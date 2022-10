Vsetín zůstává králem derby, nový kouč zvedá týmu sebevědomí

V noci z pátku na sobotu se domů dostal až ve čtyři hodiny ráno, protože s dorostenci úspěšně hrál v Ústí nad Labem. Navzdory dvanácti hodinám v autobuse byl už v devět ráno na zimním stadionu Na Lapači, aby svým svěřencům zdůraznil poslední rady před nejdůležitějším duelem své trenérské kariéry. A v sobotu večer ho velebil celý Vsetín.

Nový kouč místních prvoligových hokejistů Jiří Weintritt naordinoval mužstvu pro prestižní derby se Zlínem správnou taktiku. Domácí ovládli ostře sledovaný souboj 4:1 a před vyprodaným hledištěm porazili nesmiřitelného rivala i podruhé v ročníku.

„Soustředil jsem se jenom sám na sebe, abych v únavě neudělal na střídačce chybu,“ poznamenal Weintritt. „Užívání nastane až teď,“ pravil novinářům po zápase.

Weintritt, který v minulých třech ročnících působil u druholigových Bobrů ve Valašském Meziříčí, začínal sezonu jako šéftrenér mládeže HC Robe Vsetín, vedle toho vede dorostence. Poté co A tým ztratil sedm zápasů z osmi, jej vedení povýšilo. Asistenta mu dělá Radim Kucharczyk, jenž ještě před rokem hrál a sezonu rozjel jako trenér mládeže. V přípravě se soustředí hlavně na to, aby mužstvu zvedli sebevědomí. A jde jim to náramně. Vsetín uspěl třikrát v řadě a škrábe se tabulkou vzhůru. Už je pátý.

„Soutěž je velmi vyrovnaná, každý může porazit každého. Výsledek je hodně ovlivněn tím, jak jsou hráči mentálně připraveni,“ upozornil Weintritt. „V této době, kdy je zápasový režim hustý, na tom pracujeme denně. Zatím to nese ovoce.“

K týmu přišli jako dočasné řešení. Rozhodnutí o tom, jestli vydrží až do konce sezony, nebo přijde místo odvolaného Romana Stantiena náhrada, zatím nepadlo.

Rostoucí sebevědomí Vsetína ostře kontrastuje s náladou, která panuje o třicet kilometrů západněji. Ve Zlíně si malovali, že se v soutěži zdrží rok a vrátí se do extraligy, jenže realita tomu zatím nenasvědčuje. Tým se potácí na místech, která dokonce nezaručují účast v play off. Po víkendu jsou až dvanáctí.

Trenérská dvojice Rostislav Vlach, Juraj Jurík, jejíž rukopis nese titul z roku 2014, s takovým rozjezdem nepočítala. Nejen zlínští fanoušci se proto ptají, zda klub nesáhne ke stejnému řešení jako Vsetín, tedy k výměně trenérů.

„To je otázka pro někoho jiného, ale stát se může cokoli,“ uvědomuje si Jurík.

Berani na ledě stále opakují stejné chyby. Tým sráží neuvěřitelné množství zbytečných, často útočných faulů. Ani speciální týmy neplní svou úlohu podle představ.

„Neděláme dobře malé věci,“ poznamenal Jurík. „V nerovnovážných stavech jsme špatní, přitom v dnešním hokeji to rozhoduje.“

Druhé derby v sezoně bylo vyrovnanější než to první, které Vsetín ovládl 2:0. Největší rozdíl mezi oběma soupeři byl patrný při hře v předbrankovém prostoru. Pokud nepočítáme poslední trefu do prázdné klece, domácí z nich vstřelili všechny branky. Měli dost času i prostoru na opakované zakončení. Naopak hosté tolik času nedostali. A častěji než ruský brankář Žukov je zastavil blok či obětavý pád protivníka.

„Domácí byli obětavější,“ uznal obránce PSG Berani Zlín Jiří Suhrada, který vstřelil jediný gól svého týmu.

„Bylo tam několik situací, kdy nás Zlín v předbrankovém prostoru přehrál, bylo to o zametení do naší prázdné brány. Dobře tam pracovali naši beci,“ chválil Weintritt. „Nemáme čas trénovat, protože hrajeme hodně zápasů. Je to jenom v oblasti teorie. Ale bavíme se o tom, že osmdesát procent gólů ve světovém hokeji padá z tohoto prostoru, a chlapci to dobře odpracovali i bez tréninku.“