern. Horácká Slavia neuspěla po sérii tří vítězství.
Kolín bodoval počtvrté v řadě a z toho potřetí vyhrál. Gólem a asistencí k tomu pomohl Pavel Musil. Poruba prohrála pošesté za sebou bez jediného zisku. I ve druhém utkání pod novým trenérem Tomášem Potěšilem, který nahradil odvolaného Rudolfa Roháčka, vyšla naprázdno. Ve středu před vlastním publikem Ostravané podlehli Pardubicím B 3:8.
„Béďa Köhler!“ Byl to jenom záskok, říká o svém návratu do Zlína extraligový šampion
Jihlava před 5372 diváky v Horácké Areně prohrávala od úvodu utkání po brance obránce Karla Plášila, ale stav otočil góly v 45. a 55. minutě lotyšský zadák Patriks Ozols. Výsledek pečetil 39 sekund před koncem při power play do prázdné branky Radek Pořízek. Dukla zvítězila popáté v řadě.
Vsetín potvrdil zlepšenou formu, když porazil doma Frýdek-Místek 3:2 a připsal si třetí výhru z posledních čtyř zápasů. Frýdek-Místek nebodoval po pěti duelech a po sérii čtyř vítězství prohrál podruhé za sebou. Hostům nepomohla ani branka a přihrávka Poláka Damiana Tyczyňského.
Zlín si spravil chuť. Po deseti porážkách v řadě porazil vedoucí Slavii
Po sérii čtyř porážek zabral Přerov, který doma zdolal poslední Pardubice B 2:1 v prodloužení. V čase 63:22 rozhodl Michal Tomeček. Záložní tým Dynama prohrál počtvrté z uplynulých pěti zápasů.
Sokolov vyhrál v Chomutově 6:4, bodoval pětkrát za sebou a počtvrté při této šňůře zvítězil. Čtyřmi body za dvě branky a stejný počet asistencí za Baník zazářil Štěpán Csamangó, dvakrát za hosty skórovali také Radek Číp a Martin Osmík. Za Piráty, kteří po sérii čtyř výher podruhé za sebou prohráli, dal dva góly Jan Káňa.
44:44 Ozols (Harkabus)
54:10 Ozols (Bukač, Rachůnek)
59:21 Pořízek (Jiránek)
03:01 Plášil (Pech, Chlubna)
Žukov (A. Beran) – Dundáček, L. Mareš, Ozols, Bukač, Krenželok, Strejček (A), Bilčík – Rachůnek, Menšík, Štefančík – Harkabus, Kuprijanov, Burkov – Čachotský (C), Kulda, Cachnín – Jiránek, Jáchym, Pořízek.
Žajdlík (Málek) – Zahradníček, Plášil (A), Bernad, Kubíček, Cícha, Weinhold, Suchánek (A) – Chlubna, Pech (C), Karabáček – Jungwirth, Hruška, Valský – Hasman, Dančišin, Handl – Prášek, Zadražil, Vimmer – M. Svoboda.
Rozhodčí: Zavřel, Obadal – Sýkora, Hošťálek
09:25 Káňa (Eret, Chládek)
17:21 Káňa (Eret, Chládek)
19:47 M. Tůma (Koblížek, Hejda)
44:02 Badinka (Chlán, Forsblom)
06:22 Csamango (Pulpán)
28:22 Číp (Krežolek)
33:50 Csamango (Klejna)
49:49 Osmík (Pinkas, Csamango)
51:30 Číp (Dalecký)
58:11 Osmík (Csamango, Krežolek)
Vay (T. Král) – Jenáček, Kadeřávek, Hejda, Ulrych (C), Krutil, Havel – Káňa, Eret, Chládek – Badinka, Forsblom, Kratochvíl – Ouřada, Chlán, Sklenář – Bečvář, Koblížek, M. Tůma.
Habal (Stuchlík) – Rohan (A), Klejna, Pinkas, Nedelka, Pulpán (C), Šedivý, Dorot – Krežolek, Dalecký, Číp – Šlechta, Osmík, Csamango – T. Knotek, M. Adámek, Vrhel – Vildumetz, Varvařovský, Vogel.
Rozhodčí: Horák, Hucl – Hradil, Maňák
Počet diváků: 2013
03:24 Tomáš Svoboda (Michálek, Vodný)
19:40 Bittner (Psota, Vodný)
31:00 Dočekal (Bittner)
30:33 Jelínek
37:06 Jiří Pospíšil (Plos)
44:31 Bernovský (Hrabík)
Jelínek
Jan Brož (Mičán) – Matějíček, Stehlík, Štebih, Tureček, E. Mareš, Furch, Doudera – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Kučera, Michálek, Tomáš Svoboda – Vodný (A), A. Zeman, Malý – V. Brož, Kuba, Tecl.
