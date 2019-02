Jestli my ty dluhy neuřízli až moc, dumají v hokejovém Ústí

V Havířově jste ve středu dostali nakládačku 1:9 i proto, že jste měli jen osm útočníků. Proč?

Volf si natrhnul tříslo, novic ze Slavie Veselý dostal antibiotika, Chloubu si povolal Chomutov na extraligu v Pardubicích. A protože jsme nepočítali s takovými ztrátami, už předem jsme uvolnili Krliše na zkoušku ve škole. Dobré ale je, že se z marodky vrací obránci Zdvořáček a Tomáš Jandus.

Jednatel Slovanu Ústí Vladimír Evan

Jak pojmete zbytek ročníku?

Potáceli jsme se na posledním místě, sezona byla složitá. Vycítily to ostatní týmy a byl velký zájem o naše hráče. Martin Jandus šel do Českých Budějovic, Jeřábek do Vsetína, Pšenička do Prostějova, Vrdlovce si vzala Slavia a pustila nám Veselého. Ale nechtěli jsme, aby to vypadalo, že sezonu už vypouštíme. Mužstvo jsme dali dohromady a díky Chomutovu, který nám uvolnil Buchtelu, Šťovíčka, Blahu a Chloubu, se kádr stabilizoval a my můžeme dohrávat s kvalitou. Obávali jsme se, aby měli hráči motivaci do Ústí jít, když nebudeme hrát play off. Ale chtěli sem. I bez nich jsme měli slušné výsledky, vyhráli jsme v Českých Budějovicích, v Kadani, porazili Prostějov.

Jak neúspěch vstřebáváte?

Jsme tady po pádu akciovky pátou sezonu a letošek je sportovně nejhorší, byť se nám za poslední dva roky podařilo klub oddlužit. Zrovna jsme si říkali s ekonomickým jednatelem Jiřím Zdvořáčkem, jestli jsme ty dluhy loni, kdy jsme skončili v první lize desátí, neuřízli až moc, abychom ušetřili. Potom sportovní výsledek nevypadá, jak by měl. Možná kdybychom to odložili...

Ušetříte letos, když vám sezona skončí už po základní části?

Na platech ne, to je kus za kus. Jedině na prémiích, hráči je měli vypsané podle umístění v tabulce, což pravděpodobně nesplníme. Ale ono se nám to šikne, nějací sponzoři vypadli. A my zastáváme názor, že nechceme do minusu.

Co podle vás rozhodlo o letošním propadáku?

Nevyšel nám vstup do sezony, ale nechci říct, že za to můžou bývalí trenéři Čaloun s Machuldou, sportovní manažer nebo hráči. Výkony byly solidní, jenže sedmkrát se v úvodu prohrálo o gól, to bylo ubíjející. Mužstvo padlo hlavou dolů a kluci si už vůbec nevěřili.

Mají se fanoušci bát o ústecký hokej, nebo je uklidníte?

Pokud bude podpora města jako dosud výborná, tak se přidají i sponzoři a my to zvládneme. Horší by bylo, kdyby město najednou řeklo, že ho to nezajímá. Až budeme letos přihlašovat soutěže, nejen my, ale i basketbalisté, fotbalisté nebo volejbalisté Ústí, bychom chtěli už vědět, jaká bude podpora na rok 2020. Naše ambice budou jako vždy odvislé od rozpočtu. A nemůžeme skrývat, že se zase budeme muset ohledně hráčů spojit s extraligovým klubem.