Vsetínské trable v brankovišti. Čtyři gólmani, ale jednička se pořád hledá

V prvním vzájemném zápase, který vyhráli Berani doma 4:3 v prodloužení, se prostřídali mezi tyčemi Fin Santeri Lipiäinen s Janem Lukášem, v domácí odvetě se činil dvacetiletý mladík Adam Pavlíček, který neodvrátil porážku v samostatných nájezdech 2:3.

„Mysleli jsme si, že už jedničku budeme mít. Ale při aktuální formě obou brankářů ji nemáme. Lukáš je nemocný, ve středu byl na střídačce Santeri. Adamovi jsme chtěli dát zápasy, proto je v bráně on. Všichni vědí o Patrikovi. Příští týden by mělo být v jeho záležitosti jasněji,“ zmínil vsetínský asistent trenéra Luboš Rob starší Patrika Bartošáka.

Velký talent českého hokeje si ničil svoji kariéru maléry v osobním i sportovním životě, asi poslední šanci na její restart mu nabídl minulý měsíc Vsetín. Zatím ho testuje v tréninku, k týmu se má bývalý český reprezentant připojit příští týden.

„Samozřejmě je to na něm. Musí potvrdit pravidelný režim,“ prohodil Rob starší na adresu Bartošáka, který loni odmítl zdravotní prohlídku ve Spišské Nové Vsi a od té doby je mimo hokejové dění.

Na Bartošáka si ve Vsetíně vzpomněli v nouzi. Po minulé sezoně obměnili kompletní gólmanskou sestavu. Jenže extraligou ostřílený Lukáš a ani Fin vsetínské představy nenaplňují. Oba mají podprůměrnou úspěšnost zákroků sotva 87 procent, klub si tak stáhl z druholigové farmy ve Valašském Meziříčí Pavlíčka. Kmenový brankář Vsetína se hned blýskl nulou v domácím utkání s Třebíčí a odehrál i další tři utkání.

„Jsem hodně vděčný, že jsem dostal šanci, že mě trenéři nasazují čtvrtý zápas v řadě. Je mi úplně jedno, kde chytám. Ve Valašském Meziříčí, tady, za juniorku. Musím se připravovat pokaždé stejně,“ říká Pavlíček, který z tria maskovaných mužů Vsetína zatím vykazuje nejlepší výkonnost.

„Vidíme ho každý den na tréninku. Na začátku sezony jsme gólmanům moc nepomohli, dostávali jsme hodně branek. Pavlas se chopil příležitosti za pačesy, chytá výborně,“ chválí ho útočník Luboš Rob mladší.

Bouřlivou atmosféru valašského derby okusil Pavlíček ve středu poprvé na ledě jako jeho přímý aktér.

„Kdyby bylo vítězné, užil bych si ho více. Takový zápas jsem v životě nechytal. Snažil jsem se nemyslet, že je to derby, že je tady plný barák. Měl jsem trošku strach, že mě to sváže. Ale když jsem vyjel na led a viděl obrovskou hradbu stojících lidí, namotivovalo mě to. Když už přišlo tolik lidí, nechtěl jsem něco pokazit,“ sypal ze sebe Pavlíček.

Jak to s ním a vsetínskými brankáři bude dál, ale netuší ani on.