Hráči Chomutova rozhodli o svém vítězství dvěma góly v úvodních osmi minutách. Už po 98 sekundách skóroval kanadský útočník Boucher, který je s deseti góly nejlepším střelcem Pirátů.
Třebíč klesla na třetí místo o bod za pardubické béčko, které podlehlo 3:4 v prodloužení ve Zlíně. Východočeši prohráli podruhé za sebou, Berani ukončili sérii pěti porážek. Pardubice vedly do konce druhé třetiny 2:0, ale domácí díky dvougólovým střelcům Petru Holíkovi a Jakubu Doktorovi nakonec slavili výhru. Holík vyrovnal v čase 59:56 na 3:3 a Doktor v přesilovce v 63. minutě ukončil prodloužení. Pro dvojnásobného extraligového mistra Holíka to byly první přesné zásahy v sezoně.
Na čtvrté místo se dostala Jihlava, která doma zvítězila 5:2 nad Havířovem. Na třetí Třebíč ztrácí jen bod a na druhé Pardubice B dva body.
15:10 Jaroslav Brož (Cachnín, Čachotský)
21:17 Kulda (Ozols, Michnáč)
27:32 Riedl (Michnáč)
32:43 Štefančík (Čachotský, Strejček)
38:08 Čachotský (Menšík)
10:42 Zaťovič (Jáchym, Teper)
31:39 Zaťovič (Kubíček)
A. Beran (Žajdlík) – Ozols, Zmrhal, Riedl, Strejček (A), Rašner, Dundáček, Chvátal – Lhoták, Kulda, Michnáč – Čachotský (C), Menšík, Cachnín – Harkabus (A), Jaroslav Brož, Štefančík – Jiránek, Winder, R. Váňa.
Žukov (Kořének) – Hromádka, Stříteský, Kubíček, Chroboček, Teper, Ševčík, Bilčík, Horáček – Zaťovič, Glas, Kucsera – Kotala, Jáchym, Razgals – Šuhaj, Bednář, O. Šedivý – Mrva, Koudelný, Vehovský.
Rozhodčí: Veselý, Matoušek – Kokrment, Pěkný
03:17 Střondala (Matiaško, Žůrek)
07:21 Rybnikár (Haas, Gerych)
30:58 Aubrecht (Gerych, Ostřížek)
38:32 Střondala (Ostřížek, Prčík)
42:21 Rybnikár (Haas)
14:18 Csamangó (Pospíšil, Šik)
Dolejš (Javorek) – Ročák, Hrbas (A), Prčík, Gutwald, Žůrek, Aubrecht, Volas – Matiaško, Ostřížek (C), Kofroň (A) – Střondala, P. Chlán, Ižacký – Gerych, Rybnikár, Haas – Indrst, Macháček, Spěváček – Vojáček.
Habal (Novák) – Klejna, Štebih, Hlinský, Pulpán (C), Perčič, Dlapa, J. Müller – Šiler, Dalecký (A), Šik – Csamangó, Vachovec, Vracovský – Janata, M. Adámek, Pospíšil – Dommers, Šlechta.
Rozhodčí: Schenel, Vrba – Kapitanov, Raszka
Počet diváků: 667
44:06 Březina (Šimek)
60:00 P. Svoboda (P. Moravec)
P. Švančara (Schnattinger) – Černý, Krisl (C), Pěnčík, Zbořil (A), Nedelka, Zdráhal, Mozr – Mrázek, D. Novotný, M. Novák (A) – Žálčík, Pechanec, Mácha – Ministr, Hanák, Pajer – Nášel, A. Stránský, Hradil.
Soukup (Kasal) – Černohorský, Sýkora, Křepelka, Bernad (A), T. Moravec, Piegl, Vlasák – Chalupa, Závora, Pilař – Šimek, P. Moravec, Březina – Zvagulis, Pokorný, Dlouhý (C) – P. Svoboda, Malínek, Adamec – Ouřada.
