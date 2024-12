Už 80 tisíc. Fanoušci se skládají na platy hráčů zadluženého Ústí: Jste hrdinové!

„Chtěli bychom vám všem poděkovat, že v téhle nelehké době za klub dýcháte. Moc si toho vážíme, jste pro nás všichni hrdinové! Nevíte, co to pro nás znamená,“ obrátil se k hokejistům zástupce oficiálního fanklubu Ústečtí Patrioti, když po porážce 2:4 od lídra soutěže napochodoval s několika dalšími fanoušky do šatny.

Lvi se dostali do nouze, když jim ústečtí zastupitelé neodsouhlasili druhou polovinu dotace pro letošní rok, tedy milion korun. S tím, že klub nesplnil podmínky, které město požadovalo. Po odvolání dvou členů výboru zůstal ve vedení osamocený Lukáš Vobecký, jenž přiznal dluh vůči hráčům ve výši 600 tisíc. Chtěl rezignovat, za něj a za mecenáše Adama Coubala, který teď také posílá peníze na platy, se tým ovšem postavil.

Takhle to vypadalo v kabině po dnešním odbojovaném utkání proti Táboru. Na kabinu se prozatím vybralo bez podpory města, naopak za obrovské podpory fanklubu do této chvíle na transparentním účtě 76 000 Kč + přímo na zápase se vybralo mezi fanoušky 7 564 Kč. Obdivuhodné a zároveň k zamyšlení.

Fanklub zřídil transparentní účet, na nějž se za 24 hodin vybralo 74 tisíc korun. Do kasičky diváci během zápasu naházeli dalších bezmála osm tisíc. „Transparentní účet zůstává otevřený, lidé chtějí peníze posílat dál. Náš skromný cíl je vybrat pro vás minimálně 200 tisíc,“ oznámil hráčům fanouškovský předák. „Tohle je to nejmenší, co pro vás můžeme udělat.“

Kasičku si za kabinu převzal kapitán Tomáš Bernat, třiadvacetiletý útočník. „Hrozně moc si toho vážíme, děkujeme!“ pravil pohnutě. „Je to jediná věc, kterou pro nás někdo konkrétně udělal.“

Na transparentním účtu ke svým finančním příspěvkům dárci připisují také vzkazy. „Nevzdejte to, Slovan na hokejovou mapu patří!“ naťukal třeba Petr Nepraš. Peníze poslal i politik Jiří Horák. „Radní pro sport věří v hokej v Ústí,“ uvedl v poznámce.

Fanoušci Slovanu Ústí při hokejovém derby v Chomutově.

Ústečtí Patrioti svoji pomoc vysvětlili na sociálních sítích: „Na zastupitelstvu padla otázka: Kdo je vlastně Slovan? Rádi na tuto otázku odpovíme my. Slovan je každý, kdo chce našemu klubu pomoci a podporuje ho v dobách dobrých i v těch zlých. Proto pojďme ukázat, že hashtag spolu za Slovan je pro nás víc než pouze nějaký slogan! Sbírka bude využita jen na výplaty hráčům.“

Šlágr kola sledovalo 1 612 příznivců, i to ukazuje, že o hokej je v krajském městě zájem. S průměrem 1 110 diváků jsou Ústečtí Lvi druhým nejnavštěvovanějším týmem obou druholigových skupin právě po Táboru. Ústí je navzdory turbulentní době na šestém místě. A hráči si i přes porážku užili dokonce dvě děkovačky.

Láska nebeská? Láska ústecká! Hokejová.