Mistr světa Rosol o zadlužených Lvech: Nebýt Ústečák, už tu nejsem

Slovan převzali v létě noví majitelé, uhradili závazky předchozího vlastníka, ale sami se do dluhů dostali také. Z průšvihu je vysvobodí až dotace od města ve výši 3,2 milionu korun. „Jsme trpěliví. Hodně trpěliví!“ tvrdí Rosol důrazně. „V půli ledna nám budou dlužit tři výplaty. Dotace má přijít do konce měsíce, proto tady hráči zůstali.“

A Rosol taky. „K ústeckému klubu mám vztah. Přijdu na zimák a připomíná mi to mládí,“ líčí bývalý útočník, který se proslavil v Litvínově a Jihlavě, s níž získal dva tituly.

Kádr se z úsporných důvodů okleštil, aby dluhy nenakynuly ještě do hrozivější podoby. „Situace není příjemná pro hráče, trenéry ani diváky. Snad se to nějak zvládne. Když vám v půlce sezony odejde devět hráčů základní sestavy, začínáte zase od nuly. Přišlo pár nových a junioři.“

Ačkoli se trampoty stupňovaly, mužstvo podle světového šampiona z roku 1985 pracovalo bez reptání. „Klobouk dolů před kluky, jak dřeli. Když jsem po 6. kole přišel, byl jsem nadšený z jich přístupu k tréninkům a zápasům. Což se projevilo i na hře,“ míní Rosol. „Jednu chvíli jsme byli pátí a věřím, že kdybychom zůstali pohromadě, atakovali jsme klidně třetí místo. Neříkám, že bychom poráželi Tábor a Příbram, ale mrzí mě, jak to dopadlo. Doufal jsem, že jsme mohli malý úspěch udělat.“

Úspěchem teď bude už jen fakt, že Ústečtí Lvi sezonu dokončí. „Štve mě, jak to je s ústeckým hokejem, ale neodvážím se nikoho obviňovat. Nevidím do toho, co město, co vedení, co bylo předtím. Vztahy jsou složité. Já patřím k ledu, celý život jsem u něj jako hráč nebo trenér. Je to moje práce, která mě baví.“

Připomínka v šatně ústeckých druholigových hokejistů na to, kolik peněz vybrali fanoušci na jejich platy.

A to i v časech, které nejsou zrovna veselé. „Bez ohledu na problémy jsem tu rád. Kdybych na zimák chodil s nenávistí a nespal, vybodl bych se na to.“

Víte, že... ...Petr Rosol se dostal do All Star týmu na mistrovství světa hokejistů do 20 let? Bylo to v roce 1984. All Star tým tehdy byl ve složení: Bělošejkin (SSSR) - F. Musil (ČSSR), Gusarov (SSSR) - Rosol (ČSSR), Helminen (Finsko), Borščevskij (SSSR).

Jen na minulého faktického vlastníka Mikaela Agateljana Rosol prstem ukázal: „Já ho tady nezažil, ale stačilo mi, co jsem četl v novinách. Říkal jsem, to je nějakej bugr! Vyhazoval desítky milionů, extraliga do dvou let a takové kecy. Pohybuju se v hokejovém prostředí, takže vím, že to tak jednoduché není.“

Ústí o víkendu pauzíruje, neboť zrušilo chuťovku pod širým nebem Winter Classic. „Mohlo to být zajímavé pro všechny. I pro mě, já byl v Povrlech naposledy před desítkami let. A svoje Winter Classic jsem hrál jen v žácích v Kadani, Lounech a Litoměřicích, kde měli nezastřešené stadiony,“ směje se šedesátiletý kouč.

Co s Ústím bude v příští sezoně, netuší. „To neví nikdo. Kdyby to pokračovalo, rád bych zůstal. Ale muselo by to vypadat jinak.“