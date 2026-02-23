Růžička o gestu opory i ústecké naději: Do tří let tu může být Maxa liga

„Když se tu srovnají všechny staré závazky a začne se od nuly, Slovan se klidně do tří let může dostat do Maxa ligy. Má na to!“ věří bývalý reprezentační kouč, jenž v Ústí vypomáhá zatím do konce sezony.
Nevylučuje však, že by u týmu zůstal. A to i v případě, že se zřítí do krajské ligy.
„Uvidíme, co bude, ale samozřejmě mě to mrzí. Přišel jsem proto, abychom to udrželi, a věřím, že je šance vrátit to tam, kde to historicky bývalo. Tedy do TOP 5 v první lize. Ústí má skvělé fanoušky i stadion, zaslouží si to!“
Slovan krok od kraje. Hlavně už se nepíše, že hráči nemají na jídlo, utěšuje šéfa
Stvrzení ústeckého sestupu do kraje hrozilo už v sobotu, ale po vydřené výhře 4:2 nad Vrchlabím Slovan ještě žije, byť situace zůstává kritická. Dvě kola před koncem ztrácí na předposlední Kadaň pět bodů a ještě s ní má horší vzájemnou bilanci.
„Je to těžké. Když neporazíte Kadaň, s níž o sestup hrajete, tak si nemáme co říct. Naší nedisciplínou a blbostmi v závěru jsme si prohráli vyhraný zápas,“ mrzí Růžičku týden starý kolaps v klíčové bitvě.
Slovan vedl 3:2, ale v závěru nabídl Kadani dvě přesilovky a po porážce 3:4 se reálná šance na záchranu změnila ve sci-fi. „Ještě budeme bojovat. Pořád nějaká šance je, ale prohráli jsme si to minulý týden,“ tuší i Růžička, že sestup je blízko.
Klub, který zažil i extraligové časy, by do krajské ligy spadl po 60 letech. „Krajské město v krajské lize, to je katastrofa. Ale podívejte se, s kým to hrajeme. Hráči jsou tu skoro bez financí, jen pár jich je zaplacených, zbytek hraje zadarmo. Doplňujeme tým o mladíky, kteří hrají třetí nejvyšší soutěž juniorů. Ne extraligu. Ti kluci dělají, co můžou.“
Růžičkovy výčitky míří hlavně k bývalým rádoby zachráncům klubu, kteří jen nasekali další dluhy. „Něco slibovat a pak na to nemít... Ale pracuje se na tom, aby se všechno srovnalo a začalo se s čistým stolem.“
I hráči v těžké situaci pomáhají. Šlechetné gesto ukázal útočník Tomáš Guman, jenž je v Ústí na střídavé starty z Lovosic. „Po prohře s Kadaní přišel za vedením s tím, že tu byl domluvený na nějakých penězích, ale že už nic nechce a bude hrát zadarmo, protože chápe, v jakých je klub problémech. Neskutečný charakter!“ smeká Růžička.