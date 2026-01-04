Slavia jasně podtrhla vedení první ligy, ze dna se odlepil Zlín

  20:33
Vedoucí Slavia Praha zvítězila ve 37. kole první hokejové ligy 6:1 nad Přerovem. V čele tabulky má osmibodový náskok na Jihlavu, která odehrála o dva zápasy méně. Kolín podlehl 1:4 Pardubicím B a nevyužil možnost dostat se na druhé místo.
Hokejisté Slavie Jake Gricius (vlevo), brankář Jaroslav Pavelka a Marek Berka...

Hokejisté Slavie Jake Gricius (vlevo), brankář Jaroslav Pavelka a Marek Berka se radují ze vstřelené branky. | foto: Veronika Mašátová, HC Slavia Praha

Litoměřice, 4. 1. 2026. HC Stadion Litoměřice - Piráti Chomutov, Maxa liga....
Litoměřice, 4. 1. 2026. HC Stadion Litoměřice - Piráti Chomutov, Maxa liga....
Litoměřice, 4. 1. 2026. HC Stadion Litoměřice - Piráti Chomutov, Maxa liga....
Litoměřice, 4. 1. 2026. HC Stadion Litoměřice - Piráti Chomutov, Maxa liga....
7 fotografií

Slávisté v prvním utkání v novém roce napravili předchozí porážku 4:6 s Porubou. K výhře nad Přerovem přispěl dvěma góly Daniel Kružík, který tak oslavil nedávné prodloužení smlouvy. Zubři neuspěli po sérii pěti vítězství, domácí hokejisté je přestříleli jednoznačně 42:17.

Čtvrté Litoměřice v regionálním derby porazily Chomutov 5:1. Zápas rozhodly v druhé třetině, kdy třemi góly během tří minut a 15 sekund zvýšily na 4:0. Kapitán Filip Kuťák se podílel na výhře brankou a dvěma asistencemi.

Robert Chlán z Litoměřic střílí gól do branky Chomutova.

Předposlední místo v tabulce opustily Pardubice B, které si připsaly cennou výhru nad Kolínem. Rezerva Dynama zvítězila potřetí za poslední čtyři zápasy. Pardubického gólmana Tomáše Vomáčku překonal jen Lukáš Pajer, který v 51. minutě snížil na 1:3.

Z posledního místa se odlepil Zlín, který porazil 2:0 Frýdek-Místek. Obě branky padly už v první třetině. Podruhé v sezoně se v dresu Beranů trefil čtyřicetiletý útočník Bedřich Köhler, někdejší extraligový šampion, který přišel týmu v průběhu soutěže pomoct z druholigového Uherského Brodu.

Vsetín zvítězil 5:3 na ledě Sokolova a po příchodu trenéra Luboše Jenáčka vyhrál čtvrtý z pěti zápasů. Rozhodující branku vstřelil v čase 58:47 Erik Pospíšil.

Nejdelší vítěznou sérii v soutěži má momentálně Tábor. Nováček první ligy vyhrál počtvrté za sebou. V Moravských Budějovicích zvítězil nad Třebíčí 4:3 v prodloužení, které rozhodl Josef Hasman. Dvakrát skóroval Václav Karabáček, který bodoval poprvé v sezoně.

Maxa liga
37. kolo 4. 1. 2026 16:00
RI Okna Berani Zlín : HC Frýdek-Místek 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
Góly:
14:14 Sadovikov (Kordule, Ondračka)
15:30 Köhler (Talafa, Sedláček)
Góly:
Sestavy:
Huf (Čiliak) – Aubrecht, Veber, Štibingr, Ondračka, A. Salonen, Riedl (A), Talafa – Říčka, Holík (C), Paukku – Válek, Heš, Šlahař – Kordule, Sadovikov, Z. Doležal – Mužík, Sedláček (A), Köhler – Gago.
Sestavy:
Schnattinger (Forst) – Urbanec, Teper (A), Hrbas, Haman, Kalkis, Průšek – Volas, Klimek (C), Ostřížek (A) – Cedzo, Kofroň, Střondala – Matiaško, Kozlík, Tyczynski – Svačina, Ižacký, Macháček – Ramik, Všetečka.

Rozhodčí: Tomáš Micka – Jakub Gebauer, Jan Vašíček – Martin Tvrdý

Počet diváků: 2061

Maxa liga
37. kolo 4. 1. 2026 17:00
HC Dynamo Pardubice B : SC Marimex Kolín 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Góly:
16:53 Kalužík (Chabada)
32:45 Hrníčko (Pochobradský)
42:56 Fiala
58:05 Herčík (Rákos)
Góly:
50:10 Pajer (Štohanzl, Kolmann)
Sestavy:
Vomáčka (Vondraš) – Kolář (A), Chabada, Lučan, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík, Švec – Kaplan, Rákos (A), Herčík – Pochobradský, Hrníčko, Formánek – Pavlata, Urban, Žálčík – Rouha, Fiala, Kalužík.
Sestavy:
Soukup (Kasal) – Kolmann (C), Křepelka, Sýkora, Černohorský, Hampl, T. Moravec, T. Tůma – Haas, Štohanzl, A. Adamec – Šimek, P. Moravec, Veselý – Dlouhý (A), Skořepa (A), Zvagulis – Pokorný, Pajer, Berger – M. Vlasák.

