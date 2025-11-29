„Byl to návrat a myslím, že i ukončení v jednom. Fajn, že se lidi bavili. Já jsem si užil jejich aplaudování, když mě vyvolávali,“ usmíval se extraligový šampion z roku 2014 a někdejší kapitán Beranů.
Dojalo vás, jak vás přijali?
Bylo to příjemné. Lidi asi ohodnotili práci, výkony kterou jsem tady odvedl za těch x let.
Samotný zápas jste si také užil?
Jasně. Tohle mě baví. Když mi vzkázali ráno, jeď si pro bágl do Uherského Brodu, měl jsem pro sebe hodinu v autě. Říkal jsem si super, přijede Slavia. Zápas s prvním, svátek, fakt jsem se těšil. V přípravě na utkání jsem stříhal jejich oslabení. Viděl jsem, že jsou v nich šikovní, i když na ně tentokrát nedošlo. Povídal jsem si, že je to fajn výzva. Zkazíš jim to, jak jen umíš, povyhazuješ jim puky při jejich přesilovkách.
Richard Kapuš
„Béďa si zaslouží absolutorium. Ráno se dozvěděl, že potřebujeme pomoc, že nám vypadli tři útočníci. Postavil se k tomu, jak má. Klobouk dolů a obrovský dík. Do kabiny přinesl správnou energii, správný pohled, správné hecování a chování na střídačce. Držel tým v napětí. Jsem přesvědčený, že celá kabina si ho váží. Dodal mužstvu impulz, sílu. Už když nastoupil v Kolíně, kde jsme prohráli, byl jeden z nejlepších hráčů, pokud ne nejlepší. Jeho případní větší zapojení je na delší debatu. Pro nás trenéry by byla taková persona obrovským přínosem do týmu. Musí se ale rozhodnout sám, budeme to respektovat.“
V jakém stavu jste našel mužstvo, které předtím prohrálo deset zápasů po sobě? Asistent trenéra Richard Kapuš říkal, že jste týmu dodal správnou energii.
Za těch deset utkání se řeklo spoustu věcí. Chtěl jsem jim ukázat nějakou cestu nasazením, nastavením standardu. Dnes nebylo komu co vyčítat. Jestli lidi viděli, že jsem blokoval střelu nebo jsem někoho sroloval u mantinelu, líbilo se jim to. Bylo toho více. Dobře, kolem mého startu byl příběh, ale standard ostatních hráčů byl na stejné úrovni. Byl jsem jeden článek puzzle ve skládačce a nesnižoval bych výkon ostatních kluků. Měli jsme dvacet hráčů, kteří hráli zodpovědně, týmově, měli dobré nasazení. Všichni chtěli dělat černou práci, blokovali, hráli do těla.
To ale není momentální standard týmu. Otázka, jestli jste je nestrhl vaší přítomností.
Teď je to prorocké, ale už od rána jsem cítil, že je mančaft správně nastavený. Dobře, deset proher, ale říkal jsem si, že dnes už to vyjde.
Předchozí duely jste viděl?
Na domácí jsem chodil.
Nebylo vám na tribuně smutno z tristních výkonů?
Jasně, v některých zápasech nasazení a energii chyběly a nebyly na takové úrovni, jak by si Zlín zasloužil.
|
Role se mi změnila, ale uražený nejsem. Köhler o stárnutí i duu Leška, Balaštík
Berete svůj záskok jako epizodu, nebo přidáte další starty, jak si přál bezprostředně po utkání trenér Kapuš?
Hrál jsem, protože bylo málo útočníků a kluci by museli nastoupit v jedenácti. Nepřišel jsem sem hrát o flek, bojovat o místo v sestavě. Přišel jsem zalepit díru a až se kluci uzdraví, tím to pro mě končí. Už teď mi běží čas regenerace do dalšího zápasu za Brod. Vnímám to jako záskok. Neměl bych posílat zdravé hráče na tribunu. Jednou jsem ve Zlíně skončil. Vzal jsem to z respektu k trenérům, k týmu. Jestli potřebují pomoct, řeknu ano, ať je nás dvanáct.
Jak na vás zapůsobil nový trenér Peter Oremus?
Velice dobře. Je pedant. Dokáže upozornit na chybu a člověk ji pod ním nechce udělat.
|
Zlín si spravil chuť. Po deseti porážkách v řadě porazil vedoucí Slavii
Jaký je to pro vás skok zpátky z druhé do první ligy?
Velký, obrovský.
Když jste neprodloužil po minulé sezoně ve Zlíně smlouvu, nechtěl jste úplně skončit s hokejem?
Oslovil mě Robert Hamrla (manažer týmu), jestli nechci v Brodu hrát. Dopředu jsem mu avizoval, že nejsem ochotný absolvovat všechny zápasy. Po kariéře jsem se chtěl vidět častěji s rodinou. Nastínil jsem mu moje podmínky a on na ně kývl. Řekl jsem si, proč ne. Lidi chodí do fitka dvakrát týdně, já si půjdu dvakrát zatrénovat a zahrát.
|
Snaha je málo. Někteří hráči mě absolutně nepřesvědčili, říká zlínský kouč Oremus
Stejně ale času moc nemáte, že?
Ne. Trenérům ve Zlíně jsem říkal, že bych nezvládl odehrát osm zápasů měsíčně na této úrovni, v tomto tempu. Ve druhé třetině jsem jednou přetáhl střídání, bylo 30:30 na kostce a koukal jsem na vrátka, kdy vyjede rolba. Přišel by čtvrtý, zápas a byl bych vyčichlý a trapný.
Ještě pro klub pracujete na obchodním poli?
U ledu se cítím jistější. Chodím pomáhat trenérům na každý trénink. Stříhám oslabení na zápasy. V kariéře jsem ho určitým způsobem ovládal, baví mě to.