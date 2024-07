Kouč zlínských hokejistů: Jsem nadšený, jak hráči přistupují k tréninkům

„Podle výsledků kvalifikace se uvidí, jestli Craig zůstane. Pokud ano, zůstanu s ním, pokud ne, asi skončím,“ naznačil Pardavý, který se po světovém šampionátu naplno vrhl do svého nového jobu ve Zlíně.

Jak těžké by bylo skloubit ji s povinnostmi u národního mužstva?

Během sezony jsou tři turnaje, což je vždy jeden týden během reprezentační pauzy. Richard Kapuš (asistent) s Honzou Srdínkem (sportovní manažer) by to zvládli. Ale některé ligové zápasy se už hrají v neděli, takže bych možná zůstal ve Zlíně a ke Craigovi bych se připojil před mistrovstvím světa po ligové sezoně.

Jak hodnotíte slovenské vystoupení na nedávném mistrovství?

Výsledkově o. k., sedmé místo je pro nás dobré. Ale trochu jsem byl zklamaný z našich výkonů. Měl jsem tým na lepší hokej. Nejpovedenější utkání jsme odehráli proti silnému týmu USA. Některé další zápasy jsme vyhráli, ale herně jsme je nezvládli. Kanada ve čtvrtfinále nebyla tak silná, byla k poražení, ale nepředvedli jsme výkon, který by stačil.

Jste celkem kritický. Co se vám nelíbilo?

Někteří hráči se nepodvolili systému, který jsme chtěli hrát. Hráli si svůj zámořský hokej. Odmakali to, ale ne všichni táhli za jeden provaz, chybělo týmové nadšení, které ukazoval český tým. Hráli v jiné skupině, sledoval jsem je od čtvrtfinále a byl jsem nadšený. Bojovali jeden za druhého, Pastrňák nebo kdokoliv jiný dělali pro tým všechno.

Měl jste nabitý program. Stihl jste po světovém šampionátu dovolenou?

Nebylo to nutné. Měl jsem volno předtím. Hned jak jsem skončil loni ve Slovanu Bratislava, volali mi Honza Pravda (generální manažer Zlína) s Honzou Srdínkem (tehdejší trenér Zlína). Byl jsem rozhodnutý, že si vezmu volno, abych si mentálně odpočinul od hokeje a věnoval se ve zbytku sezony jen národnímu týmu. Dohodli jsme se na externí spolupráci s tím, že budu jezdit na domácí zápasy, sledovat tým a trénovat začnu od této sezony.

Co jste za tu krátkou dobu stačil zjistit o týmu?

Hráčům jsem řekl, že jsem nadšený, jak přistupují k tréninkům. Během letní přípravy jsem nezažil tým, který by si tak pomáhal. Každý trénink odmakal na milion procent. Když to přeneseme do práce na ledě, máme šanci být úspěšní. Jen takové soudržné týmy dokáží udělat výsledky. Jeho jádro je dlouho pohromadě a je doplněný novými hráči. Snažili jsme se ho zrychlit, omladit. Věřím, že to přinese ovoce.

Kádr je postavený podle vašich představ?

Pravdou je, že hodně věcí se nepovedlo. Dostat sem úplně nejkvalitnější hráče není snadné. Hodně odmítlo s tím, že nechtějí hrát první ligu, čekají na extraligu, slovenskou, DEL, EBEL, podobné soutěže. Takže v rámci možností je kádr podle našich představ. Hráči, které jsme přivedli, splňují kritéria, která od nich očekáváme. Zohledňovali jsme také věk. Hledali jsme vhodné typy na určité situace, přesilovky, oslabení, v obraně i v útoku.

Co Kanaďan Shawn Boudrias. Většinu kariéry strávil v zámoří. Není jeho angažmá trochu loterií?