Rozhodčí: Mrkva, Petružálek – Bohuněk, Bartoň

Počet diváků: 222

Maxa liga
37. kolo 4. 1. 2026 15:00
HC Slavia Praha : HC ZUBR Přerov 6:1 (1:0, 3:0, 2:1)
Góly:
04:24 Čermák (Průžek, Trunda)
21:33 Holý (Polák, Přikryl)
26:16 Průžek (Trunda)
33:44 Čermák (Trunda, F. Kočí)
43:52 Kružík (Šťovíček)
49:02 Kružík (Holý, Š. Havránek)
Góly:
46:52 Boltvan (Nášel)
Sestavy:
Pavelka (Ebenstreit) – Gaspar (A), Perčič, Š. Havránek, Holý (C), Hrdinka, F. Kočí, Stejskal – Šťovíček, Polák, Kružík – Matěj Beran, Přikryl, Gricius – Průžek, Trunda, Čermák – Berka, Tichý, Slavíček.
Sestavy:
Němeček (Švančara) – Krisl (C), Černý, Zdráhal, Šišák, Zbořil, Pěnčík, Zubíček – Adámek, M. Tomeček, Süss – Březina (A), Pechanec, Indrák (A) – Hradil, J. Hanák, A. Zeman – David Dobša, Nášel, Boltvan – Koudela.

Rozhodčí: Kostourek, Kosnar – Maštalíř, Maňák

Počet diváků: 1312

Maxa liga
37. kolo 4. 1. 2026 17:00
HC Baník Sokolov : VHK ROBE Vsetín 3:5 (1:2, 1:0, 1:3)
Góly:
17:52 Osmík (Vracovský)
31:34 Dalecký (Číp, Pinkas)
54:47 Vrhel (M. Váňa, M. Adámek)
Góly:
13:35 E. Pospíšil (Prokeš)
14:48 Matějček (M. Novák, Straka)
50:11 Šmerha (Jandus, Slováček)
58:47 E. Pospíšil (Dědek, Slováček)
59:13 Š. Bláha
Sestavy:
Habal (Stuchlík) – Klejna, Rohan (A), Nedelka, Pinkas, Šedivý, Pulpán (C), Vogel – Číp, Dalecký (A), Krežolek – Janata, Osmík, Vracovský – Vrhel, T. Knotek, Kupčo – M. Váňa, M. Adámek, Šlechta.
Sestavy:
Honzík (Ceglinski) – Stříteský, Hryciow, Slováček (C), Staněk (A), Dujsík, Marcel, Zahradníček – Rob, Prokeš, Jandus – Šmerha, M. Novák, Valtonen – E. Pospíšil, Matějček, Straka – Š. Bláha, Dědek, Hořanský.

Rozhodčí: Jakub Valenta, Luboš Čamra – Petr Baxa, Filip Sýkora

Počet diváků: 489

Maxa liga
37. kolo 4. 1. 2026 17:00
HC Stadion Litoměřice : Piráti Chomutov 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)
Góly:
00:23 Bernovský (Kuťák, Žovinec)
29:13 Tomov (Kuťák, Plos)
32:16 R. Chlán (Žmola)
32:28 Kuťák (Plos, Suhrada)
54:32 Hujer (Lang, Žovinec)
Góly:
41:30 P. Chlán (Ouřada, Sklenář)
Sestavy:
Michajlov (Volevecký) – Žovinec (A), Suhrada, Smetana (A), Vandas, Tomov, Pavlák, J. Tůma – Plos, Kuťák (C), Bernovský – Costa, Kern, Lang – F. Novák, Hujer, Jelínek – Stěpančuk, Žmola, R. Chlán.
Sestavy:
T. Král (33. Vay) – Jenáček, Baláž, Hejda, Kadeřávek, Ulrych (C), Krutil, Havel, Žižka – Káňa, Eret, Coskey (A) – Badinka, Forsblom, Kratochvíl – Ouřada, P. Chlán, Sklenář – Havelka, Koblížek, M. Tůma (A).

Rozhodčí: Zavřel, Bernat – Kokrment, Juránek

Počet diváků: 1209

Maxa liga
37. kolo 4. 1. 2026 17:00
SK Horácká Slavia Třebíč : HC Tábor 3:4P (2:2, 0:1, 1:0 - 0:1)
Góly:
04:54 E. Mareš (Kučera, Vodný)
05:40 Bittner (Vodný, Stehlík)
45:52 Psota (Bittner, Vodný)
Góly:
04:34 Karabáček (Hasman)
14:11 Červený (Hruška, Pech)
28:20 Karabáček (Jungwirth, Cícha)
62:06 Hasman (Weinhold)
Sestavy:
Jan Brož (Mičán) – Matějíček, Stehlík, Štebih, Tureček, E. Mareš, Furch, Doudera – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Malý, Michálek, Tomáš Svoboda – Kučera, Vodný (A), Tecl – V. Brož, Kuba, Jenyš – Jaša.
Sestavy:
Žajdlík (Málek) – Srdínko, Plášil (A), Bernad, Benda, Hubata, Weinhold, Cícha, Suchánek (A) – Hruška, Pech (C), Matai – Jungwirth, Červený, Valský – Hasman, Dančišin, Karabáček – T. Doležal, Babka, Handl.

Rozhodčí: Šudoma, Schenel – Otáhal, Komínek

Počet diváků: 471

Tabulka

1.Slavia Praha3622329111:7374
2.Jihlava341844898:7266
3.Kolín3619251094:7966
4.Litoměřice36182313115:10861
5.Vsetín36129411103:9358
6.Přerov3614611581:8955
7.Třebíč3613471292:9754
8.Tábor3612551493:9951
9.Chomutov3613161691:10047
10.Sokolov369841589:10947
11.Pardubice B3710631897:10545
12.Zlín3712251875:9745
13.Poruba3511331899:10842
14.Frýdek-Místek3511251788:9742
Výsledky

