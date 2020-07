Jágr a prvoligové Winter Classic. Ve Špindlu by měla hrát i Sparta

Zárukou úspěchu je fakt, že by se na ledě objevil sám Jaromír Jágr, jehož Kladno by se utkalo v rámci první ligy s nedalekým Vrchlabím. Kromě toho by došlo i na extraligový souboj mezi Hradcem Králové a Spartou.

S informací přišel forbes.cz. Oficiálně zatím nic potvrzené, ale vypadá to, že celý plán může zastavit jedině další vlna koronaviru.

Jaromír Jágr si poprvé v kariéře vyzkoušel zápas Winter Classic v roce 2012 v dresu Philadelphie. Kvůli zranění tehdy ostře sledovaný zápas NHL nedohrál.

„Veškeré informace se prezentují na tiskovce, která proběhne v polovině července. Je potřeba počkat, dřív vám nikdo nic neřekne. A pokud jo, tak poruší veškeré dohody, které mezi sebou máme,“ sdělil iDNES.cz kladenský marketingový manažer Jiří Kalla.

Neobvyklý Winter Classic je Jágrem a spol. plánovaný už delší dobu, podle informací iDNES.cz se na něm pracuje už od minulého roku, ale veškerý posun v přípravách zastavila jarní koronavirová krize.

Pozitivní vývoj v Česku nyní celému projektu dává opět solidní šanci. Pokud na podzim nenastane masivní druhá vlna, která by s sebou přinesla další restriktivní opatření, má naději na úspěch. Není to ale přece jen risk?

„Vidíme, jak se rozvolňují opatření, navíc se nebude hrát uvnitř, to je další věc. Už jenom to dává optimismus, že by všechno mohlo proběhnout bez problémů,“ tvrdí Kalla navzdory faktu, že jarní krize zastavila i fotbalové zápasy. „Do prosince je pořád dost času, myslím, že do té doby bude všechno v pořádku,“ reaguje.

Celá akce by se měla uskutečnit na dočasně postaveném kluzišti přímo pod sjezdovkou ve Svatém Petru. Důvod? Má být spojená se zahájením lyžařské sezony v hlavním zimním středisku Česka, na čemž má pochopitelně zájem společnost Melida, která si areál ve Svatém Petru dlouhodobě pronajímá a provozuje i přilehlá občerstvovací zařízení.

Finančně by se na události mohli podílet investoři z okruhu bývalého šéfa ČEZ Martina Romana. Jágr byl mimochodem viděn v polovině června ve Špindlerově Mlýně po boku modelky Dominiky Branišové a měl navštívit rezidenci současného šéfa ČEZ Daniela Beneše.

„Winter Classic by v takovém prostředí byl zajímavý jak pro hráče, tak samozřejmě pro fanoušky,“ je si jistý kladenský trenér David Čermák. Základním klíčem k úspěchu je Jágr, jehož Kladno by na akci vydělalo. Logiku dává i nedaleké Vrchlabí a účast Hradce, odkud je do Špindlerova Mlýnu blízko. A samozřejmě Sparta, která disponuje velkou fanouškovskou základnou.