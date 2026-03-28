Loni finále s Kometou, teď se Zlínem. Snad jsem se jim vyplatil, usmívá se Rachůnek

Petr Fojtík
  21:30
Už jen pro tenhle okamžik stál návrat do Zlína za to. Vítěznou trefou v prodloužení a jedinou v zápase nasměroval Tomáš Rachůnek hokejové Berany počtvrté za sebou do finále první ligy, kde se po roce střetnou opět s Duklou Jihlava.
Střelec postupové trefy Tomáš Rachůnek po šestém semifinále s Kolínem.

Tomáš Rachůnek posílá gólem v prodloužení šestého semifinále Zlín do finále...
Zlínští hokejisté děkují fanouškům po skončení semifinálové série s Kolínem.
Zlínská radost po postupu do finále první ligy.
Zlínští fanoušci během pátého semifinále první ligy proti Kolínu.
„Kluky ve Zlíně znám. Vrátil jsem se skoro po dvaceti letech domů. Bylo to pro mě příjemné, je tady fakt skvělá parta. Nemůžu si to vynachválit, snad jsem se Zlínu vyplatil,“ usmíval se autor postupového gólu, kterým v čase 61:01 ukončil Kolínu sezonu.

Pálil jste do odkryté branky. Bál jste se, abyste neminul?
Vypadalo to snadně, ale lehké to nebylo. Chvilku předtím jsem střílel z jedné nad bránu, ale hodil jsem to za hlavu a nakonec to přišlo hned po další akci.

Stejné finále jako před rokem. O účast v extraligové baráží zabojují Zlín a Jihlava

Když jste v lednu dorazil do Zlína, plácal se u dna tabulky. Tipl byste si, že to takhle báječně dopadne?
Mám radost, co jsme dokázali. Nad něčím takovým jsme neuvažovali. Šli jsme zápas od zápasu, měli jsme problémy. Vyřešili jsme jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý a tak dále. Závěr byl hektický, hráli jsme o záchranu, hokej také podle toho vypadal. Bylo to hodně nervózní. Nikdo se nechtěl podepsat pod sestup. Tím, že jsme to zlomili a otočili, z týmu spadl obrovský balvan. V play off nám hodně stouplo sebevědomí. Určitě je co slavit. S kluky to rozebereme.

Ze šesti semifinálových zápasů šlo pět do prodloužení.
Tohle jsem za celou kariéru nezažil. Bylo to ohromně náročné na hlavu. Ukázali jsme v prodloužení obrovskou mentální sílu. Ale klobouk dolů před oběma týmy. Padalo málo branek, oba gólmani chytali výborně. To byl základ, nikdo nechtěl udělat chybu. Bylo to hodně fyzické, bruslivé, Kolín hrál skvěle.

Zlínští hokejisté děkují fanouškům po skončení semifinálové série s Kolínem.

Zklamání na kolínské straně po semifinálovém vyřazení se Zlínem.

Série byla dost vypjatá. Bylo složité se udržet?
Něco mám za sebou. Že na mě někdo pokřikuje, bouchne si, to mě moc nezajímá. Snažím se soustředit na hru a ne na okolní vlivy.

Cítil jste, že poslední dva zápasy začínáte Kolín přehrávat?
Asi ano. Měli jsme hodně gólových šancí, které jsme nevyužili. Mohli jsme utkání rozhodnout daleko dříve. Naštěstí to dobře dopadlo a myslím, že jsme si finále zasloužili. Atmosféra na stadionu byla famózní. I v předešlých domácích zápasech. Divákům děkujeme, že nás takhle podporují. Doufám, že další utkání to bude ještě lepší.

Jak se cítíte v lajně s Petrem Holíkem a Richardem Jarůškem?
Hraje se mi s nimi dobře. Všichni jsme hráli extraligu, víme, co od sebe očekávat, jak se pohybovat. Vytváříme si hodně šancí, škoda, že jsme je nedokázali zužitkovat. Ale je to play off, je těžké se prosadit, soupeři hrají na maximum.

Semifinále Zlína s Kolínem se vyhrotilo. Do závěrečné strkanice se připletl i maskot

Jak jste na tom kondičně po 14 zápasech za 27 dnů?
Sil máme dost. Teď dostaneme volno, zasloužíme si ho po tom všem. Musíme si odpočinout, naladit se a jet do Jihlavy se stejným plánem jako do Kolína, kde jsme vyhráli hned první zápas.

Sezonu jste začal práv v Jihlavě. Je to pro vás další motivace?
Bude to pro mě speciální finále. Moc se těším. Nějaké zprávy si vyměníme, třeba s Tomášem Jiránkem nebo Danem Krenželokem jsem trávil hodně času.

Bojovník, který Zlínu přiblížil finále první ligy. Bez emocí to nejde, říká Paukku

V čem je největší síla Dukly?
Hodně se tlačí do brány. Hrají jednoduše, hodně střílejí. V Jihlavě je úzké hřiště. Počítám, že by mohlo padat více gólů.

A co nestárnoucí kapitán Tomáš Čachotský?
Skvělý hráč, ohromný profesionál. Jihlavská modla, prezident Dukly.

Vás čeká po loňském extraligovém titulu s Kometou druhé finále po sobě.
Užívám si to. Osahal jsem si, co všechno obnáší tak dlouhá cesta do finále. Jsou to zkušenosti. Jsem rád, že na to letos navazuji.

