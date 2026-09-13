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Stále suverénní. Pardubice B po vítězství nad Chomutovem dál vládnou první lize

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  21:44

Hokejisté Pardubic B se radují po gólu v utkání s Chomutovem ve 3. kole Maxa Ligy. | foto: ČTK

Hokejisté Pardubic B zvítězili ve třetím kole první ligy nad Chomutovem 3:2 a zůstávají bez ztráty. V čele tabulky mají dvoubodový náskok před Kolínem, Zlínem a Třebíčí. Kolín zdolal Sokolov 5:4 po samostatných nájezdech, Zlín vyhrál nad Přerovem 4:2 a Třebíč zvítězila také doma nad Frýdkem-Místkem 4:1.

Pardubice B dostal do vedení František Formánek a po vyrovnání Martina Tůmy jim vrátil náskok v přesilové hře pěti proti třem Petr Hauser. Ve druhé třetině odpověděl obránce Michael Krutil, ale pět minut před koncem rozhodl v početní výhodě Dominik Pavlata. Chomutov zůstává bez bodu poslední.

Kolín oslavil výhru i ve třetím duelu sezony. Rozhodl o tom až ve 21. sérii rozstřelu Matěj Chalupa. Z 42 nájezdů padly jen tři góly. Vedle Chalupy uspěli jen v páté sérii hostující Jan Dalecký a domácí Přemysl Svoboda. Chalupa přispěl k úspěchu Kozlů stejně jako Petr Hašek i gólem a asistencí. Baník, za který měl dvě branky a jednu přihrávku Dalecký, na první vítězství v sezoně čeká, ale připsal si alespoň druhý bod.

Zlín zvládl s plným počtem bodů i druhé domácí utkání. O výhře nad Přerovem rozhodli domácí už v první třetině. Po 65 sekundách otevřel skóre Richard Jarůšek, který se prosadil znovu i v 6. minutě v přesilové hře. Další početní výhodu zužitkoval necelé dvě minuty před první pauzou Jakub Doktor. Ve 45. minutě dovršil Jarůšek hattrick. Výsledek zkorigoval dvěma góly Lukáš Žálčík.

Třebíč zvládla úspěšně i druhý zápas v sezoně ve své zrekonstruované HNP aréně. Dvěma góly pomohl k tříbodovému zisku útočník Ladislav Bittner. Frýdek-Místek i podruhé v ročníku venku prohrál.

První plný bodový zisk v sezoně oslavil obhájce triumfu ve druhé nejvyšší soutěži Jihlava. Duklu dostal do vedení v čase 34:09 svou premiérovou trefou v novém angažmá Kanaďan Todd Winder a ve 46. minutě zvýšil Albert Michnáč. Za Slavii snížil před koncem Tomáš Trunda.

Tábor zvítězil v Litoměřicích 3:2 po samostatných nájezdech. Rozhodl jediný úspěšný exekutor v rozstřelu Josef Eichler.

Maxa liga
3. kolo 13. 9. 2026 18:00
RI Okna Berani Zlín : HC ZUBR Přerov 4:2 (3:0, 0:0, 1:2)
Góly:
01:05 Jarůšek (Štibingr)
05:53 Jarůšek (Šenkeřík)
18:16 Doktor (Šenkeřík)
44:45 Jarůšek
Góly:
47:59 Žálčík (Indrák, Zdráhal)
51:41 Žálčík (Zdráhal, Skuhrovec)
Sestavy:
Kantor (Huf) – Štibingr, Šenkeřík (A), Škůrek, Ondračka, Guévin, Port, Zavřel – Číp, Heš, Jarůšek (A) – Doktor, Holík (C), Válek – Vaculík, Sadovikov, Paukku – Köhler, Sedláček, Říčka – Holba.
Sestavy:
Kavan (Schnattinger) – Krisl (C), Černý, Zdráhal, Šišák, Zbořil, Ďurkáč, Mozr – Ministr, M. Novák (A), Mrázek – Indrák (A), Tomeček, Žálčík – Březina, Hanák, Hradil – Nášel, Skuhrovec, Mácha – Vehovský.

Rozhodčí: Bernat, Veselý – Maštalíř, Juránek

Počet diváků: 4575

Maxa liga
3. kolo 13. 9. 2026 17:30
HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava : HC Slavia Praha 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Góly:
34:09 Winder (Kulda, Riedl)
45:20 Michnáč (Harkabus)
Góly:
58:42 Trunda (Kočí)
Sestavy:
A. Beran (Žajdlík) – Ozols, Strejček (A), Bergmanis, Plutnar, Dundáček, Srdínko, Riedl – Štefančík, Kulda, Winder – Čachotský (C), Menšík, Cachnín – Harkabus (A), Kuprijanov, Michnáč – Jiránek, Pořízek, Lhoták.
Sestavy:
Ebenstreit (Pavelka) – Havlín, Holý (C), Piskáček, Kočí, Gaspar (A), Havránek, Hrdinka – Šťovíček, Knotek (A), Průžek – M. Beran, Polák, Kružík – Gricius, Trunda, Elias – Židlický, Berka, Varvařovský – Tichý.

