Dojednáno, Vrchlabí se dohodlo na spolupráci v Pardubicích

„Rozhodujícím a obecně známým faktorem, proč jsme se nakonec dohodli s Dynamem Pardubice, byl vstup Petra Dědka do této organizace. Pokud se vše v Pardubicích podaří dotáhnout do konce a Petr Dědek skutečně klub převezme, což je nyní velice pravděpodobné, bude spolupráce našich klubů definitivně potvrzena,“ uvedl sportovní manažer vrchlabského klubu Jiří Jakubec.



Dědek se k intenzivní pomoci vrchlabskému klubu vrátil před dvěma lety po sedmi letech, své sportovní aktivity směřoval především do golfu. Klub tak před dvěma lety začal usilovat o návrat do 1. ligy a na tuto cestu se dohodl na spolupráci s hradeckým Mountfieldem.

Výpomoc především hráčská přinesla úspěch v této sezoně. Vrchlabí ovládlo svoji skupinu základní části a chystalo se na play off a kvalifikaci. K tomu však ale vzhledem k epidemii koronaviru nedošlo a všem třem klubům včetně Vrchlabí svaz nabídl přímý postup do 1. ligy. Vrchlabí přijalo, Šumperk a Kolín výš rovněž pravděpodobně zamíří.

Vrchlabí už jako partner extraligových Pardubic, které účast v nejvyšší soutěži musely v letošní sezoně hájit až do samotného konce. Podařilo se jim to také díky vydatné finanční pomoci právě Petra Dědka. Následně ho před několika dny pardubické zastupitelstvo postavilo do pozice hlavního uchazeče o to stát se většinovým vlastníkem tamního klubu. A s tím následně přišla i nabídka pro Vrchlabí.

„Domnívám se, že toto partnerství může být opravdu velice plodné. Propojí se tak dvě tradiční východočeské hokejové bašty, které každá na svojí úrovni patří ke špičkám v divácké návštěvnosti. Očekáváme silného extraligového partnera, který bude své mladé perspektivní hráče, případně hráče, pro které nemá dostatečné využití, posílat k nám,“ poznamenal Jakubec.

Kluby se dohodly na dlouhodobé spolupráci. „Řadu let jsme tuto možnost neměli. Teď to bude jednodušší, tento mezistupeň nám řadu věcí ulehčí. Dohoda s Vrchlabím nám dává obrovské možnosti a je nyní na obou klubech, jak ji využijeme,“ uvedl člen představenstva HC Dynamo Pardubice Dušan Salfický.

V nejbližší době se i v souvislosti s vytvářením vrchlabského kádru pro prvoligovou sezonu dají očekávat první pardubická jména, jedno už padlo. Na pardubické hráče bude přímo ve Vrchlabí dohlížet bývalý dlouholetý obránce Pardubic Jiří Malinský, který se přidá k realizačnímu týmu Vrchlabí.