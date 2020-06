Pomoc od partnera. Vrchlabí získalo z Pardubic zkušenost do obrany

Extraligový klub totiž do svých řad získal zkušeného obránce Tomáše Linharta, ale obratem dal najevo, že bude k dispozici prvoligovému nováčkovi z Vrchlabí.



„Tomáš se dohodl na smlouvě s pardubickým Dynamem, jeho hlavní úloha by však měla být ve vrchlabském týmu, kde bude jedním ze základních stavebních kamenů naší defenzívy. V případě potřeby však i Pardubice budou moci po svém hráči sáhnout,“ potvrdil sportovní manažer vrchlabského klubu Jiří Jakubec, „o tomto jménu jsme mluvili od začátku našich jednání, bylo pro nás zcela klíčové. Pro náš tým je to velká pomoc ze strany Pardubic a důkaz, že spolupráce už na začátku funguje velmi dobře.“

Šestatřicetiletý Linhart získal s Pardubicemi v roce 2005 mistrovský titul, se stejným klubem se dočkal ještě druhého místa, což poté zopakoval také v dresu Zlína a dvakrát i Třince.

„Pro naše nově se skládající mužstvo je to ideální typ hráče a především člověka. Jde o vítězný typ a přirozeného vůdce do kabiny. Po jeho boku vyrostl už nejeden talentovaný obránce a tuto roli by měl plnit i v našem týmu. Doufáme, že se u nás Tomášovi bude líbit i dařit,“ poznamenal Jakubec.

Pokud byla na začátku Linhartova příchodu do Vrchlabí zmínka o možné inspiraci velkým rivalem z Hradce, není to v tomto případě jediná zvláštnost ve vztahu obou extraligových klubů. Linhart totiž dvě minulé sezony působil v Hradci Králové a právě v těchto sezonách hradecký Mountfield vydatně pomáhal Vrchlabí k postupu do 1. ligy. Vzájemnou spolupráci ale přetrhl vstup vrchlabského mecenáše Petra Dědka do pardubického klubu.

Linhartův příchod přinesl do vrchlabské kabiny třetí výraznou posilu do prvoligové sezony, nováček soutěže předtím už získal zkušené útočníky Tomáše Nouzu a Martina Heřmana.