Minulou sezonu odehrál v první švédské lize. Máme dobré reference od trenéra. Absolvovali jsme několik rozhovorů. Potvrdil, že je týmový hráč s dobrým charakterem. Je vysoký, dobře bruslí, máme dost menších hráčů a potřebujeme přitvrdit před bránou. Se zahraničními hráči je to vždy riziko, ale věřím, že pomůže, že jsme se trefili. Z množství hráčů, které jsme s Honzou Srdínkem sledovali, vycházel nejlépe.

Je ještě ve hře návrat Fina Salmia?

Mikko tady odvedl solidní práci, dal hodně gólů. Ale často byl neviditelný, i když vstřelil v utkání branku. Od zahraničního hráče potřebujeme, aby byl herní i bodový lídr, u něho to platilo jen napůl.

Ještě se může někdo objevit před startem sezony?

Pokud by se někdo vyskytl na trhu, budeme nad tím přemýšlet. Máme kompletní kádr, ale možná bychom potřebovali ještě jednoho centra. Klasických středních útočníků máme málo. Uvidíme, co nám dovolí možnosti rozpočtu.

Máte představu o sestavě?

Hrubou. Potřebuji vidět všechny hráče na ledě, jak reagují, jaké mají schopnosti. Některé jsem viděl více, jiné méně. Až realita ukáže, na co který hráč má.

Kdo bude kapitán?

Budeme to řešit tento týden, necháme to na kabinu, které dva lídry si zvolí.

Bude vám váš předchůdce Jan Srdínko pomáhat na střídačce během zápasů?

Srdce má hodně práce na pozici sportovního manažera a zvládá ji dobře. Byl bych rád, kdyby tam se mnou stál. Když jsou hlavní trenér a dva asistenti, je rozdělení úloh jednodušší. Honza je bývalý obránce, mohl by se jim věnovat, jejich střídání, rozebírání videa. Zatím to ale vypadá, že budeme ve dvojici s Richardem Kapušem. Budu se ho snažit přesvědčit, ale když to nepůjde, bude sledovat utkání shora a budeme je konzultovat.

Sledujete soupeře, jak posilují? Co to udělá s ligou?

Minulou sezonu jsem byl překvapený, jak byla Chance ligy vyrovnaná. Každý mohl porazit každého. I silné týmy jako Poruba, Vsetín dokázaly prohrávat s celky ze spodku tabulky. Myslím, že to bude podobné. Možná se to trochu přeskupí, některé týmy budou silnější, jiné slabší.

V přípravě se střetnete buď s konkurenty z nově nazvané Maxa ligy, nebo ze slovenské extraligy. Nechtělo to soupeře z české extraligy?

To jsme rozebírali hned na začátku. Podle mě bychom neměli hrát s ligovými soupeři. Hledali jsme hlavně extraligové týmy z okolí, Vítkovice, Brno, ale už měly program naplněný. Je to kompromis.

Začali jste přípravu na ledě. Těšil jste se, že konečně vyjedete?

Všichni se těšili na led, protože letní příprava je úporná, když se jen běhá a posiluje. Na první týden jsme připravili dvě tréninkové jednotky, aby si hráči osahali novou výstroj, dostali se do toho. Od pondělka začneme naplno. Bude to dvoutýdenní kemp, kdy půjdeme na krev. Dva dny budeme mít dvoufázové tréninky. S hráči budeme mít i videosezení, rozebereme si systém, který chceme hrát. Potřebujeme se do toho dostat co nejdříve, pochopit principy.

Někteří hráči prokládají suchou přípravu tréninky na ledě. Přivítal byste to také?

Letní příprava je ideální, pokud se jde alespoň jednou týdně na led. Tento rok se nám to nepovedlo, možná příští. Přechod ze sucha na led je velmi těžký, a když vyjedou během suché přípravy jednou týdně na led, lépe to snášejí. Sám jsem si tak letní přípravu ulehčoval. Před společným nástupem na led jsem samostatně absolvoval minimálně tři jednotky s novou výstrojí, hlavně rukavice je potřeba roztáhnout. Vím, že někteří kluci chodili na led. Každý je strůjcem svého štěstí, jsou to dospělí lidé, musí vědět, co mají dělat.