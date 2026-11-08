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Třebíč podlehla Chomutovu, Pardubice B i přes prohru poskočily na druhé místo

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  21:17
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Kapitán Třebíče Martin Dočekal si plácá s brankářem Janem Brožem. | foto: Luboš VáchaMAFRA

Po sérii pěti výher hokejisté Třebíče podlehli v první lize 1:2 Chomutovu, který uspěl po šesti porážkách a odlepil se ze dna tabulky. Horácká Slavia musela přepustit druhé místo rezervě Pardubic. Suverénní lídr Vsetín v neděli nehrál.

Hráči Chomutova rozhodli o svém vítězství dvěma góly v úvodních osmi minutách. Už po 98 sekundách skóroval kanadský útočník Boucher, který je s deseti góly nejlepším střelcem Pirátů.

Třebíč klesla na třetí místo o bod za pardubické béčko, které podlehlo 3:4 v prodloužení ve Zlíně. Východočeši prohráli podruhé za sebou, Berani ukončili sérii pěti porážek. Pardubice vedly do konce druhé třetiny 2:0, ale domácí díky dvougólovým střelcům Petru Holíkovi a Jakubu Doktorovi nakonec slavili výhru. Holík vyrovnal v čase 59:56 na 3:3 a Doktor v přesilovce v 63. minutě ukončil prodloužení. Pro dvojnásobného extraligového mistra Holíka to byly první přesné zásahy v sezoně.

Na čtvrté místo se dostala Jihlava, která doma zvítězila 5:2 nad Havířovem. Na třetí Třebíč ztrácí jen bod a na druhé Pardubice B dva body.

Maxa liga
20. kolo 8. 11. 2026 17:30
HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava : AZ Havířov 5:2 (1:1, 4:1, 0:0)
Góly:
15:10 Jaroslav Brož (Cachnín, Čachotský)
21:17 Kulda (Ozols, Michnáč)
27:32 Riedl (Michnáč)
32:43 Štefančík (Čachotský, Strejček)
38:08 Čachotský (Menšík)
Góly:
10:42 Zaťovič (Jáchym, Teper)
31:39 Zaťovič (Kubíček)
Sestavy:
A. Beran (Žajdlík) – Ozols, Zmrhal, Riedl, Strejček (A), Rašner, Dundáček, Chvátal – Lhoták, Kulda, Michnáč – Čachotský (C), Menšík, Cachnín – Harkabus (A), Jaroslav Brož, Štefančík – Jiránek, Winder, R. Váňa.
Sestavy:
Žukov (Kořének) – Hromádka, Stříteský, Kubíček, Chroboček, Teper, Ševčík, Bilčík, Horáček – Zaťovič, Glas, Kucsera – Kotala, Jáchym, Razgals – Šuhaj, Bednář, O. Šedivý – Mrva, Koudelný, Vehovský.

Rozhodčí: Veselý, Matoušek – Kokrment, Pěkný

Maxa liga
20. kolo 8. 11. 2026 17:00
HC Frýdek-Místek : HC Baník Sokolov 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)
Góly:
03:17 Střondala (Matiaško, Žůrek)
07:21 Rybnikár (Haas, Gerych)
30:58 Aubrecht (Gerych, Ostřížek)
38:32 Střondala (Ostřížek, Prčík)
42:21 Rybnikár (Haas)
Góly:
14:18 Csamangó (Pospíšil, Šik)
Sestavy:
Dolejš (Javorek) – Ročák, Hrbas (A), Prčík, Gutwald, Žůrek, Aubrecht, Volas – Matiaško, Ostřížek (C), Kofroň (A) – Střondala, P. Chlán, Ižacký – Gerych, Rybnikár, Haas – Indrst, Macháček, Spěváček – Vojáček.
Sestavy:
Habal (Novák) – Klejna, Štebih, Hlinský, Pulpán (C), Perčič, Dlapa, J. Müller – Šiler, Dalecký (A), Šik – Csamangó, Vachovec, Vracovský – Janata, M. Adámek, Pospíšil – Dommers, Šlechta.

Rozhodčí: Schenel, Vrba – Kapitanov, Raszka

Počet diváků: 667

Maxa liga
20. kolo 8. 11. 2026 17:00
HC ZUBR Přerov : SC Retia Kolín 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Góly:
Góly:
44:06 Březina (Šimek)
60:00 P. Svoboda (P. Moravec)
Sestavy:
P. Švančara (Schnattinger) – Černý, Krisl (C), Pěnčík, Zbořil (A), Nedelka, Zdráhal, Mozr – Mrázek, D. Novotný, M. Novák (A) – Žálčík, Pechanec, Mácha – Ministr, Hanák, Pajer – Nášel, A. Stránský, Hradil.
Sestavy:
Soukup (Kasal) – Černohorský, Sýkora, Křepelka, Bernad (A), T. Moravec, Piegl, Vlasák – Chalupa, Závora, Pilař – Šimek, P. Moravec, Březina – Zvagulis, Pokorný, Dlouhý (C) – P. Svoboda, Malínek, Adamec – Ouřada.

