A teď finále. Bláznivá sezona Zlína nekončí. Gólman Huff vyzdvihuje tým

„Ani nevím, co mám říct. Teď mi to ještě nedochází. Před třemi měsíci jsme byli třetí od konce. Sezona nevypadala vůbec dobře, najednou postup do finále a cíl, který jsme si dali, je pro nás reálný. Není tak daleko. Jízdu si užívám,“ chrlil ze sebe brankář Daniel Huf poté, co Berani v sobotu vyhráli 2:1 v Třebíči a proměnili hned první ze tří postupových mečbolů.

„Je to taková pohádka,“ přidal se útočník Denis Kindl, šťastný střelec vítězného, a tudíž také postupového gólu.

Oba v play off vynikají. Kindl je s 10 body (2+8) jeho nejproduktivnějším hráčem.

Huf ve vyřazovací části chytá s parádní úspěšností 94,70 %. A když série gradují, gradují také jeho výkony. Posuďte sami.

Ve čtvrtfinále s Porubou od stavu 1:1 kapituloval ve dvou zápasech pouze dvakrát. V semifinále deptal třebíčské střelce, ve třech posledních utkáních jim povolil čtyři góly, ve druhém domácím zápase zlikvidoval všech pět nájezdů. Ve zmíněných pěti střetnutích kryl celkem 162 střel, spoluhráče držel ve hře a těm pak stačily k vítězství až na jednu výjimku dva přesné zásahy.

„Finále je výsledek celého týmu. Ubojovali jsme to jako tým. Všichni se doplňujeme, jeden bojuje za druhého, nikdo nic nevypustil,“ vzdává se Huf nepřekvapivě role zlínského hrdiny play off.

Po zpackaném vstupu do ročníku by považovali ve Zlíně za úspěch i předkolo. Když ale obrozený tým na poslední chvíli proklouzl přímo do čtvrtfinále, nezastavila ho třetí Poruba a ani vítěz základní části.

„Je to hodně zvláštní sezona. Když jsem přišel, hodně se toho měnilo – kádr, výkonnost týmu. Udělali jsme hodně práce, hodně jsme trénovali v reprezentačních přestávkách i celkově. Když jsme ale byli deset bodů před posledním místem, cíle jsme drasticky přehodnotili,“ zmínil trenér Miloš Říha mladší chvilku, kdy na Zimním stadionu Luďka Čajky zmar vrcholil a strach byl doslova hmatatelný.

Před měsícem a půl inaugurovaný generální manažer Robert Hamrla tehdy zcela otevřeně říkal, že dvojnásobný extraligový šampion teď hraje o záchranu.

„Ale přišla sedmizápasová vítězná série, kdy to začalo fungovat, kluci si začali věřit. Zase jsem uvěřil, že když budeme mít štěstí a uhrajeme šestku, že bychom mohli jít daleko,“ pronesl Říha.

S Porubou i Třebíčí přitom měli Berani v základní části horší bilanci vzájemných utkání. V play off jim ovšem umožnili jedinou výhru.

„Do tři čtvrtě soutěže jsme prohrávali skoro s každým. V poslední čtvrtině se tým semkl, celé se to otočilo. Předvádíme parádní výkony. Věříme si teď na každého,“ líčí útočník Petr Mrázek, autor postupové branky ve čtvrtfinálové sérii.

Zlín se dostal soupeřům pod kůži jako ve slavných extraligových časech, kdy „debilním“ hokejem žhavil do ruda třineckého draka, který má dodnes z Beranů trauma všech sedmi prohraných sérií.

Po třetím zápase čtvrtfinále se navezl expresivně do Zlína porubský trenér Jiří Režnar: „Pokud takhle zítra budeme hrát a oni budou stejně posraní jako dneska celou třetí třetinu...“ Před pátým utkáním v Třebíči si zase do žluto-modrého tábora rýpl kouč Horácké Slavie Kamil Pokorný, jemuž se nelíbil zlínský podnět k disciplinárce.

„Je naprosto evidentní, že je Zlín zaskočený, že z nás má strach. A dělá všechno pro to, aby nás nějakým způsobem oslabil,“ mínil Pokorný zcela vážně.

Jak už to chodí v play off, Režnarova a Pokorného slova se nakonec obrátila proti jejich týmům.

„Rozhovory během série nedávám a ani je nečtu, je to zbytečné, ale doslechl jsem se o tom. Nevím, co tím chtěli docílit,“ divil se Říha vyjádření třebíčského trenéra.

„Byla to pro nás motivace navíc,“ uvedl Kindl, který kvituje týdenní přestávku před sobotním startem finále. „Může to být naše výhoda, pauza bodne. Pár kluků odpadlo. Věřím, že se vrátí,“ zmínil Kindl kvartet Kubiš, Riedl, Zbořil, Luža, kteří ze zdravotních důvodů odstoupili v průběhu semifinále.

Zatímco budou léčit šrámy, rozhodne se, jestli Vsetín dotáhne do postupové tečky sérii s Prostějovem, nebo ji Hanáci otočí.

„Je to otevřené, ale asi si všichni přejeme, abychom si zahráli se Vsetínem,“ láká nejen Kindla představa valašské bitvy o extraligovou baráž.