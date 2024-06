Druhá liga v ohrožení? Už ne, Slovan uhradil většinu z třímilionového dluhu

Finále play off hokejové NHL ročníku 2024 píše velký příběh. Hokejisté Edmontonu totiž po úvodních třech porážkách dokázali Floridu třikrát přetlačit a za stavu 3:3 na zápasy si vynutili rozhodující...

Příběh nekončí. Pomohl i sporný ofsajd, kouč Floridy nesouhlasil: Povoláme CIA!

To, co se před týdnem zdálo býti takřka nereálné, je najednou skutečností. Třízápasový náskok je fuč. Hokejisté Floridy ztratili komfortní pozici ve finálové sérii bitvy o Stanley Cup. „Příběh je to...