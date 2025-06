„Zánik seniorského hokeje v Ústí nad Labem na 99 procent nehrozí. Máme tři varianty: druhá liga, postupový kraj, nepostupový kraj. Hlavním cílem je ekonomická stabilizace klubu, dále pak navrácení důvěryhodnosti, důstojnosti a dobrého jména značce Slovan,” říká 48letý Linet, který do ústeckého hokeje přichází jako krizový manažer.

Jste optimista ohledně druhé ligy?

Můj pohled se vyvíjí. Po první schůzce s bývalým vedením klubu (na začátku dubna) a jednání na městě, které se uskutečnilo v první polovině května, jsme byli mírně optimističtí. Proběhla i jednání s několika potenciálními partnery, kteří byli v minulosti významnými podporovateli ústeckého hokeje. A výsledkem byl příslib, že podpoří Slovan v případné nadcházející druholigové sezoně. S městem máme další schůzky naplánované na polovinu června.

Budete žádat o mimořádnou dotaci?

Schválená dotace na rok 2025 je spojená se žádostí, kterou podal spolek Ústečtí Lvi, a my v současné době nevíme, zda na ni máme nárok. O mimořádnou dotaci nyní žádat nebudeme, ale každá případná podpora města na rok 2025 by nám v této krizové situaci významně pomohla. Nespoléháme však jen na dotace od města. Usilovně pracujeme na tom, abychom našli hlavního partnera, který by sezonu s námi společně rozjel. Věřím, že dokážeme rozjet sezonu i s několika významnými partnery, které jsme již oslovili.

A jak budete řešit hokejové závazky po bývalém klubu?

Abychom mohli druhou ligu hrát, hokejové závazky vůči hráčům, trenérům, svazu a klubům musí být vyrovnány. Dluhy způsobili předchozí provozovatelé. Informujeme se a jednáme s nimi, jaké kroky podnikli a jakým způsobem řeší vypořádání. Konkrétní výši závazků neznáme. Ve druhé polovině května svaz zaslal na klub oznámení o souhrnném dluhu ve výši zhruba 110 tisíc korun po splatnosti, pravděpodobně za rozhodčí. Oznámení jsme předali předchozímu vedení, aby věc vyřešili a následně zaslali prohlášení o bezdlužnosti. Pokud se na nás obrátí další subjekty s pohledávkou z minulých období, já jako krizový manažer je přebírat nebudu. Nebudu zatěžovat společnost Hokej Ústí nad Labem, kde je jednatelem Jan Čaloun. Pokud se předchozí provozovatelé s dluhy nevypořádají, druhá liga se v Ústí hrát nebude.

Současně jste přihlásili krajský přebor a 2. ligu, takže se stále neví, do jaké soutěže půjdete?

Vnímáme, že se nemusí povést jednání nejen s městem, ale ani s oslovenými partnery, proto jsme přihlásili také krajský přebor. V ideálním případě potřebujeme strategického partnera, který přinese do klubu peníze v řádech milionů korun. Tak bychom se mohli důstojně ze současné krizové situace odrazit. Bohužel nežijeme v ideálním světě, proto spíše spoléháme na menší, ale významné partnery. Pro druhou ligu jsme s Honzou Čalounem připravili mužstvo, které bude poctivě a tvrdě pracovat. Hráče osobně známe, jsou to hlavně mladí kluci do 23 let, kteří jsou spjatí s Ústím a regionem.

Jak vnímáte nedůvěru města vůči ústeckému hokeji po posledních eskapádách?

Nedůvěra musí být obrovská. Proto říkám realitu: Jsme v krizi, potřebujeme ji vyřešit, bude to bolet. Vedení města jsme představili čísla v kapitole příjmů i výdajů, postavená na reálných základech. Pokud se povede sehnat něco navíc od partnerů nebo bude chodit víc diváků, můžeme v budoucnu rozpočet navýšit. Do sezony vstoupíme s vyrovnaným rozpočtem a takový bude i na konci. Jiná varianta nepřipadá v úvahu. Nic jiného než ekonomická stabilizace neexistuje.

Hokej v Ústí je zakletý, nedopadnete jako vaši předchůdci?

Nepřišel jsem do Ústí zkoumat minulost. O specifickém prostředí v ústeckém hokeji jsem se spoustu hodin bavil s Robertem Kyselou (mistrem světa), který zde působil a následně dovedl Litvínov k vytouženému titulu. Vnímám, že když byla v Ústí dobrá podpora ze strany města, tak peníze v klubu byly. Přidaly se i velké místní firmy jako například Spolchemie. Z dostupných informací vím, že ta v posledních letech hokejový Slovan nepodporuje. Jistě jsou v Ústí firmy, které by dokázaly nejen hokeji, ale sportu jako takovému ve městě pomoci.

Proč už Spolchemie klub nepodporuje?

