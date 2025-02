Pardavý vítá přestávku. Nemáme dobré období, uděláme si teambuilding

Vinou první porážky před vlastními diváky v základní hrací době i sérií šesti venkovních zápasů (všechny v roce 2025) bez plného bodového zisku totiž přišli prvoligoví hokejisté RI Okna Berani Zlín o většinu svého náskoku. Jejich trenér Ján Pardavý proto nadcházející pauzu vítá jako ideální příležitost na restart.

„Aspoň si můžeme vyčistit hlavy a probrat věci, které nás trápí,“ řekl Pardavý po sobotní výhře 2:1 v prodloužení ve Frýdku-Místku.

V jaké náladě vstupujete do reprezentační přestávky?

Je dobře, že přichází, protože současné období opravdu nemáme dobré. Musíme ji využit na to, abychom se zkonsolidovali. Uděláme i teambuilding, aby se kluci trošku uvolnili, aby si do očí řekli, co si kdo myslí, kde se má kdo zlepšit. Když to říkají trenéři a ukazujete to na videu, nemá to někdy takový efekt, jako když si to řeknou samotní hráči. Jsme rádi, že jsme před přestávkou vyhráli, i když jen za dva body. Máme čas vyléčit zranění, zkonsolidovat se a dobít baterky.

Trápíte se hlavně venku, kde jste v roce 2025 uhráli z osmnácti možných bodů jen pět. Čím to je?

Je to o sebevědomí. Venkovní prostředí přináší to, že hráči si nedovolí tolik jako doma. Tam někdy jdeme víc do rizika ve forčekinku, ve střelbě. Venku je to z naší strany trošku horší. Musíme to přinést do play off a hrát doma i venku stejně.

Taky vás trápí koncovka, že? Ve Frýdku jste nevyužili tři samostatné nájezdy stejně jako čtyřminutovou přesilovku...

Zakončení nás poslední dobou dost trápí. Vzadu, i když uděláme chyby, nás Hufíno (Daniel Huf) podrží. Ale vepředu bychom i v zápasech, které jsou špatné, mohli při využití nabídnutých šancí odskočit a mohly by vypadat jinak. Být klidnější. Zakončení musíme věnovat tréninkový proces, abychom ho zjednodušili a byli efektivnější, protože o tom je hokej.

Radost zlínských hokejistů po jednom z gólů v utkání se Slavií.

Ve Frýdku jste v poslední třetině stáhl sestavu na tři formace, k nejproduktivnější dvojici Jaromír Kverka, Jakub Válek jste přidal Petra Holíka. Je to varianta pro krizové chvíle?

Nad touto alternativou jsem přemýšlel delší dobu, protože stále se nám nepodařilo najít první dvě křídla. Pořád je nějak točíme. Máme Kraťase (Petr Kratochvíl), i další hráče, ale ten potřebuje po zranění víc času. Musí načasovat formu, aby v závěru sezony byl schopný odehrát svůj nejlepší hokej. Je to jedna z variant. Chtěli jsme ofenzivní kreativní sílu dát do jednoho útoku. Něco to přineslo, zápas dospěl k vyrovnání.

Krátce po pauze odehrajete derby ve Vsetíně. Rozhodne tento zápas o vítězi základní části?

Máme ještě osm zápasů, ale tenhle samozřejmě napoví. Ještě předtím nás čeká Kolín, který je nevyzpytatelný. Derby si chceme užít v dobré atmosféře. Ne že by rozhodlo, ale určitě něco napoví.

Toužíte po prvenství v dlouhodobé soutěži?

Naším předsezonním cílem bylo skončit v první čtverce. Po průběhu sezony bychom samozřejmě chtěli zůstat na prvním místě, ale není to nejpodstatnější, co by nás mělo trápit. I na dalších místech je tlačenice, týmů na první čtyři místa je hodně.

Zlínský Jan Süss si navádí kotouč v utkání se Slavií.

Reprezentační přestávku strávíte ve Zlíně, nebo vás čekají povinnosti u slovenského národního týmu?

Máme dva dny volna a pak tři tréninkové dny, kdy mě zastoupí Honza Srdínko a Richard Kapuš. Vědí, co mají dělat. Já se k nim připojím po volném dni v sobotu. Mezitím budu v Banské Bystrici, Slovensko tam sehraje dva zápasy s Německem (středa a čtvrtek – pozn. aut).

Zajímá se hlavní trenér Ramsey, jak si ve Zlíně vedete?

Moc to nesleduje. Vždy, když přijedeme, tak se ptá, jak jsme na tom. Ví o tom, že jsme první. Můžu jet na sraz zase s tím, že jsme první. Bude dobře. (úsměv)