Rozhodčí: Šudoma, Rapák – Rakušan, Otáhal

Počet diváků: 1054

Maxa liga
20. kolo 8. 11. 2026 16:00
RI Okna Berani Zlín : HC Dynamo Pardubice B 4:3P (0:2, 1:0, 2:1 - 1:0)
Góly:
39:29 Holík (Jarůšek, Doktor)
40:30 Doktor (Jarůšek, Čechmánek)
59:56 Holík (Válek, Doktor)
62:16 Doktor (Holík, Jarůšek)
Góly:
08:40 Formánek (Rákos, Nedbal)
13:12 Rákos (Hrníčko)
52:03 Štěpánek (Pavlata)
Sestavy:
Huf (Kantor) – Štibingr, Talafa, Škůrek (A), Ondračka, Guévin, Šenkeřík, Brůna – Paukku, Süss, Jarůšek (A) – Doktor, Holík, Válek – Köhler, Heš, Vaculík – Čechmánek, P. Sedláček (C), Bačo.
Sestavy:
Matěcha (Vondraš) – Kolář (A), Chabada, Švec, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík, Rájek – Formánek, Rákos (A), Kusý – M. Pekař, Hrníčko, Kaplan – Hauser, A. Fiala, Kalužík – Štěpánek, Sekanina, Pavlata.
Maxa liga
20. kolo 8. 11. 2026 15:30
Piráti Chomutov : SK Horácká Slavia Třebíč 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)
Góly:
01:38 Boucher (Badinka, Lisler)
07:12 Badinka (Maštalířský, Žovinec)
Góly:
27:56 Michálek (Ferda)
Sestavy:
Tomek (Málek) – Žovinec (C), Krutil, Baránek, Kadeřávek, Matějíček, Pinkas, Konvalinka – Maštalířský, Stránský, Coskey – Titlbach, O. Bláha, Bareš – Boucher, Badinka, Lisler – T. Svoboda, Matyáš Svoboda, M. Tůma (A) – Šprynar.
Sestavy:
Jan Brož (Mičán) – Poledna, Ošmera, Bartejs, T. Müller, A. Svoboda, Tureček, E. Mareš – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Kozlík, Nahodil (A), Rob – Malý, Michálek, Ferda – Jaša, Vodný, V. Brož.

Rozhodčí: Petružálek, Bernat – Maštalíř, Brož

Počet diváků: 1193

Maxa liga
20. kolo 8. 11. 2026 17:30
HC Slavia Praha : HC Stadion Litoměřice 1:5 (1:0, 0:2, 0:3)
Góly:
11:28 Gricius (Kružík, Havlín)
Góly:
22:03 Ton (Kern, Pšenička)
32:19 Kuťák (Jelínek, Malát)
49:56 R. Chlán (Špilka, Hanousek)
51:57 J. Pospíšil
53:50 Jelínek (Kuťák, Michajlov)
Sestavy:
Huhtamaa (Pavelka) – Gaspar (A), Holý (C), Piskáček, Kočí, Havlín, Havránek, Hrdinka – M. Beran, Gricius, Kružík – Průžek, Trunda, Elias – Procházka, Knotek (A), Polák – Berka, Čermák, Varvařovský.
Sestavy:
Michajlov (Volevecký) – Pavlák, Suhrada, Smetana (A), Hanousek, Koštoval, Tomov, J. Tůma, Bjakov – Malát, Kuťák (C), Jelínek – Ton, Kern (A), Přibyl – Pšenička, Hujer, J. Pospíšil – Holčák, Špilka, R. Chlán.

Rozhodčí: Hacaperka, Zeliska – Maňák, Teršíp

Počet diváků: 1405

Tabulka:

1.Vsetín191332179:3347
2.Pardubice B201131567:5540
3.Třebíč201033454:4039
4.Jihlava201032569:5438
5.Litoměřice191112571:4937
6.Tábor19941552:4136
7.Kolín19744449:4433
8.Frýdek-Místek20723860:6228
9.Havířov20524947:5823
10.Přerov207101244:6823
11.Zlín204241050:6520
12.Slavia Praha203321246:6717
13.Chomutov204131255:8017
14.Sokolov204121345:7216
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