Veterán Kucharczyk před poslední sezonou: Tělo říká hrej, hlava skonči

Pamětník posledního, šestého vsetínského titulu z roku 2001 se chystá na svoji závěrečnou sezonu, kterou by rád završil týmovým úspěchem. Nejlépe postupem do extraligy.



„Přál bych si to. Bylo by to fajn. Fanoušci, lidi z klubu by si zasloužili jít nahoru. Ale musí se sejít zdraví, forma a štěstí,“ říká Kucharczyk.

Opravdu jste rozhodnutý skončit po sezoně? Podle mnohých za mladými nezaostáváte.

Fyzičku mám dobrou. Od nějakých pětatřiceti to jde každým rokem lépe a lépe. Od krku nahoru je to ale horší. Tělo mi říká ještě hrej, hlava by už možná chtěla skončit.

Přesto ještě jednu sezonu dáte. Co vás přesvědčilo?

Pořád je lepší hrát hokej než přemýšlet, co budu dělat po kariéře, i když už mám něco rozdělaného. Říkal jsem si, že dokud mi drží zdraví, tak ještě rok odehraju. Bohužel to teď neplatí.

Co se vám stalo?

Od Vánoc jsem se cítil výborně, po sezoně také, i první měsíc přípravy byl fajn. Ale pak se mi dostal zánět do lokte a pořád se ho nemůžu zbavit. Strašně mě to omezuje. Nejde s tím hrát.

Ale přípravu na ledě jste zahájil.

Nedokážu říct, co bude za dva dny. Táhne se to měsíc a půl. Řešil jsem to hned, ale doktoři vám řeknou: Týden si odpočiň, léč se, pak to pozvolna zkus. Jenže když jsem šel do větší zátěže, tak se to zase ozvalo. Není to moc dobré.

Z týmu, který před dvěma lety postoupil do první ligy, jste zůstali jen tři. Co na to říkáte?

Tohle není jen u nás. Děje se to ve všech týmech první ligy, možná i v extralize. Když se podíváte do zámoří, tak v klubu zůstávají dva tři hráči, kteří tam hrají pět a více let. Jinak se kádry obměňují. Hráčů je dost.

Stíháte registrovat nováčky?

Už se ani neseznamuju. (úsměv) Před letní přípravou přijdu ráno do kabiny a mrknu se, kdo tady je a kdo není. Řeknu čau a jdu. Tak to teď je. Každý trenér má svoji vizi. My svoji vizi máme. Chceme jít po postupu. Kádr je nabouchaný. Nebudeme v takové pohodě jako loni nebo předloni, kdy jsme chtěli hrát hlavně o play off.

Cílem vedení je finále, že?

Bylo by to fajn. S Budějovicemi máme největší fanouškovskou základnu, nejvyšší návštěvy.

Role favorita se nezříkáte?

Vzhledem k tomu, že jsme posílili a loni jsme byli v semifinále, tak nás asi budou média a odborníci pasovat mezi favority. Osobně bych nechtěl, ale bude to tak.

Nově byla zrušená extraligová baráž a přímo postupuje vítěz první ligy. Vítáte to?

Je to super. Přes play off a baráž byla cesta do extraligy hodně dlouhá. Takhle jde nejlepší tým z první ligy nahoru a nejhorší z extraligy zase dolů. To je správné. Ne aby měl šanci se ještě zachraňovat. Šancí za celý rok mají extraligová mužstva dost.

A jak se vám zamlouvá nový model první ligy, kdy se v půlce základní části týmy rozdělí na dvě výkonnostní skupiny?

Moc jsem to nestudoval. Podle mě je mužstev v první lize až dost a chtělo by to rozdělit soutěž na Západ a Východ. Měli bychom více derby s Prostějovem, Přerovem... Když nám sem přijede dvakrát za rok Kadaň nebo podobné týmy, tak to lidi ani netáhne. I pro nás hráče je lepší, když vidíme v hledišti pět tisíc lidí, než když dojdou tři tisíce. Více vás to nabije.