Pochválil by nás leda svaz, zaznělo z Ústí po fiasku ve Vsetíně

„Dnes by nás nejspíš pochválil hokejový svaz, protože s věkovým průměrem do 21 let jsme zapadli do projektu Dukla. To je ale nadsázka,“ ušklíbl se ústecký asistent Martin Štěpánek. Slovan točil šest obránců a poskládal pouze tři kompletní útoky doplněné o Planého.

Předposlední celek soutěže se přitom do půlky zápasu u favorita držel, a když Šťovíček snižoval na 1:3, nic nenasvědčovalo blamáži. Jenže ještě do druhé pauzy domácí před 2 830 fanoušky nasypali dva góly a ve 3. periodě dalších pět.

„První dvě třetiny neodpovídaly výsledku 1:5,“ tvrdil Štěpánek na vsetínském webu. „Byli jsme vyrovnaným soupeřem, bohužel nehraje se na šance a na nabruslené kilometry. My udělali až moc individuálních chyb. Ve 3. třetině jsme se už úplně rozložili, Vsetín si s námi dělal, co chtěl, a vznikla z toho exhibice. Chtěli jsme výsledek uhrát alespoň pod deset inkasovaných branek, bohužel se to nepodařilo.“

Jubilejní a potupný desátý gól dal v čase 59:53 veterán Kucharczyk. Druhý Vsetín v sezoně už podruhé uštědřil dvouciferný příděl, poprvé v září skřípl 11:0 poslední Kadaň; ta v sobotu rupla 2:5 na Slavii.

Sedmé Litoměřice nezvládly důležitý souboj na ledě devátého Frýdku-Místku, padly 2:5 a rival o osmičku se přicvakl na dva body. Kališníci ale mají dva zápasy k dobru.

Dnes od 18 hodin se jde na utkání 51. kola Litoměřice–Poruba, Ústí–Benátky a Kadaň-Přerov.