Rozhodčí: Sýkora, Pilný – Zídek, Pluháček

Počet diváků: 3306

Maxa liga
3. kolo 13. 9. 2026 15:00
SK Horácká Slavia Třebíč : HC Frýdek-Místek 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Góly:
09:21 Dočekal
29:31 Bittner (Psota)
51:24 Bittner (Stehlík, Vodný)
58:10 Bukač (Vodný)
Góly:
27:09 Ižacký (Ostřížek)
Sestavy:
Mičán (Jan Brož) – Poledna, Stehlík, Bartejs, Tureček, E. Mareš, Bukač, A. Svoboda – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Ferda, Nahodil (A), Rob – Malý, Michálek, Kozlík – Jan Kučera, Vodný, V. Brož.
Sestavy:
Javorek (Dolejš) – Aubrecht, Volas, Prčík, Rašner, Ročák, Zielinski – Ižacký, Indrst, Spěváček – Haas, Lednický, Macháček – Matiaško (A), Rybnikár, Ostřížek (C) – Vojáček, R. Švančara, Střondala – Lazovský.

Rozhodčí: Cabák, Vrba – Komínek, Nezval

Počet diváků: 1412

Maxa liga
3. kolo 13. 9. 2026 17:00
HC Stadion Litoměřice : HC Tábor 2:3N (1:1, 1:1, 0:0 - 0:0)s.n.0:1
Góly:
10:44 Ton (Kern)
28:13 Hrabík (Samson, Daníček)
Góly:
15:31 Tomáš Chlubna (Prokeš, Plášil)
27:57 Mertl (Valský, Prášek)
Eichler
Sestavy:
Michajlov (Volevecký) – Suhrada (A), Pavlák (A), Tomov, Koštoval, J. Tůma, Samson, Dvořák – Daníček, Špilka, Hrabík – Ton, Kern (C), Lang – Pšenička, Hujer, J. Pospíšil – Holčák, Přibyl, Jelínek – Sklenář.
Sestavy:
Novotný (Mařík) – Cícha, Plášil, Kvasnička, Eichler, Benda, Haman, Kříž, J. Šedivý – Tomáš Chlubna, Mertl (C), Valský (A) – Prášek, Prokeš (A), Slavíček – Jungwirth, Drančák, Všetečka – Dančišin, Zadražil, Hořejší.

Rozhodčí: Jaroš, Mejzlík – Roischel, Landsmann

Počet diváků: 753

Maxa liga
3. kolo 13. 9. 2026 16:00
SC Retia Kolín : HC Baník Sokolov 5:4N (1:1, 3:2, 0:1 - 0:0)s.n.2:1
Góly:
12:54 Zvagulis (Chalupa)
34:40 P. Svoboda (Ouřada, Kolmann)
37:27 Chalupa (Veselý, Hašek)
38:48 Hašek (Vlasák, P. Moravec)
Chalupa
Góly:
07:37 Csamangó (Janata, Šik)
24:04 Dalecký (Kverka)
33:47 Dalecký (Osmík)
45:19 Osmík (Dalecký, Kverka)
Sestavy:
Kasal (Soukup) – Kolmann (C), Černohorský, Adamec, Křepelka, Hampl, T. Moravec, Vlasák – Hašek, P. Moravec, Veselý – Chalupa, Závora, Zvagulis – Ouřada, Pokorný, P. Svoboda – Dlouhý (A), Pajer, Šimek – Hora.
Sestavy:
Král (Dybal) – Štebih, Klejna, Pulpán (C), Perčič, Vogel, J. Müller, Dorot – Vracovský, Kverka (A), Dalecký (A) – Šik, Osmík, Csamangó – Dommers, Jan Kučera, Šiler – Lukošik, M. Adámek, Janata – Luchkin.

Rozhodčí: Obadal, Zeliska – Jindra, Maňák

Počet diváků: 907

Maxa liga
3. kolo 13. 9. 2026 17:00
HC Dynamo Pardubice B : Piráti Chomutov 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)
Góly:
04:43 Formánek (Rákos, Kusý)
13:59 Hauser (Kolář, Rákos)
55:00 Pavlata (Formánek, Rákos)
Góly:
11:00 M. Tůma (Baránek, Žižka)
34:37 Krutil (O. Bláha, M. Tůma)
Sestavy:
Vondraš (Matěcha) – Kolář (A), Chabada, Švec, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík, Lučan, Rájek – Formánek, Rákos (A), Kusý – Hauser, Hrníčko, Kalužík – Štěpánek, Stránský, Pavlata – Rolinek, Jevtěchov, Macek.
Sestavy:
Jekel (Málek) – Žovinec (C), Krutil, Baránek, Žižka, Matějíček, Vandas, Kadeřávek – Bareš, Hanzl, Coskey – Badinka, Přikryl (A), Eret – Redlich, O. Bláha, M. Tůma (A) – Matyáš Svoboda, Šilar, T. Svoboda – Boucher.

Rozhodčí: Barek, Hacaperka – Klouček, Brož

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15. 9. 17:00
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15. 9. 17:30
  • 1.65
  • 4.50
  • 4.31
Banská Bystrica vs. ZvolenHokej - 1. kolo - 15. 9. 2026:Banská Bystrica vs. Zvolen //www.idnes.cz/sport
15. 9. 17:30
  • 2.15
  • 4.30
  • 2.75
Košice vs. PrešovHokej - 1. kolo - 15. 9. 2026:Košice vs. Prešov //www.idnes.cz/sport
15. 9. 17:30
  • 1.50
  • 5.00
  • 5.12
K. Vary vs. TřinecHokej - 1. kolo - 15. 9. 2026:K. Vary vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
15. 9. 18:00
  • 2.40
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