Rozhodčí: Šudoma, Rapák – Rakušan, Otáhal
Počet diváků: 1054
39:29 Holík (Jarůšek, Doktor)
40:30 Doktor (Jarůšek, Čechmánek)
59:56 Holík (Válek, Doktor)
62:16 Doktor (Holík, Jarůšek)
08:40 Formánek (Rákos, Nedbal)
13:12 Rákos (Hrníčko)
52:03 Štěpánek (Pavlata)
Huf (Kantor) – Štibingr, Talafa, Škůrek (A), Ondračka, Guévin, Šenkeřík, Brůna – Paukku, Süss, Jarůšek (A) – Doktor, Holík, Válek – Köhler, Heš, Vaculík – Čechmánek, P. Sedláček (C), Bačo.
Matěcha (Vondraš) – Kolář (A), Chabada, Švec, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík, Rájek – Formánek, Rákos (A), Kusý – M. Pekař, Hrníčko, Kaplan – Hauser, A. Fiala, Kalužík – Štěpánek, Sekanina, Pavlata.
01:38 Boucher (Badinka, Lisler)
07:12 Badinka (Maštalířský, Žovinec)
27:56 Michálek (Ferda)
Tomek (Málek) – Žovinec (C), Krutil, Baránek, Kadeřávek, Matějíček, Pinkas, Konvalinka – Maštalířský, Stránský, Coskey – Titlbach, O. Bláha, Bareš – Boucher, Badinka, Lisler – T. Svoboda, Matyáš Svoboda, M. Tůma (A) – Šprynar.
Jan Brož (Mičán) – Poledna, Ošmera, Bartejs, T. Müller, A. Svoboda, Tureček, E. Mareš – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Kozlík, Nahodil (A), Rob – Malý, Michálek, Ferda – Jaša, Vodný, V. Brož.
Rozhodčí: Petružálek, Bernat – Maštalíř, Brož
Počet diváků: 1193
11:28 Gricius (Kružík, Havlín)
22:03 Ton (Kern, Pšenička)
32:19 Kuťák (Jelínek, Malát)
49:56 R. Chlán (Špilka, Hanousek)
51:57 J. Pospíšil
53:50 Jelínek (Kuťák, Michajlov)
Huhtamaa (Pavelka) – Gaspar (A), Holý (C), Piskáček, Kočí, Havlín, Havránek, Hrdinka – M. Beran, Gricius, Kružík – Průžek, Trunda, Elias – Procházka, Knotek (A), Polák – Berka, Čermák, Varvařovský.
Michajlov (Volevecký) – Pavlák, Suhrada, Smetana (A), Hanousek, Koštoval, Tomov, J. Tůma, Bjakov – Malát, Kuťák (C), Jelínek – Ton, Kern (A), Přibyl – Pšenička, Hujer, J. Pospíšil – Holčák, Špilka, R. Chlán.
Rozhodčí: Hacaperka, Zeliska – Maňák, Teršíp
Počet diváků: 1405
Tabulka:
|1.
|Vsetín
|19
|13
|3
|2
|1
|79:33
|47
|2.
|Pardubice B
|20
|11
|3
|1
|5
|67:55
|40
|3.
|Třebíč
|20
|10
|3
|3
|4
|54:40
|39
|4.
|Jihlava
|20
|10
|3
|2
|5
|69:54
|38
|5.
|Litoměřice
|19
|11
|1
|2
|5
|71:49
|37
|6.
|Tábor
|19
|9
|4
|1
|5
|52:41
|36
|7.
|Kolín
|19
|7
|4
|4
|4
|49:44
|33
|8.
|Frýdek-Místek
|20
|7
|2
|3
|8
|60:62
|28
|9.
|Havířov
|20
|5
|2
|4
|9
|47:58
|23
|10.
|Přerov
|20
|7
|1
|0
|12
|44:68
|23
|11.
|Zlín
|20
|4
|2
|4
|10
|50:65
|20
|12.
|Slavia Praha
|20
|3
|3
|2
|12
|46:67
|17
|13.
|Chomutov
|20
|4
|1
|3
|12
|55:80
|17
|14.
|Sokolov
|20
|4
|1
|2
|13
|45:72
|16