Volevecký (Kalista) – Pavlák, Suhrada, Smetana (A), T. Žižka, Benda, Koštoval, Vandas – F. Novák, Kuťák (C), Bernovský – Hrabík, Klepiš (A), Ton – Costa, Kern, Jelínek – Plos, Hujer, Jiří Pospíšil.
Rozhodčí: Veselý, Domský – Belko, Baxa
37:56 Rob (Pechanec, Pěnčík)
63:22 M. Tomeček (Fronk)
46:01 Hrníčko (Žálčík)
Švančara (Němeček) – Krisl, Mozr, Zdráhal, Prčík, Zbořil, Pěnčík, Šišák – Fronk, M. Tomeček, Süss – Březina, Pechanec, Rob – Hradil, J. Hanák, Mácha – David Dobša, Čechmánek, Nášel.
Vomáčka (Vondraš) – Kolář, Chabada, Lučan, Nedbal, Voženílek, Tvrdík, Rájek – Kaplan, Rákos, Urban – Pochobradský, Hrníčko, Stránský – T. Havránek, Fiala, Žálčík – Pavlata, Rouha, T. Zeman.
Rozhodčí: Petružálek, Grygera – Rakušan, Otáhal
29:21 E. Pospíšil (L. Adámek, Stříteský)
39:15 Jandus (Klhůfek, Jonák)
56:16 Valtonen (Šmerha, Prokeš)
07:14 Tyczynski (Klimek, Kofroň)
57:31 Cedzo (Průšek, Tyczynski)
Honzík (Pavlíček) – Stříteský, Srdínko, Ďurkáč, Staněk (A), Černý, Marcel, Krajčík – Jandus, Klhůfek, Jonák (C) – Šmerha, Prokeš, Valtonen – E. Pospíšil, Matějček, L. Adámek – Š. Bláha, Dědek, Hořanský.
Dolejš (Schnattinger) – Haman (A), Byrtus, Kalkis, Průšek, Zielinski, Volas – Kofroň, Tyczynski, Klimek (C) – Svačina (A), Střondala, Cedzo – Všetečka, Matiaško, Ramik – Kozlík, Šilar, Spěváček.
Rozhodčí: Kostourek, Micka – Komínek, Kráľ
56:36 Přibyl (Gutwald)
24:50 Musil
27:48 M. Novák (Skořepa, Veselý)
33:22 Kolmann (P. Moravec, Musil)
Kavan (Pařík) – Žůrek, Ježek, Jeřábek, Bartko, Nilsson, Němec, Gutwald, Sedlák – Šik, Roman, Mrázek – Gegeris, Přibyl, Razgals – Berisha, Mikyska, Sloboda – Lundgren, Koudelný, Haas.
Soukup (Kasal) – Vochvest, Kolmann, Sýkora, Černohorský, Hampl, T. Moravec – M. Novák, Štohanzl, Musil – Pokorný, P. Moravec, Veselý – A. Adamec, Skořepa, Zvagulis – Šimek, Pajer, Havrda – M. Vlasák.
Rozhodčí: Cabák, Rapák – Maštalíř, Bohuněk
Počet diváků: 517
Tabulka
|1.
|Slavia Praha
|27
|17
|3
|1
|6
|87:54
|58
|2.
|Litoměřice
|27
|14
|2
|3
|8
|87:76
|49
|3.
|Kolín
|27
|14
|1
|4
|8
|75:63
|48
|4.
|Jihlava
|24
|13
|3
|2
|6
|65:50
|47
|5.
|Vsetín
|27
|7
|8
|4
|8
|76:72
|41
|6.
|Třebíč
|27
|9
|4
|5
|9
|69:76
|40
|7.
|Přerov
|26
|9
|5
|1
|11
|60:64
|38
|8.
|Sokolov
|26
|7
|7
|3
|9
|69:79
|38
|9.
|Frýdek-Místek
|26
|9
|2
|5
|10
|71:70
|36
|10.
|Chomutov
|26
|10
|0
|5
|11
|69:75
|35
|11.
|Tábor
|27
|8
|3
|4
|12
|72:78
|34
|12.
|Zlín
|27
|8
|2
|4
|13
|63:78
|32
|13.
|Poruba
|26
|8
|2
|2
|14
|73:86
|30
|14.
|Pardubice B
|27
|6
|4
|3
|14
|66:81
|29