Nikdo to neví. Například v Litvínově za hokejem historicky stojí zejména místní chemička, ale i další firmy. A v neposlední řadě samozřejmě město Litvínov. Potenciál je i v Ústí nad Labem. My chceme potenciálním partnerům ukázat činy, klub se znovu postaví na pevných základech. Tato vize zabere nějaký čas. Možná se pak v budoucnu opět ke Slovanu partneři přidají. Ale o vzdálené budoucnosti se nebavme, hlavním cílem je teď ekonomická stabilizace klubu.

Slovan Ústečtí Lvi v zápase druhé hokejové ligy s Vrchlabím. Kotel.

Do klubu se jako jednatel vrací olympijský vítěz z Nagana Jan Čaloun, i proto chcete pomoct?

Rozhodně. Společnou vazbu máme nějakých 15 let, poznali jsme se krátce po konci jeho kariéry na různých soustředěních hokejové mládeže. Honza měl jako hráč skvělou kariéru. Během ní nabral velké množství zkušeností a ví, že bez tvrdé a poctivé práce by to nešlo. V tom zastáváme stejný názor. Spolu jsme také odtrénovali několik sezon u dorostu v Ústí nad Labem, hráli jsme spolu i hokejbal za béčko Elby, párkrát jsme se potkali na lyžích nebo na kole.

A jak tedy došlo k vašemu vstupu do ústeckého hokeje?

V dubnu jsem byl pozván na valnou hromadu majoritního vlastníka ústeckého hokeje jako host, po ní jsem byl požádán, zda mohu připravit koncepci seniorského hokejového týmu v Ústí nad Labem. Připravil jsem prezentaci na téma záchrany ústeckého hokeje ve druhé lize a valná hromada ji následně odsouhlasila. Představil jsem jasné cíle, vizi i rozpočet, zakládající se na reálných číslech. Z toho vyplývají základní cíle. Tím hlavním je ekonomická stabilizace klubu a obnovení důvěryhodnosti značky Slovan Ústí nad Labem.

Hráči dostali v minulé sezoně výplatu naposledy v říjnu, klub jim dluží. Jak to budete řešit?

Tato otázka by měla patřit minulému vedení. Výplaty sice hráčům dluží spolek Ústečtí Lvi, ale s přihláškou do soutěže závazky přecházejí podle stanov a řádů ČSLH na nového provozovatele seniorského hokeje v Ústí, tedy na nás. Spolek Slovan Ústečtí Lvi dostal další čas na to, aby se (nejen) s hráči vypořádal. Pokud dluhy nevyrovnají, druhou ligu Slovan hrát nebude. S většinou hráčů jsme se potkali, klobouk dolů před nimi. Dokázali zavnímat aktuální situaci. Všichni hráči i členové realizačního týmu dostali data, která jsme obdrželi od minulého vedení. Potvrdili jsme si a v některých případech upřesnili výši dlužných částek. Ale zatím nemáme účetní závěrku, takže stále neznáme skutečnou výši závazků.

Jaká je teď situace klubu?

Seniorský tým je opravdu v krizi. Připravil jsem analýzu, vypracoval jsem plán, který je součástí představené prezentace. Nyní musí nastat redukce, poté obnova. Budeme se snažit zachránit druhou ligu a mít příští rok na konci dubna ekonomický výsledek v černých číslech. Věřme tomu, že druhá liga v Ústí zůstane. Nicméně situace je k dnešnímu dni kritická.

Máte připravený realizační tým?

Trenéry bychom měli být já, Honza Čaloun a Martin Volke, který ještě bude vypomáhat v juniorce.

O hráčském kádru máte také představu?

Některé hráče máme předjednané. Hlavně kluky spjaté s klubem, není tam snad nikdo, kdo by nepůsobil ve Slovanu. Útočník Štěpán Kuchynka přislíbil, že by pokračoval v kariéře. Obránce Jakub Trefný by se také rád vrátil, v případě druhé ligy nám chce pomoct. Máme příslib i od Martina Dubského, který byl ve Slovanu v posledních dvou sezonách, nebo Lukáše Kučery, jenž loni začínal u mě v Mostě. V brance počítáme s Lukášem Klikou jako s jedničkou, dvojkou by měl být Sebastian Tuček. Zbytek budou mladí hráči do 23 let.

A jaké budou sportovní ambice klubu?

Máme tři varianty: druhá liga, postupový kraj, nepostupový kraj. Ten se dá odehrát levně, ale bylo by smutné, kdyby krajské město působilo v krajské lize a ještě bez ambicí. Postupový kraj, na ten už musíte mít rozpočet v řádech milionů. A nevím, kdo z hráčů, o kterých uvažujeme, by do toho šel. A kde by klub sehnal finance. V této soutěži ztrácíte nárok na podporu od města i svazu, pokud se nebude hrát v Ústí druhá liga, seniorský tým přijde o možnost ucházet se o městskou dotaci v řádu milionů a o příspěvek od svazu v řádu vyšších stovek tisíc korun. K tomu hrozí, že může zčásti o podporu od ČSLH přijít i mládež, neboť podmínkou je účast seniorského týmu ve druhé lize. Především kvůli mládeži, která musí mít své vzory v dospělém hokeji, a skvělým fanouškům Slovanu se pokusíme zachránit druhou ligu v Ústí.